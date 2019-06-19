Топ-8 крупнейших инвестиционных проекта в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

№ п/п Оператор проекта Стоимость проекта, млн руб. Срок реализации проекта, годы Содержание проекта Источники финансирования 1 ООО «БГК» 7003,0 2018-2023 Реконструкция (модернизация, строительство) система централизованного теплоснабжения Собственные средства 2 ООО «БашРТС» 6218,1 2019-2023 Реконструкция (модернизация, строительство) система централизованного теплоснабжения Собственные средства 3 АО «Республиканская Коммунальная компания» 567,9 2019-2020 Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, систем водоочистки и очистки сооружений в Уфимском районе Республики Башкортостан Собственные + бюджетные средства 4 АО «Республиканская Коммунальная компания» 564,0 2019 Приобретение объектов инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Кузнецовский затон» ГО г. Уфа Собственные/заемные + бюджетные средства 5 ООО «Теплоэнерго» ГО г. Октябрьский 494,2 2018-2025 Реконструкция (модернизация, строительство) система централизованного теплоснабжения Собственные + бюджетные+ привлеченные средства 6 АО «Стерлитамакские распределительные тепловые сети» 431,3 2018-2021 Реконструкция (модернизация, строительство) система централизованного теплоснабжения Собственные + привлеченные средства 7 МУП «Салаватводоканал» 215,6 2019-2023 Реконструкция (модернизация, строительство) система централизованного теплоснабжения Собственные средства 8 ООО «Туймазинские тепловые сети» Туймазинский район 168,5 2019-2023 Реконструкция (модернизация, строительство) система централизованного теплоснабжения Собственные средства