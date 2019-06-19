Топ-8 крупнейших инвестиционных проекта в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

|
|№ п/п
|Оператор проекта
|Стоимость проекта, млн руб.
|Срок реализации проекта, годы
|Содержание проекта
|Источники финансирования
|1
|ООО «БГК»
|7003,0
|2018-2023
|Реконструкция (модернизация, строительство) система централизованного теплоснабжения
|Собственные средства
|2
|ООО «БашРТС»
|6218,1
|2019-2023
|Реконструкция (модернизация, строительство) система централизованного теплоснабжения
|Собственные средства
|3
|АО «Республиканская Коммунальная компания»
|567,9
|2019-2020
|Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, систем водоочистки и очистки сооружений в Уфимском районе Республики Башкортостан
|Собственные + бюджетные средства
|4
|АО «Республиканская Коммунальная компания»
|564,0
|2019
|Приобретение объектов инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Кузнецовский затон» ГО г. Уфа
|Собственные/заемные + бюджетные средства
|5
|ООО «Теплоэнерго» ГО г. Октябрьский
|494,2
|2018-2025
|Реконструкция (модернизация, строительство) система централизованного теплоснабжения
|Собственные + бюджетные+ привлеченные средства
|6
|АО «Стерлитамакские распределительные тепловые сети»
|431,3
|2018-2021
|Реконструкция (модернизация, строительство) система централизованного теплоснабжения
|Собственные + привлеченные средства
|7
|МУП «Салаватводоканал»
|215,6
|2019-2023
|Реконструкция (модернизация, строительство) система централизованного теплоснабжения
|Собственные средства
|8
|ООО «Туймазинские тепловые сети» Туймазинский район
|168,5
|2019-2023
|Реконструкция (модернизация, строительство) система централизованного теплоснабжения
|Собственные средства
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