Дональд Трамп взбодрил «азиатское НАТО»
Президент США впервые посетил саммит QUAD
В Маниле 17 ноября прошел саммит блока QUAD, объединяющего США, Австралию, Индию и Японию. Состоявшаяся с отсрочкой на год встреча на уровне лидеров, в которой Дональд Трамп участвовал впервые, стала, без преувеличения, долгожданной. Последние два года своего президентства Трамп был слишком увлечен ведением торговых войн, конфликтом на Украине и нормализацией отношений с Китаем, что отчасти подорвало упомянутый альянс, созданный, пусть это официально и опровергается, для сдерживания Пекина. Нынешнее же участие президента США в саммите «четверки» прямо перед его встречей с председателем КНР в Шэньчжэне стало, по мнению экспертов, ясным указанием на то, QUAD, именуемый Пекином и Москвой «азиатским НАТО», остается противовесом китайскому влиянию в регионе.
Альянс четырех стран, по-прежнему обходящийся без институциональной структуры, был создан еще в 2007 году, но все последующие десять лет, по сути, бездействовал. И именно президент Дональд Трамп в свой первый срок возродил QUAD, чтобы сообща противостоять растущему экономическому, дипломатическому и военному влиянию Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При Джо Байдене «четверка» обрела второе дыхание, впервые дойдя до уровня лидерских встреч (во время своего пребывания в Белом доме экс-президент США принял участие в шести таких встречах, две из которых были виртуальными).
После последней такой встречи, при Байдене в штате Делавэр в 2024 году, союзники — Австралия, Япония и Индия — рассчитывали на новый саммит уже с пришедшим на второй срок Трампом в 2025 году. Он должен был пройти в Индии. Однако весь прошлый год был отмечен крайней стратегической нестабильностью из-за смены геополитических приоритетов Вашингтона, его вовлечением в торговые войны, в том числе и с союзниками по QUAD, и погруженностью в конфликт на Украине. И никакого нового лидерского саммита не случилось.
Это не привело к распаду объединения, хотя эксперты и СМИ его не раз хоронили (взять хотя бы апрельский заголовок статьи авторитетного издания Foreign Policy: «QUAD находится на грани вымирания. Трудно представить, что эта группировка переживет еще два с половиной года правления Трампа»). «Четверка» все же продолжила встречи на экспертном уровне и на уровне глав МИДов. В этом году, например, министры иностранных дел QUAD встречались трижды — в Нью-Дели, Маниле и Атланте. Но для подтверждения общих целей группы, определения ее совместной повестки на ближайшее время и для понимания того, какое видение и какие перспективы в отношении всего региона, с легкой подачи Штатов ставшего именоваться Индо-Тихоокеанским вместе Азиатско-Тихоокеанского, имеются у Дональда Трампа на оставшиеся два года его нынешней президентской каденции, нынешний саммит был необходим.
На нем президент США сделал упор на экономическом сотрудничестве «четверки». «Мы очень тесно сотрудничаем в области полезных ископаемых, редкоземельных элементов и во всех других сферах. В ближайшие 12 месяцев произойдет многое, что очень удивит людей»,— отметил Трамп, как всегда, не вдаваясь в детали. Впрочем, кое-что конкретное он обозначил. В 2027 году страны QUAD проведут первый форум руководителей бизнеса, «чтобы вывести наше экономическое сотрудничество на совершенно новый уровень», анонсировал Трамп в ходе встречи в Маниле.
По словам главы Белого дома, участники объединения также достигли нескольких новых соглашений в области критически важных полезных ископаемых, направленных на укрепление цепочек поставок и снижение зависимости от отдельных иностранных поставщиков. Китай в этой связи упомянут не был, однако именно эта страна, обладающая крупнейшими запасами редкоземельных металлов и установившая ряд экспортных квот на них, и подразумевалась прежде всего.
Примечательно, что нынешняя встреча в Маниле на полях принимаемого Филиппинами саммита АСЕАН случилась накануне другого важнейшего регионального саммита — АТЭС, организованного председателем КНР Си Цзиньпином, и в преддверии исторических трехсторонних переговоров Трампа, Си и Владимира Путина. Пекин, поддержанный Москвой, ранее неоднократно выступал против QUAD, называя этот союз «азиатским НАТО».
На фоне откровенной незаинтересованности Трампа в QUAD и его излишних, как считают критики, симпатиях к лидеру КНР многие как в регионе, так и в самих США считали ослабление «четверки» подарком Китаю. «Если вы хотите, чтобы QUAD был чем-то большим, чем просто местом для бесед, вам нужен сигнал от босса. Пекин рассматривает что-либо меньшее, чем участие США на уровне глав государств, как признак того, что Штаты отходят от четырехстороннего сотрудничества»,— отметил Politico бывший аналитик ЦРУ по Китаю Джонатан Чин.
Эту точку зрения поддержал и экс-замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл. На этой неделе он отметил, что личное участие Дональда Трампа в лидерском саммите «четверки» будет «наилучшим возможным сигналом, если вы собираетесь участвовать в трехсторонней встрече», подразумевая переговоры глав США, Китая и России, которые состоятся 19 ноября в китайском Шэньчжэне. «Основой всего, что мы делаем в Азии, являются отношения между США и Японией, и меня беспокоит то, что президент не уделяет этому первостепенного внимания»,— добавил дипломат.