Это не привело к распаду объединения, хотя эксперты и СМИ его не раз хоронили (взять хотя бы апрельский заголовок статьи авторитетного издания Foreign Policy: «QUAD находится на грани вымирания. Трудно представить, что эта группировка переживет еще два с половиной года правления Трампа»). «Четверка» все же продолжила встречи на экспертном уровне и на уровне глав МИДов. В этом году, например, министры иностранных дел QUAD встречались трижды — в Нью-Дели, Маниле и Атланте. Но для подтверждения общих целей группы, определения ее совместной повестки на ближайшее время и для понимания того, какое видение и какие перспективы в отношении всего региона, с легкой подачи Штатов ставшего именоваться Индо-Тихоокеанским вместе Азиатско-Тихоокеанского, имеются у Дональда Трампа на оставшиеся два года его нынешней президентской каденции, нынешний саммит был необходим.