Топ-3 крупнейших инвестиционных проекта в сфере экологического производства Республики Башкортостан

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|№ п/п
|Оператор проекта
|Стоимость проекта, млн руб.
|Срок реализации проекта, годы
|Содержание проекта
|Источники финансирования
|1
|ООО «ГринОйл»
|1360,0
|2018-2019
|Создание рентабельного производства по выпуску мазута, получаемого после переработки нефтешламов, на территории Стерлитамакского района
|Собственные + кредиты банков
|2
|ООО «Биосфера»
|1327,0
|2018-2020
|Строительство завода по глубокой переработке вторичного сырья
|Собственные + кредиты банков
|3
|ООО «Эко-Сити»
|1311,0
|2018-2020
|Строительство завода по глубокой переработке вторичного сырья
|Собственные + кредиты банков
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