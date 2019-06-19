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Топ-3 крупнейших инвестиционных проекта в сфере экологического производства Республики Башкортостан

№ п/п Оператор проекта Стоимость проекта, млн руб. Срок реализации проекта, годы Содержание проекта Источники финансирования
1 ООО «ГринОйл» 1360,0 2018-2019 Создание рентабельного производства по выпуску мазута, получаемого после переработки нефтешламов, на территории Стерлитамакского района Собственные + кредиты банков
2 ООО «Биосфера» 1327,0 2018-2020 Строительство завода по глубокой переработке вторичного сырья Собственные + кредиты банков
3 ООО «Эко-Сити» 1311,0 2018-2020 Строительство завода по глубокой переработке вторичного сырья Собственные + кредиты банков

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