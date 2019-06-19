Топ-5 крупнейших инвестиционных проектов в строительном комплексе Республики Башкортостан

|
|№ п/п
|Оператор проекта
|Стоимость проекта, млн руб.
|Срок реализации проекта, годы
|Содержание проекта
|Источники финансирования
|1
|ООО «Индустриальный Парк Сычуань-Сибай»
|12836,4
|2017-2021
|«Создание предприятия – Завода по производству цемента в г. Сибай Республики Башкортостан»
|-
|2
|ООО «Цемикс»
|2282,3
|2018-2019
|I этап строительства завода по производству сухих строительных смесей в Абзелиловском районе Республики Башкортостан
|-
|3
|ООО «Дасян-Стройматериалы»
|2000,0
|2019
|Строительство завода по производству фиброцементных плит с участием китайского инвестора – Цзянсийской торгово-промышленной компании «Юаньянвэйли» в г. Кумертау
|-
|4
|ООО «АГИДЕЛЬ»
|1100,0
|2018-2020
|«Линия по производству прошивных матов производительностью 2,8 тонн в час» в г. Благовещенск
|-
|5
|ООО «Уральская компания индустриального строительства»
|751,5
|2018-2024
|«Строительство завода ЖБИ вдоль автодороги Дема-Затон в Демском районе ГО г.Уфа РБ»
|-
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