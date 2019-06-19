Топ-5 крупнейших инвестиционных проектов в строительном комплексе Республики Башкортостан

№ п/п Оператор проекта Стоимость проекта, млн руб. Срок реализации проекта, годы Содержание проекта Источники финансирования 1 ООО «Индустриальный Парк Сычуань-Сибай» 12836,4 2017-2021 «Создание предприятия – Завода по производству цемента в г. Сибай Республики Башкортостан» - 2 ООО «Цемикс» 2282,3 2018-2019 I этап строительства завода по производству сухих строительных смесей в Абзелиловском районе Республики Башкортостан - 3 ООО «Дасян-Стройматериалы» 2000,0 2019 Строительство завода по производству фиброцементных плит с участием китайского инвестора – Цзянсийской торгово-промышленной компании «Юаньянвэйли» в г. Кумертау - 4 ООО «АГИДЕЛЬ» 1100,0 2018-2020 «Линия по производству прошивных матов производительностью 2,8 тонн в час» в г. Благовещенск - 5 ООО «Уральская компания индустриального строительства» 751,5 2018-2024 «Строительство завода ЖБИ вдоль автодороги Дема-Затон в Демском районе ГО г.Уфа РБ» -