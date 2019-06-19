Топ-5 крупнейших инвестиционных проектов в дорожной отрасли Республики Башкортостан

№ п/п Оператор проекта Стоимость проекта, млн руб. Срок реализации проекта*, годы Содержание проекта Источники финансирования 1 Правительство Республики Башкортостан, ООО «Башкирская концессионная компания» 33961,6 4 Создание нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-5 «Урал» («Восточный выезд») РФ, РБ, средства инвесторов 2 Правительство Республики Башкортостан** 26220,0 5 Строительство грузового речного порта «Агидель» РФ, РБ, средства инвесторов 3 Правительство Республики Башкортостан, ООО «Башкирдорстрой» (победитель конкурса) 12502,0 (с НДС в ценах соотв. лет) 6 Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан «Стерлитамак - Kara – Магнитогорск» РФ, РБ, средства инвесторов 4 Правительство Республики Башкортостан** 12500,0 5 Создание единой трамвайной сети ГО г. Уфы Республики Башкортостан РФ, РБ, средства инвесторов 5 Правительство Республики Башкортостан** 2427,0 2 Строительство северо-восточного обхода г. Нефтекамска на участке от автомобильной дороги Нефтекамск - Янаул - граница Удмуртской Республики в Краснокамском районе Республики Башкортостан РФ, РБ, средства инвесторов