Топ-5 крупнейших инвестиционных проектов в дорожной отрасли Республики Башкортостан

* Старт проекта с момента заключения концессионного соглашения (перспективные проекты).
|
|№ п/п
|Оператор проекта
|Стоимость проекта, млн руб.
|Срок реализации проекта*, годы
|Содержание проекта
|Источники финансирования
|1
|Правительство Республики Башкортостан, ООО «Башкирская концессионная компания»
|33961,6
|4
|Создание нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-5 «Урал» («Восточный выезд»)
|РФ, РБ, средства инвесторов
|2
|Правительство Республики Башкортостан**
|26220,0
|5
|Строительство грузового речного порта «Агидель»
|РФ, РБ, средства инвесторов
|3
|Правительство Республики Башкортостан, ООО «Башкирдорстрой» (победитель конкурса)
|12502,0 (с НДС в ценах соотв. лет)
|6
|Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан «Стерлитамак - Kara – Магнитогорск»
|РФ, РБ, средства инвесторов
|4
|Правительство Республики Башкортостан**
|12500,0
|5
|Создание единой трамвайной сети ГО г. Уфы Республики Башкортостан
|РФ, РБ, средства инвесторов
|5
|Правительство Республики Башкортостан**
|2427,0
|2
|Строительство северо-восточного обхода г. Нефтекамска на участке от автомобильной дороги Нефтекамск - Янаул - граница Удмуртской Республики в Краснокамском районе Республики Башкортостан
|РФ, РБ, средства инвесторов
** По проектам заключенных концессионных соглашений нет, конкурсы не проводились.
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