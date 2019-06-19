Топ-5 крупнейших инвестиционных проектов в здравоохранении Республики Башкортостан

|
|№ п/п
|Оператор проекта
|Стоимость проекта, млн руб.
|Срок реализации проекта, годы
|Содержание проекта
|Источники финансирования
|1
|ООО «БурТехРазвитие»
|2220,0
|2019-2028
|«Развитие Центра Восстановительного Лечения и Реабилитации «Сероводородная лечебница» (далее ЦВЛ и Р «Сероводородная лечебница»)»
|-
|2
|ООО «Милосердие»
|1612,9
|2017-2020
|«Центр паллиативной медицины “Милосердие”»
|-
|3
|ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»
|1500,0
|2019
|Организация цеха № 6 по производству поливитаминных препаратов
|-
|4
|Группа компаний «МедИнвестГрупп»
|970,0
|2019-2020
|Создание в Стерлитамаке на базе городской клинической больницы №1 два современных центра: позитронно-эмиссионной томографии и лучевой терапии
|-
|5
|ООО«УЭНПИ»
|650,0
|2019-2028
|«Строительство санаторий - профилакторий Кара Идель»
|-
|6
|Научно-производственный центр «СпецМедТехника»
|128,8
|2019
|Проект по разработке и производству дефибрилляторов для оказания реанимационных мероприятий
|-
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