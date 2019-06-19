Топ-5 крупнейших инвестиционных проектов в здравоохранении Республики Башкортостан

№ п/п Оператор проекта Стоимость проекта, млн руб. Срок реализации проекта, годы Содержание проекта Источники финансирования 1 ООО «БурТехРазвитие» 2220,0 2019-2028 «Развитие Центра Восстановительного Лечения и Реабилитации «Сероводородная лечебница» (далее ЦВЛ и Р «Сероводородная лечебница»)» - 2 ООО «Милосердие» 1612,9 2017-2020 «Центр паллиативной медицины “Милосердие”» - 3 ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» 1500,0 2019 Организация цеха № 6 по производству поливитаминных препаратов - 4 Группа компаний «МедИнвестГрупп» 970,0 2019-2020 Создание в Стерлитамаке на базе городской клинической больницы №1 два современных центра: позитронно-эмиссионной томографии и лучевой терапии - 5 ООО«УЭНПИ» 650,0 2019-2028 «Строительство санаторий - профилакторий Кара Идель» - 6 Научно-производственный центр «СпецМедТехника» 128,8 2019 Проект по разработке и производству дефибрилляторов для оказания реанимационных мероприятий -