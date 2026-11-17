Закончили на победном счете
В последнем матче года сборная России обыграла венесуэльцев
В последнем своем матче в 2026 году, состоявшемся во вторник, 17 ноября, сборная России одержала в Краснодаре победу над венесуэльцами. Она выиграла у соперников со счетом 2:0 — благодаря эффектному дублю во втором тайме Алексея Миранчука.
В краснодарском составе сборной России, как нетрудно было догадаться, оказалось немало тех футболистов, что, выйдя со скамейки во втором тайме предыдущего ее матча в рамках ноябрьского сбора — против узбекской команды, так эффектно переломили его ход. Не мог тренер Валерий Карпин им не довериться. И свежести в российской игре действительно опять было навалом. Она в принципе редко бывает кислой, но, одетая в ретроформу, посвященную подвигам великих предшественников из советской эпохи,— одноцветную, без фамилий на спине — во вторник двигалась совсем уж хорошо. Наверняка у многих, игру смотревших, возникало ощущение неминуемого и скорого венесуэльского краха. Гости же вполне соответствуют своей репутации — команды неброской, без изюминки. Узбеки, в отличие от них, хотя бы на чемпионате мира побывали. А венесуэльцы играют неторопливо, даже податливо. При этом ошибки, судорожные движения и решения для них норма.
Но с быстрым разгромом у сборной России отчего-то не складывалось.
Это выглядело чем-то без оговорок удивительным, учитывая, какой богатый набор атакующих инструментов она представила в первом тайме. Николай Комличенко продавливал венесуэльскую оборону мощью и габаритами. Кирилл Глебов разрывал ее скоростью: опекуны отставали от него мгновенно, будто вышли в бутсах со свинцовыми подошвами. Алексей Миранчук и Алексей Батраков брали техникой, глядя на которую изумляться не должен был разве что хавбек Теласко Сеговия. Он и не такое каждый день видит, потому что играет в одном клубе — «Интер Майами» — с Лионелем Месси.
Но удары шли в молоко или блокировались. Передачи в последний момент перехватывались. А частые венесуэльские фолы не выливались во что-то ужасное для россиян. В кое-что жутко неприятное они чуть не вылились однажды для сборной России. Алексею Батракову пришлось оказывать довольно основательную медицинскую помощь, прежде чем он смог вернуться в игру.
Самый опасный эпизод у венесуэльских ворот возник перед перерывом. После прохода Кирилла Глебова Комличенко сделал скидку Миранчуку. Он находился в полудюжине метров от створа, но мяч все равно уперся в венесуэльского защитника.
После отдыха венесуэльцы, и так-то мягкостью не отличавшиеся, стали еще грубее. Так играют, когда на кону что-то серьезное. Сборная России на грубость реагировала, но все-таки не переходя чреватые проблемами границы, эмоции сдерживая. А лучшим ответом на нее явился забитый наконец после уже всем надоевших мучений гол.
Создал его Алексей Миранчук. То, как он обработал мяч, убрал его от двух защитников и, переложив с левой ноги на правую, аккуратненько отправил низом в дальний угол, можно показывать ученикам детско-юношеских школ. Впрочем, и одураченные Миранчуком защитники не были из такой категории, чтобы приравнивать расправу над ними к великому подвигу.
После этого венесуэльцы огрызнулись своим первым по-настоящему острым выпадом — фланговым. Голкиперу Матвею Сафонову выручать своих, однако, не пришлось — помог прервавший передачу в подкате Алексей Миронов.
А через несколько минут сборная России интригу добила. Добил ее после штурма, устроенного очередной вовремя брошенной в бой Карпиным порцией резервистов, все тот же Алексей Миранчук. Во второй раз он отличился способом еще более эстетским, чем в первый,— с иезуитским вероломством вместо напрашивавшегося вроде бы по ситуации плотного удара исполнил уже левой «парашютик» над одураченным вратарем Хосе Контрерасом. А от поражения крупного сборная Венесуэлы убереглась лишь чудом. Терзали ее до финального свистка.