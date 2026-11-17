В краснодарском составе сборной России, как нетрудно было догадаться, оказалось немало тех футболистов, что, выйдя со скамейки во втором тайме предыдущего ее матча в рамках ноябрьского сбора — против узбекской команды, так эффектно переломили его ход. Не мог тренер Валерий Карпин им не довериться. И свежести в российской игре действительно опять было навалом. Она в принципе редко бывает кислой, но, одетая в ретроформу, посвященную подвигам великих предшественников из советской эпохи,— одноцветную, без фамилий на спине — во вторник двигалась совсем уж хорошо. Наверняка у многих, игру смотревших, возникало ощущение неминуемого и скорого венесуэльского краха. Гости же вполне соответствуют своей репутации — команды неброской, без изюминки. Узбеки, в отличие от них, хотя бы на чемпионате мира побывали. А венесуэльцы играют неторопливо, даже податливо. При этом ошибки, судорожные движения и решения для них норма.