Топ-20 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном комплексе Республики Башкортостан

№ п/п Оператор проекта Стоимость проекта, млн руб. Срок реализации проекта, годы Содержание проекта Источники финансирования 1 ООО «Таурус» 36000,0 2019-2022 «Производственный комплекс “ТАУРУС”» - 2 ООО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» 22675,0 2018-2063 «Строительство подземного рудника для разработки Ново-Учалинского месторождения медноколчеданных руд» - 3 Группа компаний «Хевел» 9000,0 2019 Строительство четырёх сетевых солнечных электростанций (СЭС) совокупной установленной мощностью 100 МВт (по 25 МВт каждая) в Хайбуллинском и Куюргазинском районах - 4 ООО Башкирская международная компания «Чжифан» 5671,0 2018-2020 «Строительство завода по производству тракторов» в г. Благовещенск - 5 ООО «Стерэкс Пак» 1800,0 2019 Завод по выпуску многослойной асептической упаковки - 6 ОАО Научно-производственное предприятие «Полигон» 1500,0 2019-2022 «Создание Производственно-технологического комплекса радиоэлектронного приборостроения и робототехники ОАО «Научно Производственное Предприятие «Полигон» - 7 АО «Сибайский ГОК» 1272,4 2018-2023 «Поддержание производственных мощностей АО «Сибайский ГОК» - 8 Салаватский катализаторный завод Более 1100,0 2019 Строительство установок по производству порошковых силикагелей и алюмосиликатов - 9 ООО «Золотые Времена Нефтегаза» 1037,8 2018-2019 «Производство нефтегазового оборудования» - 10 ООО «Газпром газомоторное топливо» Более 1000,0 2019-2021 Проект по строительству газонаполнительных компрессорных станций в республике - 11 Группа компаний «Хевел» 800,0 2019-2020 Проект строительства солнечной электростанции в Бурзянском районе мощностью 10 МВт - 12 Научно-производственное объединение «Славрос» 750,0 2019 Инновационное производство по выпуску геотекстиля - 13 ООО СК «Стапель» 721,7 2017-2019 «Строительство цеха по утилизации нефтяных шламов и переработке мазута с целью получения судового маловязкого топлива и полимерного битума» - 14 ООО «ЭлКом» 651,0 2017-2023 «Завод БИТ» - строительство завода по производству настенных и напольных электротехнических корпусов, корпусов для центров хранения и обработки данных, устройств кабельного ввода, клеемных коробок, металлоконструкций - 15 АО «Салаватстекло» 523,7 2019 «Производство зеркал» - 16 ООО «Башпласт» 470,0 2019 Проект по производству малотоннажных специальных пластификаторов - 17 АО «Пищепром» (Буздякский консервный комбинат) 365,7 2018-2022 Организация высокотехнологичного производства продукции под брендом «Буздякский» - 18 ООО «Башатом терминал» 345,0 2018-2019 «Строительство речного терминала под перевалку светлых нефтепродуктов» - 19 АО «Сибайский ГОК» 264,3 2018-2023 «Реконструкция сооружений по очистке шахтных и подотвальных вод Сибайского и Камаганского месторождений» - 20 ООО «Ригмаш» 250,0 2019 Организация сборки самоходных телескопических погрузчиков сельскохозяйственного назначения с частичной локализацией производства -