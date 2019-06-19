Топ-20 крупнейших инвестиционных проектов в промышленном комплексе Республики Башкортостан

|1
|ООО «Таурус»
|36000,0
|2019-2022
|«Производственный комплекс “ТАУРУС”»
|-
|2
|ООО «Учалинский горно-обогатительный комбинат»
|22675,0
|2018-2063
|«Строительство подземного рудника для разработки Ново-Учалинского месторождения медноколчеданных руд»
|-
|3
|Группа компаний «Хевел»
|9000,0
|2019
|Строительство четырёх сетевых солнечных электростанций (СЭС) совокупной установленной мощностью 100 МВт (по 25 МВт каждая) в Хайбуллинском и Куюргазинском районах
|-
|4
|ООО Башкирская международная компания «Чжифан»
|5671,0
|2018-2020
|«Строительство завода по производству тракторов» в г. Благовещенск
|-
|5
|ООО «Стерэкс Пак»
|1800,0
|2019
|Завод по выпуску многослойной асептической упаковки
|-
|6
|ОАО Научно-производственное предприятие «Полигон»
|1500,0
|2019-2022
|«Создание Производственно-технологического комплекса радиоэлектронного приборостроения и робототехники ОАО «Научно Производственное Предприятие «Полигон»
|-
|7
|АО «Сибайский ГОК»
|1272,4
|2018-2023
|«Поддержание производственных мощностей АО «Сибайский ГОК»
|-
|8
|Салаватский катализаторный завод
|Более 1100,0
|2019
|Строительство установок по производству порошковых силикагелей и алюмосиликатов
|-
|9
|ООО «Золотые Времена Нефтегаза»
|1037,8
|2018-2019
|«Производство нефтегазового оборудования»
|-
|10
|ООО «Газпром газомоторное топливо»
|Более 1000,0
|2019-2021
|Проект по строительству газонаполнительных компрессорных станций в республике
|-
|11
|Группа компаний «Хевел»
|800,0
|2019-2020
|Проект строительства солнечной электростанции в Бурзянском районе мощностью 10 МВт
|-
|12
|Научно-производственное объединение «Славрос»
|750,0
|2019
|Инновационное производство по выпуску геотекстиля
|-
|13
|ООО СК «Стапель»
|721,7
|2017-2019
|«Строительство цеха по утилизации нефтяных шламов и переработке мазута с целью получения судового маловязкого топлива и полимерного битума»
|-
|14
|ООО «ЭлКом»
|651,0
|2017-2023
|«Завод БИТ» - строительство завода по производству настенных и напольных электротехнических корпусов, корпусов для центров хранения и обработки данных, устройств кабельного ввода, клеемных коробок, металлоконструкций
|-
|15
|АО «Салаватстекло»
|523,7
|2019
|«Производство зеркал»
|-
|16
|ООО «Башпласт»
|470,0
|2019
|Проект по производству малотоннажных специальных пластификаторов
|-
|17
|АО «Пищепром» (Буздякский консервный комбинат)
|365,7
|2018-2022
|Организация высокотехнологичного производства продукции под брендом «Буздякский»
|-
|18
|ООО «Башатом терминал»
|345,0
|2018-2019
|«Строительство речного терминала под перевалку светлых нефтепродуктов»
|-
|19
|АО «Сибайский ГОК»
|264,3
|2018-2023
|«Реконструкция сооружений по очистке шахтных и подотвальных вод Сибайского и Камаганского месторождений»
|-
|20
|ООО «Ригмаш»
|250,0
|2019
|Организация сборки самоходных телескопических погрузчиков сельскохозяйственного назначения с частичной локализацией производства
|-