Бизнес-классу обещают переоценку

В ближайшие пять лет на рынке недвижимости сократится количество предложений уникального жилья, считает руководитель отдела маркетинга ГК «Жилстройинвест» Иван Зорин. Застройщикам будет выгоднее строить больше социального жилья, бизнес-класса и класса «комфорт» станет ощутимо меньше. По прогнозу эксперта, квадратный метр жилья бизнес-класса в Уфе уже в ближайшие два года может вырасти до 20%. Покупка квартиры сейчас по «недооцененной» стоимости – хорошая инвестиция, уверен он.

– Какой ваш прогноз, как эксперта отрасли, о том, что будет происходить на строительном рынке в ближайшие годы? Недвижимость будет дорожать или падать в цене?

– Все, что у меня было бы, я бы вложил в покупку квартиры, потому что цена будет расти вверх. Во-первых, у нас сократится объем предложений, уйдет большое количество застройщиков, жилых комплексов станет меньше, строить будут меньше. Во-вторых, класс жилья, который будет превалировать, – это «эконом», социальное жилье. Будет однотипная массовая застройка, уникальные проекты можно будет пересчитать по пальцам и стоить они будут дорого. Это связано с тем, что застройщики сейчас несут большие издержки, стоительство дорожает, потому что растут в цене стройматериалы. Плюс изменения в федеральный закон, по которому застройщики должны открывать эскроу-счета, тоже несут издержки для строительных компаний. Застройщики пока не уходят с рынка, потому что рентабельность в этой сфере есть, хотя она и значительно снизилась за последние годы. Они понимают, что этот кризис пройдет, как и все кризисы, и останутся только те строительные компании, которые хорошо стоят на ногах. Вероятнее всего, в ближайшие пять лет нас ждет реновация старого жилья, будут переделываться хрущевки. Строить будут дешевое жилье либо мега-корпорации, либо небольшие частные компании. Бизнес-класса и даже хорошего «комфорта», повторюсь, будет очень мало и стоить он будет недешево. Естественно, с учетом ограниченности предложения, он будет пользоваться хорошим спросом.

– Большая разница между жильем комфорт-класса и бизнес-класса, в том числе в цене?

– В жилье бизнес-класса площадь квартир больше, выше потолки, лучше планировка, есть подземный паркинг, скоростные лифты, больше площадок общего пользования. В каждой квартире есть прачечная – отдельное помещение, где можно поставить стиральную машину, сушилку для белья, в квартирах, где больше двух комнат, два туалета. Для бизнес-класса мы разработали концепцию обустройства кухонь и решили применить ее в новом комплексе «Символ». В квартирах будет небольшая кухонная зона, но возле каждой кухни – отдельное помещение, кладовая. Это сделано по одной простой причине: люди в нашей стране наконец-то научились считать деньги и поняли, что можно не покупать дорогостоящий кухонный гарнитур с кучей шкафов и ящиков, лучше сложить всю утварь в отдельную комнату, где можно даже оборудовать, например, винный шкаф. На этапе строительства этажа можно сделать перепланировку своей квартиры по своему собственному дизайн-проекту: нужно просто после подписания договора долевого участия заключить дополнительное соглашение. Есть еще одно нововведение в ЖК «Символ», которое, можно сказать, выстрадано нашими жильцами других объектов. Мы делаем отдельно парадную и проходную: в парадной будет ресепшен и лифтовый холл, в проходной – грузовой лифт. Это поможет сохранить в хорошем состоянии пассажирские лифты и фойе. Каждая квартира будет подключена к централизованной системе кондиционирования воздуха, то есть в каждой квартире будет кондиционер, который работает не только на охлаждение воздуха, но и на обогрев.

Что касается расценок. Мы уже полгода не поднимаем цену на бизнес-класс. В реальности в Уфе он должен стоить 115 тыс. руб. за квадратный метр, у нас цена 85-100 тыс. руб. за кв. м. Со временем стоимость вырастет, сейчас она недооценена. Через год кв. м жилья бизнес-класса будет стоить 120-125 тыс. руб. Цена жилья комфорт-класса уже сейчас 105 тыс. руб. Разница в том, что в комфорт-классе вы покупаете двухкомнатную квартиру площадью 42 кв.м., а в бизнес-классе – площадью 65 кв.м., а также в огромном количестве бонусов, которые и создают уникальную атмосферу жилого комплекса и формируют ваш новый стиль жизни. Конечный чек за бизнес-класс у вас получается выше, но стоимость квадратного метра ниже. Еще раз повторю – пока ниже.

– По какому принципу вы выбирали место для нового комплекса? Сейчас в городе осталось не так много земли, она дорогая. Площадка, где строится «Символ», не самая простая для освоения.

– Мы провели расселение частного сектора на этом участке. Общая сумма затрат на это – полмиллиарда рублей. У этого места очень хорошая логистика, мы специально проводили замеры: например, до Гостиного двора на машине 3 минуты, 10 минут – и ты в «Меге», 18 минут — и ты в аэропорту, поднялся по Менделеева – и ты у «Иремеля». Все, что говорят про пробки там, – это иллюзия, потому что все пробки – на Заки Валиди, а со стороны комплекса нет пробок, там большая развязка. И есть еще гигантский плюс – это близость набережной. Что бы ни говорили, она будет достроена уже в этом году, на ней будет инфраструктура, она будет живая. Практически от жилого комплекса будет переход на набережную, где можно хоть на велосипеде, хоть с коляской добраться до большой прогулочной зоны. Большое количество денег мы планируем потратить на благоустройство территории рядом с комплексом. Огромный участок, который мы расселили вокруг Сергиевской церкви, превратится в общественный сквер с детской площадкой. Там будет очень уютно. В дальнейшем он будет передан городу.

– На вас государство, муниципалитет возлагают обязанность благоустраивать территорию?

– Нет, это наше желание. Никому уже неинтересно покупать квартиру в доме, рядом с которым ничего нет. Можно прийти в любой из 23 жилых комплексов, которые мы построили, и посмотреть, как там обстоят дела. Мы за всеми комплексами следим и после их сдачи. У нас цель – сделать жизнь людей лучше, и мы никогда не ставили задачу просто сдать дом и продать. На всех наших объектах последних четырех лет мы делали масштабное благоустройство. Например, недавно мы проводили Чистые игры на реке Сутолоке, где строим «Символ», вывезли 4 тонны отсортированного мусора. Осенью мы планируем еще несколько мероприятий, обустроим склон для всех горожан, которые живут в этом районе. На склоне организуем большую спортивную площадку общего пользования. Еще две большие площадки будут внутри жилого комплекса. На первых этажах в коммерческих помещениях будут магазины, кафе. У нас есть партнеры, с которыми мы постоянно работаем – аптеки, продуктовые розничные сети – они стабильно заходят на все наши объекты. Часть жилого комплекса – это малоэтажки 4-6 этажей, они стоят амфитеатром вокруг маленькой церкви. Они будут облицованы очень красивым клинкерным кирпичом, таким же, как в комплексе «Аристократ». Мы специально их спроектировали так, чтобы визуально выделить церковь, которая исполнена в бело-голубых цветах и будет выигрышно смотреться на фоне невысоких домов темно-шоколадного цвета. Те, кто не любит подниматься на высокие этажи, могут купить квартиру в малоэтажном доме, и у них будет такой же вид на реку. Это вариант более лофтовой квартиры с высокими потолками. Для ЖК «Символ» мы запустили акцию: если вы покупаете двух– или трехкомнатную квартиру по договору долевого участия, мы даем вам гарантию, что после завершения строительства, если вы захотите, мы выкупим у вас квартиру по цене дороже на 10 тыс. руб. за каждый кв. м., независимо от площади жилья. Есть еще одна акция: при оплате 80% суммы за квартиру, на оставшиеся 20% мы даем беспроцентную рассрочку и паркинг в подарок.

– Интерес вашей компании здесь понятен – вы привлекаете средства дольщиков для того, чтобы вести строительство. Но, учитывая ситуацию на рынке, большое количество дольщиков, какие гарантии вы даете на то, что дом будет достроен вовремя?

– На протяжении 23 лет мы ни разу не допускали просрочку сдачи объекта, мы сдаем их обычно даже раньше срока. У нас была накоплена хорошая финансовая масса, чтобы пройти налегке сложности, которые возникли из экономического кризиса в России. У нас есть абсолютная уверенность в том, что мы без проблем закончим начатые объекты и запустим новые проекты.