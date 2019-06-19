Топ-20 крупнейших инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Республики Башкортостан

№ п/п Оператор проекта Стоимость проекта, млн руб. Срок реализации проекта, годы Содержание проекта Источники финансирования 1 ООО «Строительное управление № 20 «ПСК-6» Уфимский, Иглинский район 37 249,0 2019-2025 Проект транспортного агро-логистического парка «Уфимский» Собственные средства + кредиты банков 2 ООО «БАШКИР-МОЛОКО» Кушнаренковский район 9 508,6 2019-2024 Строительство животноводческого комплекса молочного направления на 7 000 голов дойного стада Собственные средства + кредиты банков 3 ООО «Северная Нива Башкирия» Бижбулякский район 7 581,0 2019-2022 Проект строительства животноводческого комплекса молочного направления «Сухоречка» Собственные средства + кредиты банков 4 ООО Молочные фермы «Урожай» Аургазинский район 4 250,0 2018-2021 Молочно-товарная ферма и откормочная площадка КРС (животноводческий комплекс) вблизи с. Ишлы, МР Аургазинский район, Республики Башкортостан Собственные средства + кредиты банков 5 ООО «Северная Нива Башкирия» Белебеевский район 3 943,0 2019-2021 Проект строительства животноводческого комплекса молочного направления «Русская Швейцария» Собственные средства + кредиты банков 6 ООО «Уральская мясная компания» 3111,2 2019-2021 Строительство современного свинокомплекса, общей мощностью 15 тыс. тонн свинины в живом весе в год на территории Республики Башкортостан Собственные средства + кредиты банков 7 ООО «Северная Нива Башкирия» Ермекеевский район 2 993,6 2018-2020 Строительство животноводческого комплекса молочного направления Семено-Макарово Собственные средства + кредиты банков 8 ООО «Северная Нива Башкирия» Белебеевский район 2 915,5 2019-2022 Проект строительства животноводческого комплекса молочного направления «Аделькино» Собственные средства + кредиты банков 9 ООО «Победа» Калтасинский и Янаульский район 2 300,0 2018-2022 Строительство животноводческих ферм на 5 000 голов дойных коров КРС и организация переработки молока Собственные средства + кредиты банков 10 АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» Уфимский район 1 849,1 2019-2021 Создание агропромышленного парка на территории муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан Собственные средства + кредиты банков 11 ООО «Строй-Инвест» Чишминский район 1 700,0 2019-2020 Строительство оптово-распределительного центра Собственные средства + кредиты банков 12 ООО «Олеокемикс» Аскинский район 1 580,9 2018-2020 Организация комплекса по выращиванию и переработке рапса мощностью переработки 30 тыс. тонн в год Собственные средства + кредиты банков 13 ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» Мелеузовский район 1 070,0 2019-2025 Производство сухих смесей для детского питания Собственные средства + кредиты банков 14 ООО «ИТС-Агро» Янаульский район 1 066,0 2019-2021 Животноводческий комплекс молочного направления (молочная ферма), предназначенный для содержания и доения коров на 2500 скотомест, выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 5000 скотомест, расположенный вблизи с.Старокудашево Янаульского района Республики Башкортостан Собственные средства + кредиты банков 15 ОАО «Чишминское» Чишминский район 857,7 2018-2020 Строительство цеха фасовки растительных масел в п. Чишмы Собственные средства + кредиты банков 16 ООО «Башкирская мясная компания» Белебеевский район 687,0 2019-2021 Животноводческая площадка по выращиванию и (или) откорму свиней Собственные средства + кредиты банков 17 ООО «Стерлибашагро» Стерлибашевский район 676,0 2019-2021 Комплекс по переработке сельскохозяйственной продукции на территории Стерлибашевского района Республики Башкортостан Собственные средства + кредиты банков 18 ООО «Учалинский элеватор» Учалинский район 611,3 2018-2020 Организация переработки масленичных культур масло и жмых на базе ООО «Учалинский элеватор» Собственные средства + кредиты банков 19 ООО «УфаИнвест» 589,97 2018-2020 Строительство распределительного центра сельскохозяйственной и продовольственной продукции, площадью 10 000 кв.м с объемом единовременного хранения продукции не менее 30 тыс. тонн Собственные средства + кредиты банков 20 ГУСП совхоз «Алексеевский» РБ 578 2019 Реконструкция теплиц ГУ СП совхоз «Алексеевский» РБ с установкой системы ассимиляционного освещения Собственные средства + кредиты банков