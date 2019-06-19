Топ-20 крупнейших инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Республики Башкортостан

|1
|ООО «Строительное управление № 20 «ПСК-6» Уфимский, Иглинский район
|37 249,0
|2019-2025
|Проект транспортного агро-логистического парка «Уфимский»
|Собственные средства + кредиты банков
|2
|ООО «БАШКИР-МОЛОКО» Кушнаренковский район
|9 508,6
|2019-2024
|Строительство животноводческого комплекса молочного направления на 7 000 голов дойного стада
|Собственные средства + кредиты банков
|3
|ООО «Северная Нива Башкирия» Бижбулякский район
|7 581,0
|2019-2022
|Проект строительства животноводческого комплекса молочного направления «Сухоречка»
|Собственные средства + кредиты банков
|4
|ООО Молочные фермы «Урожай» Аургазинский район
|4 250,0
|2018-2021
|Молочно-товарная ферма и откормочная площадка КРС (животноводческий комплекс) вблизи с. Ишлы, МР Аургазинский район, Республики Башкортостан
|Собственные средства + кредиты банков
|5
|ООО «Северная Нива Башкирия» Белебеевский район
|3 943,0
|2019-2021
|Проект строительства животноводческого комплекса молочного направления «Русская Швейцария»
|Собственные средства + кредиты банков
|6
|ООО «Уральская мясная компания»
|3111,2
|2019-2021
|Строительство современного свинокомплекса, общей мощностью 15 тыс. тонн свинины в живом весе в год на территории Республики Башкортостан
|Собственные средства + кредиты банков
|7
|ООО «Северная Нива Башкирия» Ермекеевский район
|2 993,6
|2018-2020
|Строительство животноводческого комплекса молочного направления Семено-Макарово
|Собственные средства + кредиты банков
|8
|ООО «Северная Нива Башкирия» Белебеевский район
|2 915,5
|2019-2022
|Проект строительства животноводческого комплекса молочного направления «Аделькино»
|Собственные средства + кредиты банков
|9
|ООО «Победа» Калтасинский и Янаульский район
|2 300,0
|2018-2022
|Строительство животноводческих ферм на 5 000 голов дойных коров КРС и организация переработки молока
|Собственные средства + кредиты банков
|10
|АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» Уфимский район
|1 849,1
|2019-2021
|Создание агропромышленного парка на территории муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
|Собственные средства + кредиты банков
|11
|ООО «Строй-Инвест» Чишминский район
|1 700,0
|2019-2020
|Строительство оптово-распределительного центра
|Собственные средства + кредиты банков
|12
|ООО «Олеокемикс» Аскинский район
|1 580,9
|2018-2020
|Организация комплекса по выращиванию и переработке рапса мощностью переработки 30 тыс. тонн в год
|Собственные средства + кредиты банков
|13
|ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» Мелеузовский район
|1 070,0
|2019-2025
|Производство сухих смесей для детского питания
|Собственные средства + кредиты банков
|14
|ООО «ИТС-Агро» Янаульский район
|1 066,0
|2019-2021
|Животноводческий комплекс молочного направления (молочная ферма), предназначенный для содержания и доения коров на 2500 скотомест, выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 5000 скотомест, расположенный вблизи с.Старокудашево Янаульского района Республики Башкортостан
|Собственные средства + кредиты банков
|15
|ОАО «Чишминское» Чишминский район
|857,7
|2018-2020
|Строительство цеха фасовки растительных масел в п. Чишмы
|Собственные средства + кредиты банков
|16
|ООО «Башкирская мясная компания» Белебеевский район
|687,0
|2019-2021
|Животноводческая площадка по выращиванию и (или) откорму свиней
|Собственные средства + кредиты банков
|17
|ООО «Стерлибашагро» Стерлибашевский район
|676,0
|2019-2021
|Комплекс по переработке сельскохозяйственной продукции на территории Стерлибашевского района Республики Башкортостан
|Собственные средства + кредиты банков
|18
|ООО «Учалинский элеватор» Учалинский район
|611,3
|2018-2020
|Организация переработки масленичных культур масло и жмых на базе ООО «Учалинский элеватор»
|Собственные средства + кредиты банков
|19
|ООО «УфаИнвест»
|589,97
|2018-2020
|Строительство распределительного центра сельскохозяйственной и продовольственной продукции, площадью 10 000 кв.м с объемом единовременного хранения продукции не менее 30 тыс. тонн
|Собственные средства + кредиты банков
|20
|ГУСП совхоз «Алексеевский» РБ
|578
|2019
|Реконструкция теплиц ГУ СП совхоз «Алексеевский» РБ с установкой системы ассимиляционного освещения
|Собственные средства + кредиты банков