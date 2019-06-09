Дело Ивана Голунова

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Заявление правоохранительных органов сопровождалось фотографиями нарколаборатории, якобы расположенной в квартире журналиста, однако впоследствии МВД признало, что это другая квартира. В «Медузе» заявили, что связывают задержание Ивана Голунова с его профессиональной деятельностью. В поддержку журналиста проводились многочисленные пикеты. 8 июня Иван Голунов был отправлен под домашний арест. Последние новости и все самое важное о деле Ивана Голунова — в сюжете «Ъ».