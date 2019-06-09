10 июня, понедельник
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Дело Ивана Голунова

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Заявление правоохранительных органов сопровождалось фотографиями нарколаборатории, якобы расположенной в квартире журналиста, однако впоследствии МВД признало, что это другая квартира. В «Медузе» заявили, что связывают задержание Ивана Голунова с его профессиональной деятельностью. В поддержку журналиста проводились многочисленные пикеты. 8 июня Иван Голунов был отправлен под домашний арест. Последние новости и все самое важное о деле Ивана Голунова — в сюжете «Ъ».

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Совместное заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Ивана Голунова

Распространили в крупном размере

Как Иван Голунов оказался под домашним арестом, а его дело — под особым контролем

«Все как в кино»

Журналист Иван Голунов отправлен под домашний арест

Пикеты в поддержку Ивана Голунова

Фотогалерея

Расследователя отправили под следствие

В Москве задержан журналист Иван Голунов

Опубликованные МВД фотографии, якобы сделанные в квартире Ивана Голунова

Фотогалерея