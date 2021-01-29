Генерал вернулся на малую родину

Генерал-майор Юрий Девяткин, уволенный в 2019 году с поста начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве из-за незаконного задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова, неожиданно возглавил Контрольно-счетную палату Брянской области (КСП). Кандидатуру господина Девяткина на этот пост предложил губернатор Александр Богомаз после того, как у предыдущего председателя истек срок полномочий. Онлайн-трансляция заседания Брянской областной думы, на которой был назначен новый глава КСП, не велась, а в итоговом пресс-релизе отсутствует информация о кадровом решении.

Депутаты Брянской областной думы в четверг назначили председателем Контрольно-счетной палаты генерал-майора Юрия Девяткина. Соответствующий вопрос был дополнительно включен в повестку дня, сообщил “Ъ” председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению облдумы Сергей Курденко (ЕР), выступавший по нему докладчиком. Кандидатуру господина Девяткина предложил губернатор Брянской области Александр Богомаз, других претендентов на пост главы КСП не было. В Брянской облдуме ЕР контролирует 48 мест из 60, ЛДПР — 5, КПРФ — 4, СР — 2, еще один депутат является внефракционным.

Уроженец Трубчевска Брянской области Юрий Девяткин начал свою карьеру в правоохранительных органах Брянской области оперуполномоченным уголовного розыска, затем перешел на службу в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков, где занимал руководящие должности по Брянской области и по Москве, дослужился до генерал-майора. В 2016 году он возглавил управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве. 13 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин по ходатайству главы МВД России Владимира Колокольцева уволил господина Девяткина из-за сфабрикованного его подчиненными уголовного дела по обвинению в сбыте наркотиков против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Сфабриковавшие дело сотрудники полиции сами попали под суд. Сейчас дело рассматривается в Мосгорсуде.

Сергей Курденко заявил “Ъ”, что назначить Юрия Девяткина депутаты должны были еще в декабре 2020 года, но вопрос пришлось отложить из-за затянувшегося согласования кандидатуры в Счетной палате РФ.

«Мы кандидатуру этого товарища обсуждаем уже два месяца. Каждый депутат знает его биографию лучше, чем свою. У нас претензий никаких нет, он наш земляк, всю жизнь проработал в Брянской области.





Вы знаете, как у нас сотрудников органов снимают с работы. Проштрафился твой подчиненный — вылетаешь»,— пояснил депутат.

Однако первый секретарь брянского обкома КПРФ, депутат облдумы Андрей Архицкий рассказал “Ъ”, что вопрос о согласовании главы КСП был внесен в дополнительную повестку заседания без каких-либо пояснений. Сам Юрий Девяткин на заседание не пришел. «Я, естественно, поинтересовался, кто это, он присутствует в зале? Может, немножечко расскажет о себе? На что мне ответили, что его кандидатура обсуждалась с ноября, а я то болел, то не слышал». По словам депутата, голосование было тайным, три депутата фракции КПРФ воздержались, остальные поддержали назначение Юрия Девяткина: «Мы решили не брать кота в мешке, но большинство это не смутило».

По мнению господина Архицкого, облдума сделала все возможное, чтобы провести обсуждение кандидатуры господина Девяткина втайне:

«Нам даже не предоставили документов на согласование. Хоть какую-нибудь объективочку сделали. На что мне в кулуарах пояснили, мол, сделали все быстро — не ждать же человеку месяц».

В свою очередь, господин Курденко заявил, что решения о закрытой сессии депутаты не принимали, а онлайн-трансляция была недоступна по техническим причинам. При этом в официальном пресс-релизе о заседании думы информация о назначении на пост председателя КСП Юрия Девяткина отсутствует. На момент сдачи материала на сайте Контрольно-счетной палаты в разделе «Руководство» все еще была размещена устаревшая информация. Предшественница Юрия Девяткина Варвара Сафронова покинула свой пост в декабре 2020 года в связи с истечением пятилетнего срока полномочий, исполняющей обязанности председателя КСП стала ее заместитель Ольга Павлова.

Иван Голунов воздержался от комментариев в связи с новым назначением господина Девяткина.

Александр Тихонов, Ярославль; Андрей Прах