Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу

Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова. Бывшие полковник Андрей Щиров, а также его подчиненные Роман Феофанов и Максим Уметбаев требуют восстановления их на службе. Как пояснили в пресс-службе Мосгорсуда, заседания по искам проходят в закрытом режиме.

Как стало известно “Ъ”, сержанты Роман Феофанов и Максим Уметбаев подали иски о восстановлении на службе еще 21 августа, а полковник Андрей Щиров — 13 сентября. В заявлениях они указали, что считают свое увольнение из органов внутренних дел незаконным.

11 сентября состоялось предварительное заседание по иску господина Феофанова, а 25 сентября его заявление должны были рассмотреть по существу, но в итоге разбирательство перенесли на 2 октября. Предварительные слушания по иску Максима Уметбаева пройдут 27 сентября.

В пресс-службе Мосгорсуда “Ъ” сообщили, что «заседания будут проходить в закрытом режиме, так как в деле имеются документы, содержащие государственную тайну».

Бывшие полицейские проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК). Это преступление сотрудниками УВД Западного округа инкриминировалось журналисту Ивану Голунову, которого они задержали в июне этого года. После того как выяснилось, что наркотики ему в рюкзак и квартиру были подброшены, уголовное преследование репортера было прекращено, а Следственный комитет РФ забрал из МВД все связанные с этим материалы, чтобы выяснить, кто и зачем пытался подставить господина Голунова.

Напомним также, что помимо оперативных сотрудников были уволены два генерала — начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин. Свои отставки они обжаловать не стали.

«Новое расследование вряд ли будет окончено в ближайшее время, поскольку следователей отвлекли на другое дело»,— сообщил “Ъ” адвокат журналиста Сергей Бадамшин. По его словам, никаких процессуальных решений в отношении бывших стражей порядка пока не принято.

Алексей Соковнин