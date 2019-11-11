Вопросы в деле Ивана Голунова оставили закрытыми

Дело Ивана Голунова породило еще больше вопросов: его материалы оказались полностью засекреченными. Это выяснилось в Басманном суде, который рассматривал жалобу защиты журналиста на бездействие следователей. Ивана Голунова задержали в начале июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Но вскоре он оказался свидетелем по этому делу, и началось расследование в отношении сотрудников полиции, которые предположительно превысили служебные полномочия. Однако за пять месяцев в этом деле подозреваемых так и не появилось. Подробности — у корреспондента “Ъ FM” Владимира Расулова.

Первые вопросы к делу Ивана Голунова возникли сразу после его задержания. 6 июня полицейские доставили журналиста в УВД по Западному округу Москвы, досмотрели его и обнаружили в рюкзаке три с половиной грамма мефедрона. Но как у расследователя оказались наркотики? Сам Голунов заявил, что найденные свертки ему не принадлежат — их могли подкинуть. Тем временем 8 июня Никулинский суд отправил его под домашний арест. Дело получило широкий общественный резонанс, а через пару дней выяснилось, что Иван Голунов не имеет отношения к найденным наркотикам. Журналиста отпустили, по делу он стал свидетелем. А полицейских, которые его задерживали, уволили из органов.

На одном из допросов в МВД Иван Голунов заявил, что эти сотрудники превысили свои служебные полномочия, рассказал в Басманном суде его адвокат Сергей Бадамшин: «15 июня Голунов в своих показаниях сообщил о совершении в отношении него преступления сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Уметбаевым, Феофановым, Коноваловым и другими сотрудниками полиции, показал, что последние необоснованно применили к нему спецсредства, наносили удары по лицу и частям тела, а также подбросили наркотические средства и рюкзак в квартиру, в которой он проживает в целях уголовного преследования лица заведомо не причастного к совершению преступления».

По словам адвоката, 12 августа Иван Голунов подтвердил те же показания, но уже в Следственном комитете. А потом выяснилось, что после его предыдущего допроса в МВД проверили тех самых сотрудников на превышение полномочий, а результаты передали в СК. Но Голунову об этом не сказали. И защита решила выяснить, появится уголовное дело против них или все-таки нет. В Басманном суде адвокат журналиста попросил истребовать материалы этой самой проверки. Следователь возражать не стал, но неожиданно объявил, что абсолютно все дело засекречено:

«Данные материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть предоставлены представителям свидетеля, поскольку содержат сведения, составляющие государственную тайну. Все уголовное дело сейчас полностью секретно».

Но есть ли еще способы узнать подробности о деле Голунова? Защита журналиста ранее попросила Генпрокуратуру передать итоги проверки полицейских из Следственного комитета в ФСБ. Но надзорное ведомство до сих пор даже не ответило на запрос. Тем временем бывшие сотрудники МВД, которые задерживали журналиста, пытаются восстановиться на службе через Мосгорсуд. Правда, одному из них в этом недавно отказали, а заседания по их делам тоже проходят в закрытом режиме. Сам же Иван Голунов в суд ходит в бронежилете и в сопровождении крепких людей в масках — ему предоставили государственную защиту.

Владимир Путин в конце июня назвал дело Ивана Голунова произволом. А в начале ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что процесс находится под контролем, но каких-либо результатов расследования еще нет.