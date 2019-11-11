«Иван Голунов стал свидетелем по засекреченному делу»

Следователи засекретили уголовное дело Ивана Голунова. Из-за этого материалы дела не огласили в Басманном суде — там рассматривали иск адвоката Голунова Сергея Бадамшина на бездействие следователей. Журналиста задержали 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Вскоре обвинения сняли, началось расследование в отношении сотрудников полиции. Однако за пять месяцев подозреваемых в деле так и не появилось. Подробности заседания рассказал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— Откуда такая секретность?

— Этим вопросом по-прежнему задаются и журналисты, и даже адвокат Сергей Бадамшин, поскольку у него после заседания тоже спросили, чем можно объяснить эту секретность. Он сказал, что этот вопрос лучше задать Следственному комитету, поскольку не совсем понятно, зачем нужно засекречивать дело как раз по 228 статье о наркотиках, по которой сейчас Иван Голунов проходит как свидетель, в том числе поэтому ему предоставили и государственную защиту.

Любопытный момент заключается еще в том, что жалоба защиты Ивана Голунова напрямую не касается этого самого дела о наркотиках, а касается сотрудников полиции, которые Голунова задерживали с этими самыми веществами.





По сути, адвокат после заседания уточнил, что он просит у Басманного суда, чтобы либо следователи вынесли постановление о возбуждении уголовного дела в отношении этих сотрудников, либо чтобы СК заявил, что он отказывает в этом постановлении, и тогда уже сторона Голунова будет обжаловать действия следователей.

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Когда Голунова задержали в начале июня с этими наркотиками, после возникшего резонанса журналиста отпустили в зале суда из так называемой клетки — он перестал быть подозреваемым и стал свидетелем. 15 июня, когда Голунова допрашивали как свидетеля в Главном следственном управлении МВД, тот сообщил, что сотрудники полиции, которые его задерживали, необоснованно применили к нему спецсредства, били его по лицу, а также подбросили наркотики. Через пару месяцев после того, как этот допрос состоялся, уже на допросе в главном управлении по особо важным делам Следственного комитета Голунов подтвердил эти показания. На основании этого защита Голунова просила решить все-таки вопрос с возбуждением уголовного дела именно в отношении сотрудников полиции, не касаясь темы наркотиков.

Теперь получается, что Голунов стал свидетелем по засекреченному делу и о том, что оно засекречено, следователь объявил в понедельник. Он пояснил, что, поскольку в материалах этого дела о наркотиках содержится какая-то государственная тайна — какая именно он, естественно, не пояснил — то и материалы не могут быть оглашены и предоставлены суду.

Во всяком случае, на открытом судебном заседании. Кроме того, когда состоялся допрос Ивана Голунова, в Следственный комитет из МВД поступили материалы проверки как раз по этим сотрудникам, после тех показаний, которые он давал еще в МВД. Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин просил Генпрокуратуру передать эти материалы проверки из Следственного комитета в управление ФСБ для того, чтобы там непосредственно оценили, насколько правомерно действовали сотрудники полиции. Представитель Генпрокуратуры, по словам Сергея Бадамшина, не ответила на этот запрос. Дело оставляет все больше и больше вопросов после заседания Басманного суда.

Беседовал Петр Косенко