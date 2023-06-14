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Бывшим полицейским придется поработать

Осужденным по делу Ивана Голунова смягчили наказание

Кирово-Чепецкий суд Кировской области освободил из колонии бывших полицейских Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова, осужденных по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову и уже отбывших половину назначенного им срока. Вместо дальнейшего пребывания в колонии экс-оперативникам по их ходатайствам назначили альтернативное наказание — принудительные работы в сети исправительных центров ФСИН. При этом просившему о том же их бывшему коллеге Роману Феофанову суд отказал: потерпевший был против, поскольку осужденный так и не извинился перед ним.

Бывшие полицейские Максим Уметбаев (в центре) и Акбар Сергалиев (справа) перед началом заседания суда

Бывшие полицейские Максим Уметбаев (в центре) и Акбар Сергалиев (справа) перед началом заседания суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Бывшие полицейские Максим Уметбаев (в центре) и Акбар Сергалиев (справа) перед началом заседания суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ» адвокат Дениса Коновалова Алексей Губкин, ходатайства о замене заключения в колонии на исправительные работы в системе ФСИН бывшие оперативники подали еще в апреле. О смягчении наказания просили четверо из пяти полицейских, признанных виновными в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову и в фальсификации доказательств по его делу — Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев, которым суд назначил по семь с половиной лет колонии, а также Денис Коновалов, который был приговорен к четырем с половиной годам.

Как пояснил господин Губкин, ходатайства экс-полицейские имели право подать после отбытия половины срока и при условии хорошего поведения в заключении.

«Тут имеет значение позиция администрации колонии, отсутствие взысканий и наличие поощрений,— пояснил защитник.— Все — как и при условно-досрочном освобождении. Прокуратура поддержала ходатайства. Немаловажно было и отношение к ходатайствам самого потерпевшего Голунова».

В свою очередь, адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что ходатайства рассматривались в суде на протяжении двух месяцев.

«В случаях с Уметбаевым и Сергалиевым мой клиент не возражал,— рассказал защитник.— А по поводу Коновалова даже поддержал ходатайство. Но относительно Романа Феофанова был против, поскольку тот так и не извинился перед моим доверителем».

В результате, сообщил господин Бадамшин, по обращениям Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова суд принял положительные решения, и теперь они будут отбывать альтернативное наказание — принудительные работы в сети исправительных центров ФСИН. Там же они будут проживать.

Экс-оперативнику Феофанову в удовлетворении ходатайства было отказано. Отметим, что бывший начальник оперативников Игорь Ляховец, признанный виновным в организации провокации против журналиста, подобного обращения не подавал: он получил по приговору 11 лет 6 месяцев заключения и на сегодняшний день еще не отбыл половину этого срока.

Напомним, Ивана Голунова, известного своими журналистскими расследованиями, полицейские задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года: якобы при себе у него оказались наркотики. В ходе обыска в доме журналиста полицейские, по их тогдашнему заявлению, нашли не только наркотические вещества, но и весы для их сортировки. В результате Ивана Голунова обвинили в незаконном хранении и распространении наркотиков. 8 июня 2019 года журналиста поместили под домашний арест, но уже через три дня на фоне общественных протестов его освободили, а уголовное преследование прекратили с правом на реабилитацию.

Полицейских осудили за подброс наркотиков Ивану Голунову

Полгода спустя сотрудниками СКР и главного управления собственной безопасности МВД были задержаны начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец и его подчиненные Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Роман Феофанов. Следствие посчитало, что они подбросили журналисту наркотики для улучшения показателей отдела по раскрытию преступлений. Сам журналист был уверен в том, что с ним пытались разобраться по заказу лиц, фигурировавших в его публикациях.

Отметим, что в начале декабря 2022 года Московский городской суд удовлетворил иск к МВД России журналиста Голунова, присудив ему в качестве компенсации за причиненный моральный вред 1,5 млн руб. Однако до сих пор истец этих денег так и не получил.

Алексей Соковнин

Фотогалерея

Силовики в деле Ивана Голунова

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&lt;b>Олег Баранов, начальник ГУ МВД России по г. Москве&lt;/b> &lt;br>По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина после заявлений о нарушении прав журналиста взял расследование дела под личный контроль

Олег Баранов, начальник ГУ МВД России по г. Москве
По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина после заявлений о нарушении прав журналиста взял расследование дела под личный контроль

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

&lt;b>Юрий Девяткин, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по г. Москве, генерал-майор&lt;/b>&lt;br> 13 июня 2019 года был уволен из полиции. Ранее об отправке его в отставку ходатайствовал перед президентом РФ глава МВД Владимир Колокольцев

Юрий Девяткин, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по г. Москве, генерал-майор
13 июня 2019 года был уволен из полиции. Ранее об отправке его в отставку ходатайствовал перед президентом РФ глава МВД Владимир Колокольцев

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

&lt;b>Андрей Пучков, начальник УВД по ЗАО ГУ МВД г. Москвы, генерал-майор&lt;/b>&lt;br> 13 июня был уволен из полиции. Об отправке его в отставку ходатайствовал перед президентом РФ глава МВД Владимир Колокольцев. Ранее 30 мая, за неделю до ареста Ивана Голунова генерал-майор Пучков обратился в Мосгорсуд с просьбой разрешить обследовать жилье журналиста (данные материалов, предоставленных в суд)

Андрей Пучков, начальник УВД по ЗАО ГУ МВД г. Москвы, генерал-майор
13 июня был уволен из полиции. Об отправке его в отставку ходатайствовал перед президентом РФ глава МВД Владимир Колокольцев. Ранее 30 мая, за неделю до ареста Ивана Голунова генерал-майор Пучков обратился в Мосгорсуд с просьбой разрешить обследовать жилье журналиста (данные материалов, предоставленных в суд)

Фото: Сайт управы района Внуково

&lt;b>Юрий Титов, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы&lt;/b> &lt;br>Подразделение Юрия Титова опубликовало фотографии лаборатории по производству наркотиков, якобы сделанные в квартире журналиста, и настаивало на их подлинности. Однако после того как знакомые господина Голунова опровергли это утверждение, в полиции признали, что восемь из девяти снимков сделаны не в квартире журналиста. В ноябре полковник был уволен

Юрий Титов, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы
Подразделение Юрия Титова опубликовало фотографии лаборатории по производству наркотиков, якобы сделанные в квартире журналиста, и настаивало на их подлинности. Однако после того как знакомые господина Голунова опровергли это утверждение, в полиции признали, что восемь из девяти снимков сделаны не в квартире журналиста. В ноябре полковник был уволен

Фото: МВД России

&lt;b>Андрей Щиров, начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, полковник&lt;/b> &lt;br>29 января 2020 года был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного изначально по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Затем его статус был изменен на свидетеля

Андрей Щиров, начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, полковник
29 января 2020 года был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного изначально по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Затем его статус был изменен на свидетеля

Фото: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

&lt;b>Игорь Ляховец, бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по ЗАО Москвы&lt;/b> &lt;br>9 июня в интервью в &lt;a href=&quot;https://www.vesti.ru/doc.html?id=3156203#&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>сюжете телеканала «Россия 24»&lt;/a>, не показывая лица, рассказал, что Иван Голунов попал в разработку полицейских еще в начале марта. Он пообещал предоставить доказательство того, что журналист «распространял наркотики в ночных клубах». Имя сотрудника полиции в сюжете не называлось. 29 января 2020 года задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Сообщалось, что арестованный ранее обвинялся в подбрасывании наркотиков коллеге в Краснодаре. В мае 2021 года был приговорен к 12 годам колонии общего режима за незаконное задержание и фальсификацию доказательств против журналиста. В марте 2022 года суд смягчил наказание до 11,5 лет

Игорь Ляховец, бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по ЗАО Москвы
9 июня в интервью в сюжете телеканала «Россия 24», не показывая лица, рассказал, что Иван Голунов попал в разработку полицейских еще в начале марта. Он пообещал предоставить доказательство того, что журналист «распространял наркотики в ночных клубах». Имя сотрудника полиции в сюжете не называлось. 29 января 2020 года задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Сообщалось, что арестованный ранее обвинялся в подбрасывании наркотиков коллеге в Краснодаре. В мае 2021 года был приговорен к 12 годам колонии общего режима за незаконное задержание и фальсификацию доказательств против журналиста. В марте 2022 года суд смягчил наказание до 11,5 лет

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

&lt;b>Денис Коновалов, старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы&lt;/b>&lt;br> Во время показаний в УВД рассказал, что сотрудники полиции якобы знали, что журналист употребляет и распространяет наркотики. Также по его словам, Иван Голунов «оборудовал свое жилище с целью сбыта наркотических веществ». В 2018 году был награжден дипломом УВД ЗАО Москвы как «лучший сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков». 29 января 2020 года был задержан, а на следующий день Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о подбросе наркотиков. Признал вину, заявив, что подбросил наркотики Голунову по указанию своего начальника Игоря Ляховца. В мае 2021 года Мосгорсуд назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима. В марте 2022 года суд смягчил наказание до 4,5 лет

Денис Коновалов, старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы
Во время показаний в УВД рассказал, что сотрудники полиции якобы знали, что журналист употребляет и распространяет наркотики. Также по его словам, Иван Голунов «оборудовал свое жилище с целью сбыта наркотических веществ». В 2018 году был награжден дипломом УВД ЗАО Москвы как «лучший сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков». 29 января 2020 года был задержан, а на следующий день Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о подбросе наркотиков. Признал вину, заявив, что подбросил наркотики Голунову по указанию своего начальника Игоря Ляховца. В мае 2021 года Мосгорсуд назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима. В марте 2022 года суд смягчил наказание до 4,5 лет

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

&lt;b>Роман Феофанов (на фото слева) и Дмитрий Кожанов, оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы&lt;/b>&lt;br> Участвовали в задержании журналиста и осмотре его квартиры. В разговоре со следователем в полиции, в частности, Роман Феофанов, рассказал, что надел на задержанного наручники, так как тот «вел себя неадекватно». 29 января 2020 года полицейский был задержан, а 30 января Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о подбросе наркотиков. В мае 2021 года был приговорен к 8 годам колонии общего режима, в марте 2022 года суд смягчил наказание до 7,5 лет

Роман Феофанов (на фото слева) и Дмитрий Кожанов, оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы
Участвовали в задержании журналиста и осмотре его квартиры. В разговоре со следователем в полиции, в частности, Роман Феофанов, рассказал, что надел на задержанного наручники, так как тот «вел себя неадекватно». 29 января 2020 года полицейский был задержан, а 30 января Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о подбросе наркотиков. В мае 2021 года был приговорен к 8 годам колонии общего режима, в марте 2022 года суд смягчил наказание до 7,5 лет

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

&lt;b>Максим Уметбаев, оперуполномоченный&lt;/b> &lt;br>По словам журналиста Ивана Голунова, после задержания по обвинению в сбыте наркотиков полицейский нанес ему два удара кулаком в висок. В 2015-м занял второе место на конкурсе «Лучший полицейский Москвы». Был уволен. 30 января 2020 года Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о подбросе наркотиков. В мае 2021 года был приговорен к 8 годам колонии общего режима, в марте 2022 года суд смягчил наказание до 7,5 лет

Максим Уметбаев, оперуполномоченный
По словам журналиста Ивана Голунова, после задержания по обвинению в сбыте наркотиков полицейский нанес ему два удара кулаком в висок. В 2015-м занял второе место на конкурсе «Лучший полицейский Москвы». Был уволен. 30 января 2020 года Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о подбросе наркотиков. В мае 2021 года был приговорен к 8 годам колонии общего режима, в марте 2022 года суд смягчил наказание до 7,5 лет

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

&lt;b>Акбар Сергалиев, лейтенант полиции&lt;/b>&lt;br> Был одним из оперативников, проводивших задержание журналиста и осмотр его квартиры. Утверждал, что Иван Голунов «по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения». Также, по его словам, корреспондент якобы отказался сдавать смывы с рук и срезы с ногтей, а «какого-либо морального или физического давления на гражданина Голунова не оказывалось». Эти заявления противоречили показаниям журналиста. В ноябре 2019 года стало известно, что полицейский возглавил депарамент в службе безопасности сети магазинов «Красное &amp; белое». 30 января 2020 года Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. В мае 2021 года был приговорен к 8 годам колонии общего режима, в марте 2022 года суд смягчил наказание до 7 лет и 3 месяцев

Акбар Сергалиев, лейтенант полиции
Был одним из оперативников, проводивших задержание журналиста и осмотр его квартиры. Утверждал, что Иван Голунов «по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения». Также, по его словам, корреспондент якобы отказался сдавать смывы с рук и срезы с ногтей, а «какого-либо морального или физического давления на гражданина Голунова не оказывалось». Эти заявления противоречили показаниям журналиста. В ноябре 2019 года стало известно, что полицейский возглавил депарамент в службе безопасности сети магазинов «Красное & белое». 30 января 2020 года Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. В мае 2021 года был приговорен к 8 годам колонии общего режима, в марте 2022 года суд смягчил наказание до 7 лет и 3 месяцев

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

&lt;b>Дмитрий Бокарев (на фото) и Сергей Кузнецов, понятые&lt;/b> &lt;br>При разговоре со следователем в УВД заявили, что полицейские, встретив их на улице, пригласили в качестве понятых. В интервью телеканалу «Дождь» Дмитрий Бокарев признал, что учился в одном вузе с оперативником Акбаром Сергалиевым, но утверждает, что не был с ним знаком

Дмитрий Бокарев (на фото) и Сергей Кузнецов, понятые
При разговоре со следователем в УВД заявили, что полицейские, встретив их на улице, пригласили в качестве понятых. В интервью телеканалу «Дождь» Дмитрий Бокарев признал, что учился в одном вузе с оперативником Акбаром Сергалиевым, но утверждает, что не был с ним знаком

Фото: Дмитрий Бокарев / Facebook

&lt;b>Игорь Лопатин, следователь 1-го отдела следственной части УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве&lt;/b> &lt;br>7 июня позвонил журналистке Русской службы ВВС Светлане Рейтер и сообщил ей, что Иван Голунов задержан при покушении на сбыт наркотика, и предложил найти ему адвоката. 8 июня на заседании Никулинского райсуда Москвы настаивал на аресте, так как, по его словам, у обвиняемого есть загранпаспорт, и он может скрыться

Игорь Лопатин, следователь 1-го отдела следственной части УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве
7 июня позвонил журналистке Русской службы ВВС Светлане Рейтер и сообщил ей, что Иван Голунов задержан при покушении на сбыт наркотика, и предложил найти ему адвоката. 8 июня на заседании Никулинского райсуда Москвы настаивал на аресте, так как, по его словам, у обвиняемого есть загранпаспорт, и он может скрыться

Фото: кадр из видео Россия24

&lt;b>Д. А. Гуськов, прокурор&lt;/b> &lt;br>Поддержал ходатайство следствия о необходимости ареста журналиста

Д. А. Гуськов, прокурор
Поддержал ходатайство следствия о необходимости ареста журналиста

&lt;b>Илья Телешов, капитан полиции&lt;/b> &lt;br>8 июня, по словам главы международной правозащитной группы «Агора» Павела Чикова, неизвестный капитан не разрешал адвокатам поговорить с Иваном Голуновым в больнице. Позже читатели Telegram-канала опознали в нем сотрудника полиции Илью Телешова

Илья Телешов, капитан полиции
8 июня, по словам главы международной правозащитной группы «Агора» Павела Чикова, неизвестный капитан не разрешал адвокатам поговорить с Иваном Голуновым в больнице. Позже читатели Telegram-канала опознали в нем сотрудника полиции Илью Телешова

Фото: кадр из видео

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Олег Баранов, начальник ГУ МВД России по г. Москве
По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина после заявлений о нарушении прав журналиста взял расследование дела под личный контроль

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Юрий Девяткин, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по г. Москве, генерал-майор
13 июня 2019 года был уволен из полиции. Ранее об отправке его в отставку ходатайствовал перед президентом РФ глава МВД Владимир Колокольцев

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Андрей Пучков, начальник УВД по ЗАО ГУ МВД г. Москвы, генерал-майор
13 июня был уволен из полиции. Об отправке его в отставку ходатайствовал перед президентом РФ глава МВД Владимир Колокольцев. Ранее 30 мая, за неделю до ареста Ивана Голунова генерал-майор Пучков обратился в Мосгорсуд с просьбой разрешить обследовать жилье журналиста (данные материалов, предоставленных в суд)

Фото: Сайт управы района Внуково

Юрий Титов, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы
Подразделение Юрия Титова опубликовало фотографии лаборатории по производству наркотиков, якобы сделанные в квартире журналиста, и настаивало на их подлинности. Однако после того как знакомые господина Голунова опровергли это утверждение, в полиции признали, что восемь из девяти снимков сделаны не в квартире журналиста. В ноябре полковник был уволен

Фото: МВД России

Андрей Щиров, начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, полковник
29 января 2020 года был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного изначально по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Затем его статус был изменен на свидетеля

Фото: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Игорь Ляховец, бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по ЗАО Москвы
9 июня в интервью в сюжете телеканала «Россия 24», не показывая лица, рассказал, что Иван Голунов попал в разработку полицейских еще в начале марта. Он пообещал предоставить доказательство того, что журналист «распространял наркотики в ночных клубах». Имя сотрудника полиции в сюжете не называлось. 29 января 2020 года задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). На следующий день Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Сообщалось, что арестованный ранее обвинялся в подбрасывании наркотиков коллеге в Краснодаре. В мае 2021 года был приговорен к 12 годам колонии общего режима за незаконное задержание и фальсификацию доказательств против журналиста. В марте 2022 года суд смягчил наказание до 11,5 лет

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Денис Коновалов, старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы
Во время показаний в УВД рассказал, что сотрудники полиции якобы знали, что журналист употребляет и распространяет наркотики. Также по его словам, Иван Голунов «оборудовал свое жилище с целью сбыта наркотических веществ». В 2018 году был награжден дипломом УВД ЗАО Москвы как «лучший сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков». 29 января 2020 года был задержан, а на следующий день Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о подбросе наркотиков. Признал вину, заявив, что подбросил наркотики Голунову по указанию своего начальника Игоря Ляховца. В мае 2021 года Мосгорсуд назначил ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима. В марте 2022 года суд смягчил наказание до 4,5 лет

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Роман Феофанов (на фото слева) и Дмитрий Кожанов, оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы
Участвовали в задержании журналиста и осмотре его квартиры. В разговоре со следователем в полиции, в частности, Роман Феофанов, рассказал, что надел на задержанного наручники, так как тот «вел себя неадекватно». 29 января 2020 года полицейский был задержан, а 30 января Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о подбросе наркотиков. В мае 2021 года был приговорен к 8 годам колонии общего режима, в марте 2022 года суд смягчил наказание до 7,5 лет

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Максим Уметбаев, оперуполномоченный
По словам журналиста Ивана Голунова, после задержания по обвинению в сбыте наркотиков полицейский нанес ему два удара кулаком в висок. В 2015-м занял второе место на конкурсе «Лучший полицейский Москвы». Был уволен. 30 января 2020 года Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о подбросе наркотиков. В мае 2021 года был приговорен к 8 годам колонии общего режима, в марте 2022 года суд смягчил наказание до 7,5 лет

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Акбар Сергалиев, лейтенант полиции
Был одним из оперативников, проводивших задержание журналиста и осмотр его квартиры. Утверждал, что Иван Голунов «по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения». Также, по его словам, корреспондент якобы отказался сдавать смывы с рук и срезы с ногтей, а «какого-либо морального или физического давления на гражданина Голунова не оказывалось». Эти заявления противоречили показаниям журналиста. В ноябре 2019 года стало известно, что полицейский возглавил депарамент в службе безопасности сети магазинов «Красное & белое». 30 января 2020 года Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. В мае 2021 года был приговорен к 8 годам колонии общего режима, в марте 2022 года суд смягчил наказание до 7 лет и 3 месяцев

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Дмитрий Бокарев (на фото) и Сергей Кузнецов, понятые
При разговоре со следователем в УВД заявили, что полицейские, встретив их на улице, пригласили в качестве понятых. В интервью телеканалу «Дождь» Дмитрий Бокарев признал, что учился в одном вузе с оперативником Акбаром Сергалиевым, но утверждает, что не был с ним знаком

Фото: Дмитрий Бокарев / Facebook

Игорь Лопатин, следователь 1-го отдела следственной части УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве
7 июня позвонил журналистке Русской службы ВВС Светлане Рейтер и сообщил ей, что Иван Голунов задержан при покушении на сбыт наркотика, и предложил найти ему адвоката. 8 июня на заседании Никулинского райсуда Москвы настаивал на аресте, так как, по его словам, у обвиняемого есть загранпаспорт, и он может скрыться

Фото: кадр из видео Россия24

Д. А. Гуськов, прокурор
Поддержал ходатайство следствия о необходимости ареста журналиста

Илья Телешов, капитан полиции
8 июня, по словам главы международной правозащитной группы «Агора» Павела Чикова, неизвестный капитан не разрешал адвокатам поговорить с Иваном Голуновым в больнице. Позже читатели Telegram-канала опознали в нем сотрудника полиции Илью Телешова

Фото: кадр из видео

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