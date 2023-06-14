Бывшим полицейским придется поработать

Кирово-Чепецкий суд Кировской области освободил из колонии бывших полицейских Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова, осужденных по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову и уже отбывших половину назначенного им срока. Вместо дальнейшего пребывания в колонии экс-оперативникам по их ходатайствам назначили альтернативное наказание — принудительные работы в сети исправительных центров ФСИН. При этом просившему о том же их бывшему коллеге Роману Феофанову суд отказал: потерпевший был против, поскольку осужденный так и не извинился перед ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшие полицейские Максим Уметбаев (в центре) и Акбар Сергалиев (справа) перед началом заседания суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Бывшие полицейские Максим Уметбаев (в центре) и Акбар Сергалиев (справа) перед началом заседания суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ» адвокат Дениса Коновалова Алексей Губкин, ходатайства о замене заключения в колонии на исправительные работы в системе ФСИН бывшие оперативники подали еще в апреле. О смягчении наказания просили четверо из пяти полицейских, признанных виновными в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову и в фальсификации доказательств по его делу — Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев, которым суд назначил по семь с половиной лет колонии, а также Денис Коновалов, который был приговорен к четырем с половиной годам.

Как пояснил господин Губкин, ходатайства экс-полицейские имели право подать после отбытия половины срока и при условии хорошего поведения в заключении.

«Тут имеет значение позиция администрации колонии, отсутствие взысканий и наличие поощрений,— пояснил защитник.— Все — как и при условно-досрочном освобождении. Прокуратура поддержала ходатайства. Немаловажно было и отношение к ходатайствам самого потерпевшего Голунова».

В свою очередь, адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что ходатайства рассматривались в суде на протяжении двух месяцев.

«В случаях с Уметбаевым и Сергалиевым мой клиент не возражал,— рассказал защитник.— А по поводу Коновалова даже поддержал ходатайство. Но относительно Романа Феофанова был против, поскольку тот так и не извинился перед моим доверителем».

В результате, сообщил господин Бадамшин, по обращениям Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова суд принял положительные решения, и теперь они будут отбывать альтернативное наказание — принудительные работы в сети исправительных центров ФСИН. Там же они будут проживать.

Экс-оперативнику Феофанову в удовлетворении ходатайства было отказано. Отметим, что бывший начальник оперативников Игорь Ляховец, признанный виновным в организации провокации против журналиста, подобного обращения не подавал: он получил по приговору 11 лет 6 месяцев заключения и на сегодняшний день еще не отбыл половину этого срока.

Напомним, Ивана Голунова, известного своими журналистскими расследованиями, полицейские задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года: якобы при себе у него оказались наркотики. В ходе обыска в доме журналиста полицейские, по их тогдашнему заявлению, нашли не только наркотические вещества, но и весы для их сортировки. В результате Ивана Голунова обвинили в незаконном хранении и распространении наркотиков. 8 июня 2019 года журналиста поместили под домашний арест, но уже через три дня на фоне общественных протестов его освободили, а уголовное преследование прекратили с правом на реабилитацию.

Полгода спустя сотрудниками СКР и главного управления собственной безопасности МВД были задержаны начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец и его подчиненные Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Роман Феофанов. Следствие посчитало, что они подбросили журналисту наркотики для улучшения показателей отдела по раскрытию преступлений. Сам журналист был уверен в том, что с ним пытались разобраться по заказу лиц, фигурировавших в его публикациях.

Отметим, что в начале декабря 2022 года Московский городской суд удовлетворил иск к МВД России журналиста Голунова, присудив ему в качестве компенсации за причиненный моральный вред 1,5 млн руб. Однако до сих пор истец этих денег так и не получил.

Алексей Соковнин