Гособвинение представило доказательства по делу Голунова

Сторона обвинения закончила представлять доказательства в суде по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, сообщил адвокат одного из фигурантов Александр Шабуров. Сторона защиты начнет представлять свои доказательства 2 марта.

«Гособвинитель заявила, что закончила представлять доказательства. Честно говоря, мы (защита) в недоумении. Из заявленных 30 свидетелей в суде были допрошены только четверо, мы не знаем, почему она так решила»,— сказал господин Шабуров «РИА Новости». Он также сообщил о планах вызвать в суд некоторых неопрошенных свидетелей из списка обвинения.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года. Полицейские утверждали, что нашли у него наркотики. Позже его признали потерпевшим, а против пятерых полицейских возбудили уголовное дело. Они обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Иван Голунов ответил на вопросы полковника».