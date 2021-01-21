Иван Голунов ответил на вопросы полковника

В Мосгорсуде на процессе по делу пяти бывших полицейских, организовавших незаконное уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова, завершился допрос потерпевшего. Главному обвиняемому — экс-начальнику отдела наркоконтроля УМВД ЗАО Москвы Игорю Ляховцу, вопреки его обещаниям, так и не удалось поставить перед журналистом вопросы, которые поставили бы под сомнение версию следствия. Иван Голунов на этот раз на вопросы предпочитал отвечать односложно и после консультаций с адвокатом. Защита подсудимых попыталась даже протестовать по этому поводу, но суд никаких нарушений в действиях потерпевшего не усмотрел.
Заседание началось почти c трехчасовым опозданием. Председательствующий Сергей Груздев извинился перед участниками процесса за задержку, впрочем, не объяснив, чем она была вызвана. Как и на предыдущем заседании, Иван Голунов вошел в зал с двумя вооруженными охранниками. Причем на этот раз они были в масках и решительно пресекали любые попытки присутствующих приблизиться к потерпевшему.
Как рассказывал “Ъ”, предыдущее заседание завершилось обещанием основного обвиняемого — полковника полиции Игоря Ляховца «показать истинное лицо» Ивана Голунова и доказать, что наркотики, которые были обнаружены дома и в рюкзаке журналиста, тому и принадлежали. Однако разоблачений не последовало, при этом суд снял большинство вопросов подсудимого.
Подумав и спросив совета у своего адвоката, господин Голунов ответил утвердительно. А вот следующий вопрос экс-полицейского — почему при задержании господин Голунов отказался назвать оперативникам свою фамилию, так же, как и ряд других, был снят судьей Груздевым на том основании, что журналист уже фактически ответил на них двумя днями ранее, когда подробно рассказывал о своем задержании. Далее последовали уточнения некоторых обстоятельств событий, происходивших 6 июня 2019 года. Отметим, что на этот раз, в отличие от предыдущего заседания, Иван Голунов не был словоохотлив, по большей части отвечал односложно и после консультации с адвокатом. Защите подсудимых происходящее не понравилось, и адвокат Денис Ковалев даже попросил судью вынести замечание своему коллеге, представляющему интересы господина Голунова. Защитник посчитал, что, подсказывая ответы, адвокат потерпевшего «заново формирует показания» своего клиента, которые «являются основой обвинения».
К тому же господин Голунов дал подписку об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
В дальнейшем допрос проходил в том же ключе, причем время от времени судья выносил предупреждения господину Ляховцу за препирательства. Когда же полковник начал комментировать скупые ответы журналиста, судья спросил полковника: «Вы вообще понимаете, что сейчас происходит?» Получив утвердительный ответ, председательствующий поинтересовался, каков служебный стаж у господина Ляховца. Узнав, что он составляет двадцать лет, господин Груздев сделал удивленное лицо, после чего сделал подсудимому еще одно замечание.
На этом вопросы у полковника Ляховца закончились, однако слово вновь взял адвокат Денис Ковалев. Он заявил, что показания Ивана Голунова в суде противоречат тому, что журналист говорил во время допроса в Следственном комитете России 20 января 2020 года. Защитник зачитал кусок из протокола, из которого следовало, что господин Голунов закончил 11 классов, короткое время был женат, а затем проживал в квартире на Вешняковской улице «с гражданином Дювалем» и работал в издании «Медуза». После этого в протоколе подробно описывались уже изложенные в суде журналистом события 6 июня 2019 года.
Наконец, была допрошена первая свидетельница обвинения — медсестра Татьяна Евдокимова. Она рассказала, что днем 6 июня 2019 года, отдыхая после ночной смены в Московском научном центре наркологии, вышла к лестнице, услышав там шум. Кричали, как пояснила свидетель, как полицейские, «так и испытуемый», которого они несли, взяв за руки и ноги. Медсестра попросила полицейских быть аккуратнее и не разбить лицо мужчине. Однако стражи порядка заверили, что под головой у задержанного рюкзак, так что опасаться нечего. Доктор, у которого свидетель спросила, что происходит, ответил, что испытуемый не хотел покидать помещение, и полицейские применили силу. Уточнив, что «испытуемый» и Иван Голунов — это один и тот же человек, судья объявил перерыв до 1 февраля.