Иван Голунов ответил на вопросы полковника

В Мосгорсуде на процессе по делу пяти бывших полицейских, организовавших незаконное уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова, завершился допрос потерпевшего. Главному обвиняемому — экс-начальнику отдела наркоконтроля УМВД ЗАО Москвы Игорю Ляховцу, вопреки его обещаниям, так и не удалось поставить перед журналистом вопросы, которые поставили бы под сомнение версию следствия. Иван Голунов на этот раз на вопросы предпочитал отвечать односложно и после консультаций с адвокатом. Защита подсудимых попыталась даже протестовать по этому поводу, но суд никаких нарушений в действиях потерпевшего не усмотрел.

Заседание началось почти c трехчасовым опозданием. Председательствующий Сергей Груздев извинился перед участниками процесса за задержку, впрочем, не объяснив, чем она была вызвана. Как и на предыдущем заседании, Иван Голунов вошел в зал с двумя вооруженными охранниками. Причем на этот раз они были в масках и решительно пресекали любые попытки присутствующих приблизиться к потерпевшему.

Как рассказывал “Ъ”, предыдущее заседание завершилось обещанием основного обвиняемого — полковника полиции Игоря Ляховца «показать истинное лицо» Ивана Голунова и доказать, что наркотики, которые были обнаружены дома и в рюкзаке журналиста, тому и принадлежали. Однако разоблачений не последовало, при этом суд снял большинство вопросов подсудимого.

Лишь первый из них не вызвал у председательствующего возражений — о том, не брал ли журналист во время поездки в Ригу незадолго до задержания с собой рюкзак, из которого 6 июня 2019 года полицейские извлекли наркотики.

Подумав и спросив совета у своего адвоката, господин Голунов ответил утвердительно. А вот следующий вопрос экс-полицейского — почему при задержании господин Голунов отказался назвать оперативникам свою фамилию, так же, как и ряд других, был снят судьей Груздевым на том основании, что журналист уже фактически ответил на них двумя днями ранее, когда подробно рассказывал о своем задержании. Далее последовали уточнения некоторых обстоятельств событий, происходивших 6 июня 2019 года. Отметим, что на этот раз, в отличие от предыдущего заседания, Иван Голунов не был словоохотлив, по большей части отвечал односложно и после консультации с адвокатом. Защите подсудимых происходящее не понравилось, и адвокат Денис Ковалев даже попросил судью вынести замечание своему коллеге, представляющему интересы господина Голунова. Защитник посчитал, что, подсказывая ответы, адвокат потерпевшего «заново формирует показания» своего клиента, которые «являются основой обвинения».

Однако судья замечания делать не стал, посчитав, что никаких новых обстоятельств событий, составивших фабулу уголовного дела, журналист не привел.

К тому же господин Голунов дал подписку об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

В дальнейшем допрос проходил в том же ключе, причем время от времени судья выносил предупреждения господину Ляховцу за препирательства. Когда же полковник начал комментировать скупые ответы журналиста, судья спросил полковника: «Вы вообще понимаете, что сейчас происходит?» Получив утвердительный ответ, председательствующий поинтересовался, каков служебный стаж у господина Ляховца. Узнав, что он составляет двадцать лет, господин Груздев сделал удивленное лицо, после чего сделал подсудимому еще одно замечание.

На этом вопросы у полковника Ляховца закончились, однако слово вновь взял адвокат Денис Ковалев. Он заявил, что показания Ивана Голунова в суде противоречат тому, что журналист говорил во время допроса в Следственном комитете России 20 января 2020 года. Защитник зачитал кусок из протокола, из которого следовало, что господин Голунов закончил 11 классов, короткое время был женат, а затем проживал в квартире на Вешняковской улице «с гражданином Дювалем» и работал в издании «Медуза». После этого в протоколе подробно описывались уже изложенные в суде журналистом события 6 июня 2019 года.

Однако суд каких-то кардинальных различий в показаниях потерпевшего не увидел.

Наконец, была допрошена первая свидетельница обвинения — медсестра Татьяна Евдокимова. Она рассказала, что днем 6 июня 2019 года, отдыхая после ночной смены в Московском научном центре наркологии, вышла к лестнице, услышав там шум. Кричали, как пояснила свидетель, как полицейские, «так и испытуемый», которого они несли, взяв за руки и ноги. Медсестра попросила полицейских быть аккуратнее и не разбить лицо мужчине. Однако стражи порядка заверили, что под головой у задержанного рюкзак, так что опасаться нечего. Доктор, у которого свидетель спросила, что происходит, ответил, что испытуемый не хотел покидать помещение, и полицейские применили силу. Уточнив, что «испытуемый» и Иван Голунов — это один и тот же человек, судья объявил перерыв до 1 февраля.

Владислав Трифонов