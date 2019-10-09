После дела Ивана Голунова в полицию возврата нет

Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова. Экс-полицейский, как и двое его коллег, полагал, что его выгнали со службы незаконно, но суд посчитал иначе. Дальнейшую судьбу его товарищей решат в ближайшие дни. При этом они вполне могут оказаться и фигурантами уголовного дела, которое пока неспешно расследуется.

Как сообщили “Ъ” в Мосгорсуде, решение отказать в исковых требованиях бывшему полицейскому Роману Феофанову вынес в среду вечером судья по гражданским делам первой инстанции Михаил Казаков. Ответчиками по делу являлись ГУ МВД по Москве и собственно само УВД по ЗАО, где и служил господин Феофанов. Сержант полиции был уволен по отрицательным мотивам после скандальной истории с задержанием и подбросом наркотиков журналисту Ивану Голунову, позже признанного невиновным.

По некоторым данным, сержант Феофанов был одним из тех сотрудников МВД, кто не только участвовал в задержании журналиста с подброшенными ему наркотиками, но и лично надевал на него наручники.

Впрочем, в ходе последовавшей проверки он был уволен, с чем категорически не согласился, решив вернуться на службу через суд. Подавать заявление ему пришлось, как сообщал “Ъ” непосредственно в Мосгорсуд, так как материалы дела содержали документы, имеющие гриф секретности или составляющие гостайну. «В связи с этим заседания проводились к закрытом режиме»,— пояснили “Ъ” в Мосгорсуде.

Напомним, что Роман Феофанов и оперативник УВД ЗАО Максим Уметбаев подали иски о восстановлении на службе 21 августа. Дело сержанта рассмотрели первым. Как сообщил “Ъ”, еще 11 сентября была проведена подготовительная процедура к слушаниям — беседа. После этого судья Казаков перешел непосредственно к слушаниям. Впрочем, весь процесс уложился всего в три заседания, одно из которых было отложено для истребования доказательств и документов, а последнее, вчерашнее, было скорее формальным, так как на нем было лишь оглашено решение. Пока неизвестно, намерен ли Роман Феофанов его обжаловать.

Между тем, как отметили в Мосгорсуде, по делу оперативника Максима Уметбаева первое заседание назначено на 17 октября. Он также требует признать приказ о своем увольнении незаконным, хотя уже не раз появлялась информация, что именно этот полицейский несколько раз ударил задержанного журналиста. Интересно, что бывший сотрудник полиции являлся потомственным работником МВД: в «органах» служил его дед, а отец якобы до сих пор служит во вневедомственной охране того же УВД ЗАО.

Сам же Уметбаев-младший в свое время упоминался как лауреат конкурса на звание лучшего полицейского Москвы за успешную работу и неоднократные успешные задержания и изъятия наркотиков.

Кроме того, несколько затянулось рассмотрение иска о восстановлении на службе бывшего начальника подразделения по борьбе с наркотиками УВД ЗАО полковника Андрея Щирова. Последний обратился в суд позже своих младших коллег, также считая, что действовал исключительно по закону и ничего противоправного не совершал. 2 октября с ним в суде провели беседу, но по ее итогам была назначена еще одна — она состоится 10 октября. Напомним также, что в свое время из-за дела Ивана Голунова от своих должностей были освобождены еще два более высокопоставленных полицейских в чине генерал-майора — начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин. Они лишились своих кресел за недосмотр за действиями подчиненных в рамках персональной ответственности за их действия. При этом данных о том, что они посчитали свои отставки незаконными и пытались их обжаловать, не имеется.

Сергей Сергеев