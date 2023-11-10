Суд отпустил на свободу осужденного по делу Ивана Голунова полицейского

Суд условно-досрочно освободил осужденного по делу журналиста Ивана Голунова экс-оперативника УВД по Западному административному округу Москвы Дениса Коновалова, который подкинул наркотики журналисту. Экс-полицейский был освобожден от уголовного преследования на два года раньше отведенного срока — он должен был выйти на свободу в 2025-м. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

По результатам заседания Зеленоградский районный суд удовлетворил ходатайство господина Коновалова о его освобождении. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», в ходатайстве было указано, что за время отбывания наказания Денис Коновалов получил профессию швеи второго разряда (при этом сейчас он работает водителем), не получал никаких взысканий, соблюдал личную гигиену и зачастую работал бесплатно.

Решение об освобождении полицейского поддержал Иван Голунов, так как полицейский «признал свою вину на этапе предварительного следствия и принес свои извинения». Против решения об освобождении господина Коновалова выступила прокуратура, поскольку дело «приобрело большой общественный резонанс» и потерпевшей по нему была «вся правоохранительная система».

Бывшего полицейского приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), фальсификацию доказательств (ст. 303 УК РФ) и незаконный оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ) в 2021 году. Кроме того, Денис Коновалов был лишен звания старшего лейтенанта и возможности занимать должности, связанные с функциями представителя власти, на полтора года. В мае 2023-го суд в Кирово-Чепецке заменил наказание на два года принудительных работ в центре Зеленограда.

Ивана Голунова, экс-журналиста «Медузы» (признана иностранным агентом и нежелательной организацией), Forbes, РБК, «Ведомостей», задержали 6 июня 2019 по подозрению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). В ходе обыска в доме журналиста, по заявлению полицейских, нашли не только наркотические вещества, но и весы для их сортировки со следами наркотиков. В результате Ивана Голунова обвинили в незаконном хранении и распространении наркотиков. Через пять дней после задержания на фоне общественных протестов его освободили, а уголовное преследование прекратили с правом на реабилитацию.

Через несколько месяцев после освобождения Ивана Голунова сотрудники Следственного комитета России и Главного управления собственной безопасности МВД задержали начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца и его подчиненных Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова и Романа Феофанова. По данным следствия, они подбросили журналисту наркотики для улучшения показателей отдела по раскрытию преступлений.

Подробнее о деле экс-полицейских — в публикации «Ъ» «Я/Мы: от пяти до двенадцати».

Арсений Пушкин