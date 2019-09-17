Место «универсального свидетеля» заняли обычные

Беспрецедентная тактика Росгвардии по делу Ольги Мисик дала сбой. Показания «универсального свидетеля», о которых “Ъ” рассказал 12 сентября, в связи с широким резонансом не были приобщены к материалам дела. Для дачи показаний лично, без привлечения юрисконсульта ОМОН, на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) во вторник явились бойцы Сергей Маркелов и Алексей Бычков. Они рассказали, как задерживали 17-летнюю активистку Ольгу Мисик на июньской акции в поддержку Ивана Голунова. В том, что они «при задержании не представлялись и знаков различия не имели», показания свидетелей совпали.

17 сентября КДН и ЗП Воскресенска рассмотрела сразу три административных правонарушения, вменяемых Ольге Мисик. Во-первых, участие в несогласованной акции и создание помех московскому транспорту 12 июня (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). Кроме того — повторное совершение административного правонарушения (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) на московских митингах 27 июля и 3 августа. Напомним, на прошедшее в августе заседание адвокат Ольги Татьяна Смолина просила вызвать бойцов, задержавших Ольгу в июне, однако вместо них явился юрисконсульт ОМОН и рассказал об обстоятельствах задержания, свидетелем которых не был. Правозащитники и советники Федеральной палаты адвокатов назвали тактику «универсального свидетеля» неприемлемой «профанацией», и члены КДН вызвали бойцов повторно.

В администрацию Воскресенского муниципального района поддержать Ольгу Мисик приехали полтора десятка человек — школьники и студенты из Москвы. У зала заседаний особняком стоял 45-летний Алексей Горшков. «Я местный, из Воскресенска, только утром узнал, что у Оли сегодня комиссия, и сразу после смены в охране поехал сюда,— улыбаясь, охотно рассказал “Ъ” господин Горшков.— Здорово, что она такая решительная, таких у нас мало».

На сцене заседал президиум — девять человек во главе с председателем комиссии Владиславом Сатинаевым и заместителем Ириной Губской расположились за длинным столом. За их спинами торжество момента подчеркивал бархатный фиолетовый задник и висящие на нем гербы России, Московской области и Воскресенского района. Из амфитеатра зала на председательствующий костяк КДН смотрели около 20 человек: представители полиции, опеки, соцзащиты и РПЦ. Церковь представляли настоятель храма преподобного Серафима Саровского Сергий Пчелинцев и благочинный Воскресенского округа Сергий Якимов. В первом ряду расположились «ответчики»: Ольга Мисик, ее мама Гузель, адвокаты Татьяна Соломина и Аркадий Галкер.

«12 июня 2019 года в Москве на Рождественском бульваре у дома №1 в центре Москвы Ольга и еще 25 человек выкрикивали "Я — мы Иван Голунов", создавая помехи транспорту»,— зачитала обвинение госпожа Губская и перешла к вопросам — сначала Ольге, потом ее матери. Суть вопросов сводилась к одному: «Зачем вы подписывали протокол о задержании (Ольга.— “Ъ”) и протокол о том, что забираете дочь из ОВД "Северное Измайлово" (Гузель.— “Ъ”)». Обе ответчицы показали, что считают протокол о правонарушении составленным с нарушениями и подписали его под давлением полиции. «Мне сказали поблагодарить их, что не отправили Олю в спецприемник»,— срывающимся голосом объясняла мать активистки. Ольга добавила: «Меня задержали незаконно». На сбивчивые вопросы Ирины Губской Гузель Мисик отвечала не менее сбивчиво: «Да, знала, что 12 июня Оля едет в Москву гулять», «да, она часто туда ездила на курсы», «да, позвонили из полиции», «испугалась, адреса не знала, поехала на электричке забирать».

«Оля, вы вину признаете?» — спросил председатель Сатинаев. «Нет»,— помотала головой активистка.

Далее подзащитную допросил Аркадий Галкер: «12 июня вы были задержаны впервые, как происходило составление протокола?» «Там не было вменяемой мне статьи»,— ответила Ольга, на что получила крик Ирины Губской: «Ты зачем тогда это подписала?!» «Потому что я думала, что полиция работает справедливо!» — отреагировала обвиняемая.

«У нас нет оснований не верить материалам дела»,— закивали члены комиссии. «У нас нет оснований верить вам»,— фыркнула Ольга. «А у нас нет оснований верить тебе!» — хором выразили позицию председатель комиссии и его заместитель.

Повисла пауза, и для допроса решено было пригласить первого свидетеля — бойца ОМОН Сергея Маркелова. Он вошел в зал, держа в руках листок формата А4 с напечатанным текстом и печатью. Периодически заглядывая в листок, свидетель Маркелов показал: «12 июня мы проходили по службе от Чистых Прудов до Петровки, 38, нас направили туда по митингу, там было человек 200, у дома 1 на Рождественском бульваре. Рядом идет дорога, там машины ездят, народу было много, а места мало, мешало все это. Приходилось задерживать. Ольга была заводилой, выкрикивала лозунги». Пояснить комиссии, как именно Ольга Мисик мешала городскому транспорту, господин Маркелов не смог. Вопросов к нему не было, и свидетеля отпустили, правда, через минуту сразу вернули: Ирина Губская извинилась за то, что в начале процедуры допроса забыла зачитать свидетелю его права. Выполнив требование закона, комиссия начала передопрос свидетеля: когда, кто, что, как. «Мы не представились, задерживали вместе с коллегой Алексеем Бычковым, жетонов на форме не было, не знаю почему,— повторяя показания снова, господин Маркелов занервничал.— При задержании Ольга вела себя спокойно, мы проводили ее в автозак».

Вызванный следующим боец ОМОН Алексей Бычков явно контрастировал с коллегой. Расставив ноги на ширине плеч, он сцепил руки за спиной и уверенно отрапортовал: «Группа людей была одета в однообразные футболки белого цвета с надписью "Я — мы Иван Голунов". На Ольге была белая футболка без лозунгов, однако в руках она держала плакат с аналогичной надписью. До задержания она была неоднократно предупреждена о том, что акция не согласована (предупреждения, согласно ответу на уточняющий вопрос, сообщались не лично Ольге, а присутствующим на бульваре из устройств спецаппаратуры.— “Ъ”). Во время задержания продолжала выкрикивать лозунги». Господин Бычков также подтвердил, что при задержании правоохранители не представились, сообщив, что «всего на Рождественском бульваре находились около 500 человек».

После допроса второго свидетеля адвокат Татьяна Соломина заявила ходатайство о вызове свидетелем 14-летнего Тимофея Кожина, с которым Ольга Мисик познакомилась в автозаке 12 июня.

Члены комиссии стали «гуглить» КоАП РФ, после чего сошлись во мнении — заседание нужно переносить, чтобы свидетель явился вместе с родителями.

Назначив дату следующего заседания, члены комиссии за шесть минут аннулировали остававшиеся за Ольгой правонарушения — оба по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ «ввиду отсутствия состава преступления». Как позднее объяснила “Ъ” госпожа Соломина, протоколы были составлены с критическими нарушениями. Заседание завершилось словами Ирины Губской: «У нас сегодня еще очень много работы». Ольга Мисик сорвалась с места к своей группе поддержки — смеясь, она хлопала в ладоши и «давала пять» друзьям.

Когда все вышли из зала, Ольгу и ее маму отвел в сторону благочинный округа Сергий Якимов. «Я сегодня присутствовал здесь, чтобы поддержать тебя»,— сказал протоиерей девушке и попрощался.

«Показания Маркелова сегодня были даны с явными нарушениями,— прокомментировала “Ъ” заседание комиссии госпожа Соломина.— Передопрос свидетеля предполагает, что он уже знает ответы. Кроме того, мы так и не добились четкого ответа, как именно бойцы перед задержанием поняли, что Ольга мешает транспорту и какому транспорту конкретно, ведь она стояла на бульваре. Если на основе этих показаний будет вынесено обвинительное решение, защита будет основывать апелляционную жалобу как раз на этих фактах»

Смеясь, толпа подростков вывалилась из холла администрации на крыльцо и загалдела «Кто не в Мак, тот в автозак», направляясь к ближайшему ТЦ.

Мария Старикова