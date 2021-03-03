Иван Голунов опубликовал видео с хронологией своего задержания

Журналист Иван Голунов собрал видео с камер наблюдения в Москве, записанные в день его задержания летом 2019 года, и восстановил хронологию событий того дня. Полицейские утверждали, что нашли у него наркотики, позже журналиста признали потерпевшим.

«Когда я смотрю видео с камер наблюдения в день своего задержания, меня больше всего поражает обыденность происходящего. Совершая преступление, никто из полицейских не нервничает»,— написал Иван Голунов в Telegram. В опубликованном видео показан маршрут журналиста после выхода из дома в тот день, передвижения сотрудников полиции, задержание господина Голунова, прохождение медосвидетельствования и приезд на обыск.

Сегодня, 3 марта, Мосгорсуд продолжит рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывших полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Они обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Иван Голунов ответил на вопросы полковника».