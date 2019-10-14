Четыре года за четыре протеста Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор Константину Котову по «дадинской статье»

В понедельник в Московском городском суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор активисту Константину Котову, осужденному 5 сентября Тверским судом на четыре года колонии за выход на четыре мирных протеста. 12 адвокатов, защищавших господина Котова, настаивали на «незаконности приговора» и требовали его отмены «на основании постановления Конституционного суда РФ». О необходимости отмены приговора ранее также заявляли члены президентского Совета по правам человека (СПЧ), однако Мосгорсуд отменять решение Тверского суда не стал. В разговоре с “Ъ” глава СПЧ Михаил Федотов назвал «непонятной» логику Мосгорсуда, сообщив, что «существуют веские основания для отмены приговора Константину Котову».

5 сентября Тверской суд Москвы приговорил 34-летнего программиста Константина Котова к четырем годам колонии общего режима за «неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга» (ст. 212.1 УК РФ). Нарушения господина Котова, согласно резолютивной части решения, состояли в четырех выходах на акции в центре Москвы в период с марта по август 2019 года: против дел «Сети» и «Нового величия», в поддержку журналиста Ивана Голунова и не допущенных на выборы в Мосгордуму кандидатов.

Заседание суда по существу, где рассматривалось дело Константина Котова, длилось в общей сложности около 20 часов: за три дня Тверской суд Москвы рассмотрел все доказательства, оставив без внимания видеозапись задержания Константина Котова 10 августа у памятника героям Плевны.

Поддержать Константина Котова в Мосгорсуд пришли около ста человек: многие не смогли попасть ни в основной зал, ни даже в зал трансляции. Среди пришедших были гражданские активисты, муниципальные депутаты, члены президентского Совета по правам человека, освобожденные от уголовного преследования фигуранты «дела 27 июля» и родственники заключенных по другим уголовным делам.

Юлия Павликова, мать Анны Павликовой, одной из фигуранток дела о «Новом величии», сообщила журналистам, что ее дочь и Константин Котов намерены пожениться и уже «подали заявление в ЗАГС».

Также в понедельник в Мосгорсуд пришел активист Ильдар Дадин — первый в России, кто был приговорен к реальному лишению свободы по ст. 212.1 УК РФ в 2015 году (по ней осужден и Константин Котов). С тех пор, напомним, ст. 212.1 носит неофициальное название «дадинская». В 2017 году дело Ильдара Дадина было пересмотрено, а Конституционный суд РФ постановил, что реальное лишение свободы может применяться к обвиняемому по ст. 212.1 УК РФ только в случае, когда его действия создали угрозу имуществу или здоровью участников массовой акции.

Пришедшие в Мосгорсуд на рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Констатину Котову Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

О том, что «никакой угрозы на акциях протеста своими действиями Константин Котов не создавал», в понедельник на заседании Мосгорсуда заявили сразу 12 адвокатов господина Котова, в том числе Мария Эйсмонт и Эльдар Гароз, защищавшие Константина Котова в Тверском суде. Напомним, 17 сентября к защите господина Котова присоединились 10 адвокатов, заключивших с осужденным договор на оказание услуг за символическую сумму 212 руб. 10 коп. по аналогии с номером ст. 212.1 УК РФ.

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Защита активиста ходатайствовала о приобщении к материалам дела заключения комиссии президентского Совета по правам человека по научно-правовой экспертизе. Напомним, в минувшую пятницу члены комиссии назвали недоказанными обстоятельства преступления, совершенного Константином Котовым. Доклад комиссии был приобщен вместе с петицией в поддержку господина Котова — на момент приобщения ее подписали более 100 тыс. человек. Также к материалам дела было приобщено открытое письмо 182 служителей РПЦ в поддержку фигурантов «дела 27 июля» и Константина Котова. Прокурор Алексей Радин против приобщения документов не возражал, однако отметил, что они «не характеризуют личность осужденного».

Во время рассмотрения апелляции на приговор суд допросил журналистку Алину Пинчук, ставшую 10 августа свидетельницей задержания Константина Котова у памятника героям Плевны. Госпожа Пинчук сообщила, что «Котов никаких слоганов не выкрикивал, проходу граждан не мешал».

Это подтвердила просмотренная позднее судьей Ниной Шараповой видеозапись задержания Константина Котова — на ней господин Котов выходит из подземного перехода и проходит несколько метров, после чего к нему подходят полицейские, которые осуществляют задержание. Адвокат Юрий Костанов в ходе заседания Мосгорсуда просил о повторном допросе «свидетелей Кураша, Азарова, Морозова, Выговского и Белевского», задерживавших Константина Котова на протестах в Москве. Суд в повторном допросе отказал, после чего прокурор Радин зачитал одинаковые рапорты свидетелей о задержании господина Котова на акции 2 марта: «Около 50 человек выступили в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, участников просили разойтись, но те не реагировали, поэтому происходили задержания».

В прениях сторон все адвокаты Константина Котова обращали внимание суда на недоказанность преступления, вмененного их подзащитному, а именно на «отсутствие насилия и общественной опасности во время протестных акций». Адвокат Михаил Бирюков назвал приговор суда первой инстанции «несправедливым и подлежащим отмене». Адвокат Анна Ставицкая сообщила, что «Тверской суд проигнорировал постановление Конституционного суда», вынося приговор Константину Котову. Адвокат Алхас Абгаджава обратил внимание суда на «политически мотивированное дело Котова», который «получил максимальное наказание за мирные протесты». Адвокаты Анастасия Саморукова и Иван Хорошев назвали недоказанными последствия участия Константина Котова в акциях протеста. Адвокат Эльдар Гароз, пересказав суду видео задержания Константина Котова на Лубянке в мае этого года, заключил: «Никакого насилия не было, это подтвердили свидетели, приговор Котову необъективен». Адвокаты Александр Пиховкин и Алексей Липцер снова вернулись к постановлению Конституционного суда РФ от 24 января 2017 года и напомнили суду, что «привлекать людей к ответственности по 212.1 возможно только при таком составе преступления, как массовые беспорядки».

Адвокат Мария Эйсмонт во время прений воспроизвела разговор со своими детьми, в котором отвечала на вопрос, «в чем обвиняют Котова». «Он пришел к памятнику и постоял там, потом дал интервью, потом он пошел гулять, и его задержали»,— сказала госпожа Эйсмонт.

Адвокат Евгений Смирнов напомнил, что следствие и судебное разбирательство по делу Константина Котова «прошли в рекордные сроки», что, по мнению защитника, «привело к бесчисленным акциям протеста по всей России».

Отметим, пикеты в поддержку Константина Котова у администрации президента в Москве проходят уже третью неделю. В воскресенье, накануне заседания Мосгорсуда, в столице прошли «экскурсионные пикеты» в местах, где в период с марта по август задерживали за пикеты самого господина Котова: у памятников Михаилу Ломоносову и Владимиру Высоцкому, у здания ФСБ и на Трубной площади. Также в воскресенье несколько десятков человек прошли по Красной площади, держа в руках Конституцию РФ и таким образом «демонстрируя право на свободу мирных собраний, гарантированное ст. 31 Конституции».

Господин Котов, выступая перед судом, сообщил, что виновным себя не признает. «Никого нельзя обвинять по моей статье, эта статья должна быть отменена»,— заявил Константин Котов. Прокурор Алексей Радин не согласился ни с осужденным, ни с его защитой, указав суду на «полное соответствие наказания тяжести совершенного Котовым преступления». «Совокупность рассмотренных судом доказательств полностью подтверждает вину осужденного»,— сообщил господин Радин, попросив суд отклонить апелляционную жалобу на приговор Константину Котову. Судья Нина Шарапова удалилась для вынесения решения и, вернувшись через 20 минут, сообщила: «Приговор Тверского суда в отношении Константина Котова оставить без изменений».

«Мне непонятна логика Мосгорсуда при оставлении в силе приговора Константину Котову,— сообщил “Ъ” глава СПЧ Михаил Федотов.— Конечно, нужно увидеть определение апелляционной инстанции, чтобы понять, на чем основано такое решение. Однако нельзя игнорировать постановление Конституционного суда, согласно которому уголовная ответственность по этой статье возможна лишь при наличии ущерба или реальной угрозы такого ущерба». Господин Федотов также выразил уверенность, что «адвокаты осужденного и сам господин Котов продолжат борьбу за отмену приговора».

«Решение суда было подготовлено за несколько минут, и мы понимали, что имеем дело с серьезным противником в виде разложившейся судебной системы,— сообщила журналистам на выходе из Мосгорсуда адвокат Мария Эйсмонт.— Мы намерены идти дальше». Речь госпожи Эйсмонт прервала въехавшая в толпу журналистов машина, выезжавшая с парковки. Никто, к счастью, не пострадал. У здания суда началась давка. «Позор! Вызывайте ДПС!» — кричали собравшиеся. Многочисленные журналисты обступили адвокатов Константина Котова — и те сравнили эту ситуацию с обвинениями против их подзащитного. По словам юристов, встречу со СМИ возле зала суда можно, при желании следствия, признать «новым несанкционированным митингом» и завести дела против журналистов и адвокатов.

Мария Старикова