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Основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви был задержан 15 февраля до 13 апреля по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный экспресс» посредством схемы с участием «Первого коллекторского бюро». Майкл Калви заявил, что виной всему конфликт фонда Baring Vostok из-за контроля над банком «Восточный» с крупнейшим миноритарием этой кредитной организации — Артемом Аветисяном. Последние новости и все самое важное о деле Майкла Калви — в теме «Ъ».