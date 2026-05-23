Суд в Москве арестовал бывшего адвоката основателя Baring Vostok

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца Дмитрия Клеточкина — бывшего адвоката основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Господин Клеточкин обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Это следует из карточки дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Рустам Курмаев и Партнеры» Фото: «Рустам Курмаев и Партнеры»

В компании «Рустам Кумраев и партнеры», в которой работает адвокат, сообщили РБК, что уголовное дело связано с гражданско-правовым спором, в котором Дмитрий Клеточкин представлял интересы одного из доверителей. Подробности в компании не раскрыли. В юридической фирме добавили, что взаимодействуют по делу с правоохранительными органами. Защитники фигуранта изучают процессуальные документы.

По делу Baring Vostok в 2021 году признали виновными семь человек, включая основателя инвестфонда, гражданина США Майкла Калви и его делового партнера Филиппа Дельпаля. Фигуранты были приговорены к условным срокам. Бизнесмены уехали из России. Предпринимателей обвинили в растрате 2,5 млрд руб. средств банка «Восточный» с помощью выдачи невозвратного кредита Первому коллекторскому бюро.