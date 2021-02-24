«О том, что документы подписаны, я узнал по электронной почте»

В Мещанском суде столицы на процессе по делу о растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный» сегодня дал показания один из ключевых фигурантов — член совета директоров кредитного учреждения гражданин Франции Филипп Дельпаль. В очередной раз отвергнув предъявленное ему обвинение, француз отметил, что кредиты, которые легли в основу уголовного дела, были экономически целесообразны для банка и ничего преступного из себя не представляли, а также что он сам никакого отношения к выдаче этих займов не имел.

«В выдаче кредитов 2015 года, в отношении которых велось расследование, нет ничего преступного,— начал свое выступление Филипп Дельпаль.— Бизнес-логика выдачи данных кредитов и их экономическая целесообразность была в спасении банка "Восточный" от отзыва лицензии. Эта логика доходчиво раскрыта и объяснена в показаниях и документах, содержащихся в деле».

Гражданин Франции отметил, что сам он с выдачей кредита связан не был: не голосовал за его предоставление, не подписывал договоры и не принимал на себя каких-либо распорядительских функций на этот счет.

Напомним, что уголовное дело по факту хищения средств банка «Восточный» было возбуждено, сначала по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по заявлению миноритарного акционера кредитного учреждения Шерзода Юсупова. Господин Юсупов обвинил бывших членов совета директоров «Восточного» Майкла Калви, Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина в том, что они в феврале 2017 года убедили его проголосовать за внесение в качестве отступного по кредиту в 2,5 млрд руб. 59% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые якобы стоили всего 600 тыс. руб. В результате Шерзод Юсупов, как и банк «Восточный», были признаны потерпевшими в деле. Но поскольку в дальнейшем оценка акций IFTG разнилась от 257 млн руб. (по данным следствия) до 4 млрд руб. (по данным защиты), в СКР решили переквалифицировать обвинение с первоначального мошенничества на растрату. По нему тех же фигурантов дела обвинили в необоснованной выдаче ПКБ в 2015 году банком «Восточный» двух ничем не обеспеченных кредитов на 2,5 млрд руб.

«В июле 2015 года председатель правления банка Алексей Коровин направил совету директоров письмо с различными вариантами разрешения ситуации с обязательствами, связанными с казначейскими акциями,— сказал господин Дельпаль.— Одним из вариантов решения было предоставление займа компании-партнеру банка... Вопросы казначейских акций и связанных с ними обязательств в принципе не входили в мою сферу деятельности и ответственности внутри банка "Восточный" или Baring Vostok… Мне было известно, что ситуация стала критической для банка в ноябре 2015 года, когда БКС обратился к менеджменту банка с требованием о немедленном погашении задолженности в размере 2,5 млрд руб. путем направления письма с так называемым маржин-колом. Данное письмо БКС я лично не получал. Я вообще не видел его, пока не обнаружил его в материалах дела».

По словам обвиняемого, компания БКС угрожала обратить взыскание на принадлежащие банку и заложенные в БКС еврооблигации на сумму около 5 млрд руб. Это, как отметил господин Дельпаль, привело бы к уменьшению уставного капитала «Восточного» и снижению показателей платежеспособности банка ниже уровня, установленного законодательством и, как следствие, отзыву лицензии.

Обвиняемый также сообщил суду, что на заседаниях руководства банка, где решался вопрос о кредитах, он по разным причинам не присутствовал.

«О том, что переговоры завершены и документы подписаны, я узнал по электронной почте»,— пояснил фигурант дела. «Ваша честь, в материалах дела нет ни одного письма, которое было бы написано мною на эту тему,— подчеркнул француз.— Я, как член совета директоров банка «Восточный», не голосовал за одобрение кредитов, не оказывал никакого влияния ни на кого из членов совета директоров для принятия решения об одобрении кредитов, не давал советов и ни от кого ничего не требовал».

Отдельно господин Дельпаль остановился на заявителе по уголовному делу.

По словам обвиняемого, «задача погашения кредитов являлась общей для всех акционеров банка "Восточный", в том числе и для новых акционеров».

«В конце мая 2016 года Юсупов неоднократно говорил о своей заинтересованности в разрешении ситуации с кредитом ПКБ,— отметил обвиняемый.— Это являлось одним из условий для слияния банков и исполнения опциона на приобретение дополнительных акций... Юсупов был прекрасно проинформирован о кредитах ПКБ и был лично заинтересован в скорейшем возврате кредитов. В связи с этим именно Юсупов предложил альтернативную схему погашения кредитов ПКБ через поиск актива в секторе финансовых услуг с сильными перспективами роста и передаче его банку "Восточный" в качестве отступного».

Александр Александров