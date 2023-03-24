В дело Майкла Калви вмешались СВО и визы

В Московском городском суде началось рассмотрение апелляционных жалоб основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, его делового партнера Филиппа Дельпаля и еще трех их партнеров, осужденных Мещанским судом за растрату 2,5 млрд руб. банка «Восточный». Однако из-за отсутствия на процессе большинства фигурантов судьи на первом заседании решили чисто организационные вопросы. Так, выяснилось, что господа Калви и Дельпаль хотят принять участие в заседании, но не могут въехать в Россию из-за сложностей с получением виз. Покинули же они ее еще до начала СВО.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Майкл Калви

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Когда все адвокаты расселись в зале, выяснилось, что никого из иностранцев — Майкла Калви и Филиппа Дельпаля — нет. На месте для публики оказался лишь бывший гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, который сразу же представился председательствующему судейской тройки. В отношении остальных осужденных ситуацию пояснили адвокаты.

Так, защитник господина Калви Тимофей Гриднев сообщил, что его клиент желает принять участие в заседаниях и выступить лично, однако из-за последних событий, связанных с СВО, не смог вовремя прибыть в Россию из Великобритании, поскольку испытывает сложности с получением визы. В том же духе высказался и защитник Филиппа Дельпаля, заметив, что тот сейчас находится во Франции и также не может приехать из-за сложностей с визой.

При этом адвокат гражданина Франции заметил, что хотя его клиент ознакомлен с переводами жалоб адвокатов и других осужденных, поданных в Мосгорсуд, однако так и не смог ознакомиться с протоколами судебных заседаний по основному делу, поскольку те не были переведены на французский. Из этого господин Дельпаль просил суд отложить заседание.

Тимофей Гриднев пояснил, что Майкл Калви имел право перемещаться по миру: в январе 2022 года суд отменил в отношении него (как и Филиппа Дельпаля) запрет определенных действий. Поэтому, отметил адвокат, нельзя говорить, что он «сбежал из России».

По его словам, после приговора и решения Второго кассационного суда общей юрисдикции тот продолжал какое-то время жить в РФ, а потом выехал по делам за границу. Но в любом случае намерен принять участие в заседании суда апелляционной инстанции.

Также в ходе решения организационных вопросов выяснилось, что адвокаты директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина и Максима Владимирова подали 17 марта дополнительные апелляционные жалобы, с которыми не ознакомились прочие защитники осужденных. Кстати, экс-директор банка «Восточный» по инвестициям Александр Цакунов и партнер Baring Vostok Ваган Абгарян апелляционные жалобы в Мосгорсуд на приговор не подавали.

Судьи отложили рассмотрение жалоб на 21 апреля. При этом председательствующий попросил защитников Филиппа Дельпаля проконтролировать вопрос о переводе на французский протоколов судебных заседаний Мещанского суда, рассматривавшего по существу дело о хищении.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Филипп Дельпаль

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Напомним, что 6 августа 2021 года тот вынес приговор шестерым фигурантам дела Baring Vostok, признанным виновными в растрате 2,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК) банка «Восточный». При этом Мещанский суд назначил Майклу Калви пять с половиной лет лишения свободы, Филиппу Дельпалю — четыре с половиной года. Директора Baring Vostok по инвестициям Ивана Зюзина осудили на пять лет, партнера компании Вагана Абгаряна — на четыре с половиной года, экс-гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова и экс-директора банка «Восточный» по инвестициям Александра Цакунова — на четыре года. Все наказание оказалось, как и запрашивало обвинение, условным.

Следствие утверждает, что Майкл Калви и Филипп Дельпаль совместно с деловыми партнерами в 2015 году создали организованную группу для хищения средств банка «Восточный». Так, господин Калви вместе с соучастниками под видом пополнения оборотных средств компании организовал незаконную выдачу банком подконтрольному ему «Первому коллекторскому бюро» двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов на общую сумму 2,5 млрд руб.

Никто из подсудимых свою вину не признал.

Алексей Соковнин