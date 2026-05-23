Бывшего сенатора Василия Думу арестовали по делу экс-адвоката Майкла Калви

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего сенатора Василия Думу до 20 июля. Вместе с бывшим адвокатом основателя инвестфонда Baring Vostok Дмитрием Клеточкиным он обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Бывший сенатор Василий Дума Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Дмитрий Клеточкин, адвокат Майкла Калви Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Уголовное преследование Дмитрия Клеточкина связано с мошенническими манипуляциями по долговым обязательствам сенатора Василия Думы, сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах. По словам собеседников агентства, ущерб по делу оценивается более чем в 20 млн руб.

Василий Дума был членом Совета федерации от Костромской области с 2004 по 2011 год. До этого был первым заместителем главы администрации региона.

Дмитрий Клеточкин представлял интересы основателя Baring Vostok Майкла Калви. В 2021 году суд признал виновными семь человек, включая основателя инвестфонда и его делового партнера Филиппа Дельпаля, по делу о растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный» с помощью выдачи невозвратного кредита Первому коллекторскому бюро. Фигуранты были приговорены к условным срокам. Бизнесмены уехали из России.