«Награждали, уважали, но в итоге посадили»

Россия потеряла инвестора и союзника, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, комментируя нашумевшее дело Майкла Калви. 24 марта стало известно, что основатель фонда Baring Vostok и его партнер Филипп Дельпаль покинули Россию еще год назад. В 2021-м их осудили условно за растрату. В конце апреля в Мосгорсуде состоится рассмотрение их апелляции на приговор. По словам адвокатов, осужденные готовы приехать, однако у них возникли проблемы с визами. По мнению Титова, бизнесмены не верят, что их оправдают. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в такой ситуации вернуть доверие инвесторов будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Может показаться, что это было в какой-то другой жизни, хотя времени прошло вроде бы и не так много. Тем не менее придется напомнить всю эту историю, к сожалению, с печальным концом. Впрочем, как говорится, кому как. Итак, 29 лет назад, в далеком 1994 году американский инвестор Майкл Калви основал фонд под названием Baring Vostok для инвестиций преимущественно в Россию и страны СНГ. И действительно очень помог, особенно на раннем этапе, когда денег было мало.

Это не осталось незамеченным — власти как могли благодарили и даже неоднократно награждали, приглашали на статусные мероприятия с участием первых лиц государства. Слушали предложения, вникали в проблемы, обещали поддержку. Но вот прошли годы, и в один прекрасный день Майкла Калви посадили в СИЗО, прямо скажем, по неоднозначному делу о растрате.

Там был конфликт бизнес-партнеров — ссоры, споры, как это бывает, и пришли силовики. И случилось то, что случилось. Естественно, имела место негативная реакция общественности — уважаемого инвестора выпустили, но дали условный срок. И вот господин Калви покинул Россию, хотя вроде бы собирался продолжать инвестировать, подавал апелляции, но, видимо, не складывается. К тому же с визами нынче проблемы — в РФ не попасть.

Скажем объективности ради, что закон, конечно, для всех один — в этом никто не сомневается. Что нам говорит руководство страны буквально из года в год? Бизнес «не кошмарить», по экономическим преступлениям сажать только в крайнем случае. И что же в результате? Основной вывод озвучивает бизнес-омбудсмен Борис Титов: Россия потеряла инвестора и, судя по всему, навсегда. Неутешительный финал некогда красивой истории.

Собственно, к чему все это. Многие сейчас говорят, мол, пусть катится, не нужен нам американский инвестор. Сами инвестируем не хуже, а то и лучше. Тем не менее президент и премьер-министр в последние дни озвучивают тезис о том, что нужно разделять руководство недружественных стран и их граждан, в том числе инвесторов. А последние в России нужны, так что добро пожаловать. Мы им всем по-прежнему рады.

Однако, как мы видим, одних добрых слов недостаточно. Ломать — не строить, да и посадить просто, невзирая на заслуги и звания.

Опасаются инвесторы, как бы чего не вышло. Мало того, что свои правительства не одобряют, так все-таки рискнешь — приедешь в Россию, а тебя в СИЗО. И добавить здесь особо нечего. Так что остается только радоваться. Выгнали американца, и поделом ему. Теперь заживем как надо, с опорой на собственные силы. Главное, чтобы они нашлись в достаточном количестве.

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