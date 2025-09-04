Партнеру Baring Vostok отказали в возвращении $2 млн, изъятых по делу Калви

Суд отказался вернуть $2 млн бывшему деловому партнеру инвестфонда Baring Vostok Алексею Калинину. Деньги были изъяты у предпринимателя при обысках по делу о хищении в банке «Восточный» в 2019 году. О вынесенном решении сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Согласно этим материалам, адвокаты господина Калинина указывали на то, что изъятые средства — личные деньги предпринимателя. Деньги были изъяты из его сейфа, где были оставлены на хранение.

Суд остался не убежден доводами защиты. Утверждения представителей господина Калинина признали не подтвержденными: «не представлено документов, подтверждающих факт передачи данных денежных средств на хранение в Baring». Апелляция оставила это решение без изменений.

По уголовному делу Baring Vostok в августе 2021 года были признаны виновными семь фигурантов, включая основателя инвестфонда американца Майкла Калви. В конечном итоге они были приговорены к условным срокам.

