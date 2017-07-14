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07:00
Главные новости к утру 24 июля
23/07
Итоги парламентских выборов на Украине. Последние данные
05:29
Росприродназор предупредил о возможной экологической катастрофе из-за завода в Иркутской области
04:09
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
06:39
«Левада–центр»: самым популярным сериалом у россиян является «Игра престолов»
06:18
Европа пригрозила Киеву негативными последствиями из-за долга «Укртрансгаза» в $160 млн
05:55
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
04:49
ЕС пригрозил США пошлинами на $39,1 млрд
04:28
СМИ: после скандала с вице-канцлером Австрии один из сотрудников уничтожил улики
03:53
Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже Китая
03:35
МЧС готовит правила противопожарной безопасности в лагерях после трагедии под Хабаровском
03:20
После заявления США о втором сбитом беспилотнике Ирана резко выросли цены на нефть
02:48
Володин потребовал от властей Грузии извинений перед гражданами России
02:00
В Донецкую область перебросили спецназ из-за беспорядков при подсчете голосов
01:34
Оппозиционного журналиста из Ингушетии обвинили в хранении наркотиков
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(обновлено: 19.02.2019)
Поставки турбин Siemens в Крым
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2
Турбинное нестроение
Татьяна Дятел о локализации большой турбины в РФ
4
Из Крыма выдачи нет
Газовые турбины не вернут Siemens
1
Siemens согласен на лопатки
Минпромторг предложил перенести выпуск турбин в России к 2021 году
7
Бюджет даст денег на замену Siemens
«Силовые машины» получат 3 млрд руб. на газовые турбины
Российским турбинам дадут отсрочку
За опоздания со вводами энергетиков не накажут
Siemens опять увидела деньги в России
Немцы хотят локализовать выпуск газовых турбин на 90%
46
Энергетики не верят в российские турбины
ГЭХ предлагает полностью локализовать оборудование Siemens и GE
27
Турбину положили на лопатки
Российская альтернатива продукции Siemens разрушилась на испытаниях
5
Двое на место Siemens
Вслед за ОДК проект по газовым турбинам могут начать и «Силовые машины»
3
«Ввод новых ТЭС лишь покроет текущую потребность Крыма»
Гендиректор КрымТЭЦ Тарас Целый о турбинах, санкциях и энергодефиците
Siemens нашел способ обогнуть Крым
Немцы будут контролировать установку своих турбин в России
9
Турбосанкции набирают обороты
США запретили вести бизнес с «Силовыми машинами»
54
США дотянулись до крымских турбин
«Силовые машины» и «Технопромэкспорт» попали под санкции
1
Суд вывел ТЭС из-под санкций ЕС
В иске Siemens увидели угрозу суверенитету и национальной безопасности
Siemens опять не дотянулась до Крыма
Суд отклонил очередной иск немцев по турбинам
Siemens меняет Тамань на Татарстан
Компания опять начала поставлять газовые турбины в Россию
9
Из Крыма выдачи нет
Суд не вернул Siemens турбины с крымских ТЭС
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия