Четыре человека пострадали из-за удара ВСУ по рынку в Каховке
Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками по стихийному рынку в Каховке Херсонской области. Четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.
По словам чиновника, дрон ВСУ попал в машину, которая стояла в паре метров от места скопления людей и остановила взрывную волну и осколки. Господин Филипчук в этот момент проводил встречу с жителями недалеко от места налета.
В администрации округа сообщили, что трое пострадавших находились на рынке, еще одного задело осколком у здания почты. Людям оказывают медицинскую помощь. Также повреждены четыре легковых автомобиля и микроавтобус.