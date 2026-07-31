Четыре человека пострадали из-за удара ВСУ по рынку в Каховке

Вооруженные силы Украины нанесли удары беспилотниками по стихийному рынку в Каховке Херсонской области. Четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.

По словам чиновника, дрон ВСУ попал в машину, которая стояла в паре метров от места скопления людей и остановила взрывную волну и осколки. Господин Филипчук в этот момент проводил встречу с жителями недалеко от места налета.

В администрации округа сообщили, что трое пострадавших находились на рынке, еще одного задело осколком у здания почты. Людям оказывают медицинскую помощь. Также повреждены четыре легковых автомобиля и микроавтобус.

Александр Дремлюгин, Симферополь