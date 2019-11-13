Таманская коллизия

Ввод «Ударной» ТЭС в Тамани, которую находящийся под санкциями «Технопромэкспорт» (принадлежит «Ростеху») планировал ввести весной 2021 года, может задержаться на один-два года. Причина — отсутствие разрешения на подключение станции к магистральному газопроводу, которое должен выдать «Газпром». По данным “Ъ”, «Технопромэкспорт» поздно начал этот процесс, и теперь монополии потребуется время, чтобы оценить, нужно ли расширять инфраструктуру. Отсрочка вводов грозит «Технопромэкспорту» штрафами в размере до 2,8 млрд руб. в год.

Срок ввода ТЭС в Тамани (500 МВт), которую строит подсанкционное ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ТПЭ), может быть перенесен с 1 апреля 2021 года на один-два года, сообщил 12 ноября журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак. «Инвестор пока не обратился к нам официально со сдвигом сроков, но с учетом того, что мы не видим интенсивных строительно-монтажных работ, то понимаем, что, скорее всего, сроки сдвинутся на год, полтора, два»,— сообщил замминистра.

ООО «ВО "Технопромэкспорт"» выиграло право на строительство ТЭС в Тамани в марте 2018 года. Компания построила также «Балаклавскую» и «Таврическую» ТЭС в Крыму. ТПЭ, как и его гендиректор Сергей Топор-Гилка, находится под санкциями ЕС и США за перепоставку турбин Siemens в Крым. Компания ожидаемо столкнулась с трудностями и при поставке турбин на ТЭС в Тамани, основным вариантом сейчас, по данным “Ъ”, могут стать машины иранской Mapna (см. “Ъ” от 24 июля).

ТЭС в Тамани строится по механизму конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГ), разработанному для строительства новой генерации в дефицитных точках энергосистемы.

Стоимость строительства ТЭС может превысить 51 млрд руб., из которых большую часть составят кредитные средства, а остальное — средства компании. Эта ТЭС должна закрывать дефицит мощности на юге России. КОМ НГ дает инвестору сверхвысокую выручку от продажи мощности, инвестиции в строительство возвращаются за 15 лет, но за задержку ввода полагается штраф — 25% от платы за мощность. Но есть и нештрафуемая отсрочка ввода станции (grace period) — 12 месяцев. Таким образом, при задержке с вводом ТЭС будет снижаться и срок возврата инвестиций. По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», штрафы за просрочку ввода могут достигать 2,8 млрд руб. в год, годовой платеж за мощность он оценил в 11,1–11,2 млрд руб.

По словам господина Грабчака, основной причиной переноса сроков может стать отсутствие технических условий энергоснабжения, которые нужны для подключения ТЭС к магистральному газопроводу, и выделения лимитов потребления газа под нее.

«Технические условия энергоснабжения не получены, поэтому инвестор не может законтрактовать основное оборудование»,— уточнил чиновник, не объяснив причину отсутствия соответствующего подключения. Источники “Ъ” объясняют это тем, что ТПЭ слишком поздно подал заявку на присоединение к газовой инфраструктуре.

В ТПЭ подтвердили возможность сдвига сроков в связи с тем, что «не получены технические условия на газоснабжение с фиксацией договорных сроков их реализации». При этом к настоящему моменту нулевой цикл строительства ТЭС полностью завершен, общестроительные работы идут в соответствии с графиком, уточнили в компании. Финальная стоимость проекта может быть определена после официального утверждения предлагаемых технических решений и прохождения экспертизы всех этапов проекта, сообщили в ТПЭ. В «Газпроме» запрос “Ъ” переадресовали в ТПЭ.

По мнению господина Грабчака, хотя в Тамани и есть «локальный энергодефицит», перенос вода ТЭС существенно не повлияет на баланс в регионе. По оценке «Системного оператора», в случае смещения сроков ввода ТЭС «Ударная» вправо на полтора-два года в юго-западном энергорайоне Кубанской энергосистемы на этот период потребуются дополнительные ограничения при проведении ремонтов на местных электросетях, а также на объектах генерации в крымской энергосистеме. В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) “Ъ” сообщили, что ТПЭ пока не обращался в ассоциацию с просьбой о переносе сроков вводов ТЭС или отмене штрафов.

Татьяна Дятел, Полина Смертина