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31 марта, среда
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Новости
18:07
Алексей Навальный объявил голодовку
16:53
Хорватия разрешила въезд привившимся от коронавируса, в том числе «Спутником V»
15:57
Италия сочла «враждебным актом» действия подозреваемого в шпионаже россиянина
16:59
Посол Антонов заявил о «глубочайшем кризисе» отношений РФ и США
18:45
Около 1 тыс. москвичей заболели коронавирусом после вакцинации
19:59
МИД России пообещал ответить на санкции Австралии
19:57
Испытания вакцины Pfizer на подростках показали 100-процентную эффективность
19:41
Депутат Локтев обвинил КПРФ в выводе средств из Мосгордумы
19:33
Суд арестовал зампреда ставропольского правительства
19:21
Подрядчик Минобороны получил четыре года колонии за растрату 300 млн рублей
19:17
Открыта регистрация на очередной конкурс «Лидеры России»
19:12
Ректор МГИМО переизбран на седьмой срок
19:07
Путин, администрация президента и парламент отчитались о доходах
18:57
Samsung объяснила, почему приложения «Яндекса» стали неудаляемыми
18:54
Журналистка “Ъ” и главред «Медиазоны» пожаловались в ЕСПЧ
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(обновлено: 31.03.2021)
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1
«Не все зависит от органов власти»
Как прокуроры защищают экологию
16
«Работа следователя в чем-то похожа на искусство»
Заместитель председателя СКР о расследовании громких уголовных дел
4
«Правоохранительные органы часто пытаются втянуть в экономические споры»
Заместитель главы МВД — о расследовании громких преступлений
14
«Украсть у самого себя невозможно»
Следователь при Александре Бастрыкине рассказал о деле экс-министра Михаила Абызова
35
«Негативные последствия коррупции тяжелее, чем прямой ущерб»
Александр Бастрыкин объяснил снижение коррупции в органах внутренних дел
4
«Чиновники должны нести персональную ответственность за расходование бюджетных средств на нацпроекты»
Начальник ГУЭБиПК МВД России Андрей Курносенко о приоритетах в работе антикоррупционного главка
15
«У меня не вилла в Италии, а барак в Мордовии»
Дмитрий Захарченко о своих уголовных делах и борьбе с коррупцией в России
4
«Нас не защищают и не поддерживают даже в мусульманской общине»
“Ъ” поговорил с матерью приговоренного к 24 годам колонии за участие в террористической организации
53
«Устранить из коррупционных схем их главных бенефициаров»
Заместитель председателя СКР о расследовании громких дел
7
«В ОПК зафиксировано 90 тыс. нарушений закона»
Юрий Чайка о введенных и дополнительных антикоррупционных мерах
14
«Если пожар недоступен, то, как бы он ни назывался, мы все равно туда не попадем»
Врио главы Рослесхоза Михаил Клинов о лесных пожарах в Сибири и на Дальнем Востоке
17
«27 оправдательных приговоров на 90 тысяч дел»
Социологический взгляд на статистику наркопреступлений
23
«Для нас важно качество надзорной деятельности»
Генпрокурор Юрий Чайка — о противодействии коррупции
6
«Мы проследили движение всех средств, выделенных Минкультом»
Начальник следователей-генералов — о резонансных уголовных делах
«Нужен эффективный контроль за следствием»
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
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Банкротства
Конференции
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Фотоагентство
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