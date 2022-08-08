«Не на бумаге, а на деле»

Генпрокурор России Игорь Краснов в интервью начальнику отдела происшествий “Ъ” Максиму Варывдину рассказал, что за полгода прокурорами было выявлено 2,7 млн нарушений законодательства; раскрыт картельный сговор ряда поставщиков медпрепаратов; выявлены злоупотребления проверками бизнеса в Роспотребнадзоре, почему украинский «Азов» признан террористической организацией и как наказали сотрудников надзорного ведомства, надзирающих за соблюдением законности в уголовно-исправительной системе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: Генпрокуратура РФ Игорь Краснов

Фото: Генпрокуратура РФ

— По некоторым данным, после начала специальной военной операции (СВО) в Донбассе прокуроры начали работать в особом режиме реагирования на события.

— Безусловно, текущие обстоятельства обязали расставить акценты. Внешние вызовы потребовали применения новых подходов к организации надзорной деятельности, расширения форм и методов взаимодействия с населением и институтами гражданского общества. Для этого еще в апреле мною было дано указание об усилении прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав граждан в связи с принимаемыми Российской Федерацией мерами по поддержке экономики и социальной сферы, а также в связи с введением отдельных ограничений на осуществление финансово-хозяйственной и иной деятельности. Разумеется, достижение реальных результатов в защите прав граждан, интересов государства и общества, обеспечение законности при функционировании экономики является основным маркером всей работы прокуроров.

Отмечу, что за первые шесть месяцев этого года прокурорами было выявлено почти 2,7 млн нарушений законодательства, защищены права почти 600 тыс. человек, по нашей инициативе к дисциплинарной ответственности привлечено около 428 тыс. граждан, а к административной — еще более 131 тыс. Материалы прокуратуры послужили основанием для возбуждения свыше 11 тыс. уголовных дел.

— Что для вас самое важное в оценке качества работы подчиненных?

— Безусловно, это умение выстраивать обратную связь с людьми и добиваться всеми доступными способами реального устранения нарушений закона, восстановления нарушенных прав. Не на бумаге, а на деле!

За полгода в органы прокуратуры поступило более 2,5 млн обращений, еще 547 тыс. человек побывали на личных приемах у прокуроров. Основными поводами являлись нарушения в сфере трудового, жилищного, земельного, налогового законодательства, жилищно-коммунального хозяйства, социальных прав, интересов несовершеннолетних, законодательства об исполнительном производстве, прав представителей бизнес-сообщества.

Обращения по наиболее резонансным вопросам, касающимся массовых нарушений, а также затрагивающие права социально незащищенных категорий граждан, в том числе инвалидов, многодетных семей и детей-сирот, я всегда беру под личный контроль. Требую от прокуроров, чтобы при работе с обращениями они исключили факты формализма и волокиты, а результатов добивались реальных не только в отношении самого заявителя, но и по региону в целом. Например, по вопросам обеспечения нуждающихся лекарствами, расселения аварийных домов. К сожалению, подобные проблемы зачастую решаются только после вмешательства прокурора. При этом, разбираясь с заявлениями, наши работники вскрывают случаи недобросовестной закупочной деятельности учреждений здравоохранения, злоупотребления фармацевтическими компаниями доминирующим положением и раздела рынка по территориальному принципу. Так, по результатам прокурорской проверки следственными органами МВД России возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ — в связи с заключением шестью поставщиками, аффилированными с участником фармацевтического рынка, картельного сговора при продаже лекарств в учреждения здравоохранения страны на сумму 1,5 млрд руб.

— Удалось разобраться с проверками, которыми буквально душили бизнес?

— Защита прав добросовестного бизнеса находится в зоне моего персонального контроля. Принятые нами меры позволили, по сути, свести до минимума количество контрольно-надзорных мероприятий. На 1 июля в планах осталось 20,4 тыс. из 292 тыс. ранее утвержденных нами предложений контролеров. Прокурорами отклонено и 60% заявлений о согласовании внеплановых контрольных мероприятий. Наиболее активного нашего реагирования потребовали многочисленные факты нарушения органами Роспотребнадзора процедуры проведения контрольно-надзорных мероприятий, подмены их административными расследованиями. В результате количество проводимых данным ведомством проверок сократилось более чем на четверть. И мы определенно продолжим работу на данном направлении.

Прокурорское вмешательство способствовало погашению долгов перед бизнесом по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Так, в Московской области предпринимателям было выплачено более 567 млн руб., в Республике Бурятия — 380 млн руб., а в Иркутской области — еще 217,5 млн.

— В каких еще отраслях выявлялись избыточные контрольные функции?

— Нами установлено, что контрольные функции Росжелдором в полном объеме были незаконно делегированы его же подведомственному учреждению — ФБУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» (ФБУ «РС ФЖТ»), которым все процедуры осуществляются исключительно на коммерческой основе. С 2016 года агентством был самовольно ограничен срок действия свидетельств, ранее являвшихся бессрочными. В связи с этим предприниматели вынуждены были каждые три года проходить процедуру так называемого планового контроля. С 2020 года агентством фактически приостановлена деятельность свыше 150 организаций по причине несвоевременного заключения ими договоров с ФБУ «РС ФЖТ» на проведение контрольных мероприятий. Более того, на предпринимателей принудительно возлагались расходы, связанные с непосредственной деятельностью Росжелдора.

По результатам нашей проверки министру транспорта Российской Федерации внесено соответствующее представление. За незаконный отказ предпринимателям в учете подвижного состава начальник управления инфраструктуры и перевозок Федерального агентства железнодорожного транспорта привлечен к административной ответственности в виде штрафа. А о состоянии законности в этой сфере я лично проинформировал председателя правительства России.

— Говорят, вы отправляете подчиненных в магазины, чтобы они отслеживали обоснованность цен на товары первой необходимости?

— Я считаю такую практику необходимой. Важно, чтобы прокурор знал, чем живут люди, сколько стоят продукты питания, предметы первой необходимости. Это его прямая обязанность.

В целях противодействия правонарушениям в сфере ценообразования, необоснованному росту цен прокуроры вынесли предостережения 5,4 тыс. участников товарных рынков об ответственности за злоупотребления и ценовые сговоры. Совместно с Ассоциацией компаний интернет-торговли нами был выработан механизм недопущения спекулятивных объявлений на крупнейших электронных торговых площадках. На июль этого года более чем в 50 регионах снижены цены на товары первой необходимости, в том числе отпускные цены 20 поставщиков товаров только лишь для АО «Тандер».

— Согласно одному из поручений президента, прокуроры вместе с другими правоохранителями должны были навести порядок в области заготовки леса, получилось?

— Принимаемые нами вместе с другими органами государственной власти меры способствовали сокращению нелегальной вырубки лесов. В текущем году ее общий объем составил 254,1 тыс. куб. м (или на 11% меньше, чем за аналогичный период 2021 года).

В первом полугодии 2022 года в лесах зарегистрировано 7,1 тыс. возгораний на площади 1,1 млн гектаров. В связи с этим прокурорами выявлялись многочисленные факты ненадлежащего выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону, нехватки сил и средств пожаротушения. Не меньше нарушений было обнаружено и в части пожарной безопасности при обустройстве населенных пунктов, прилегающих к лесам. Зачастую, только исполняя наши требования, должностные лица в Красноярском и Приморском краях, Амурской, Архангельской, Вологодской и других областях проводили мероприятия по созданию минерализованных полос, очистке территории от сухой растительности, организации пожарного водоснабжения и оповещения населения.

При этом по материалам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела по фактам хищения выделенных на предупреждение чрезвычайных ситуаций бюджетных средств путем завышения стоимости приобретаемого оборудования, оплаты невыполненных или некачественно выполненных работ.

— Исходя из судебной практики можно сделать вывод, что прокуратура — один из крупнейших и наиболее успешных истцов. Были дела, которые надзор проигрывал?

— В первом полугодии 2022 года в суды общей юрисдикции и арбитражи направлено 256,5 тыс. исков и заявлений на сумму более 126 млрд руб. С учетом ранее поданных судами рассмотрено и удовлетворено 184 тыс. заявлений на 95,4 млрд руб.

Например, Арбитражным судом Пермского края удовлетворены требования к Петру Кондрашову (резиденту Австрии) и подконтрольным ему компаниям об истребовании из незаконного владения 89,45% акций ОАО «Соликамский магниевый завод», который в свое время был приватизирован без решения правительства Российской Федерации. Спорные акции по ходатайству прокурора арестованы, запрещена выплата дивидендов, на банковские счета наложены ограничения, сохранено свыше 4,5 млрд руб.

Решением Арбитражного суда Самарской области по иску прокуратуры области признан недействительным договор аренды 14 артезианских скважин, заключенный с управляющей компанией без проведения конкурсных процедур и оценки имущества, скважины возвращены в муниципальную собственность.

По нашему иску решением Никулинского райсуда Москвы признаны ничтожными распоряжения Росимущества о закреплении 52 объектов недвижимости на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Атэкс», спорные объекты обращены в доход государства. В свою очередь, Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой из незаконного владения гражданина в пользу государства истребован участок лесного фонда площадью более 200 гектаров, расположенный в границах государственного заказника «Исток реки Волги».

Отмечу, что нами активизирована работа по реализации процессуальных полномочий в арбитражном судопроизводстве. Прокуроры участвуют в сотнях дел, имеющих особую значимость, в том числе о банкротстве застройщиков, не исполнивших обязательства перед участниками долевого строительства многоквартирных домов. Например, прокуратура Красноярского края, вступив в шесть дел о банкротстве организаций-застройщиков, добилась исключения девяти недостроенных многоквартирных домов и земельных участков под ними из конкурсной массы и передачи их региональному фонду для завершения строительства. Таким образом были восстановлены права более 1,7 тыс. дольщиков.

Еще более 1,1 тыс. дел в арбитражах были связаны со спорами, касающимися нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Так, Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Генпрокуратуры об отмене мирового соглашения, заключенного между офшорной кипрской компанией Selemani Financial Ltd и ООО «Траст сервис групп» о взыскании фиктивной задолженности. Таким образом, как мы полагаем, был пресечен риск незаконного вывода за рубеж более 1 млрд руб.

Судами общей юрисдикции за те же полгода удовлетворены исковые требования прокуроров об изъятии у должностных лиц в доход государства незаконно нажитого имущества на сумму свыше 3 млрд руб.

— Можете оценить объем фейковой информации о событиях в Донбассе?

— После начала специальной военной операции нами было усилено противодействие распространению в интернете призывов к экстремизму и терроризму, массовым беспорядкам и фейковых новостей.

Заявлено и удовлетворено более 340 требований прокуроров о блокировании недостоверной общественно значимой информации о СВО, удалено или заблокировано порядка 138 тыс. интернет-ресурсов.

— Как прокуратура реагирует на санкции, которые вводятся в отношении России?

— По моему поручению был усилен надзор за исполнением таможенного законодательства, приняты меры по пресечению незаконного вывоза из Российской Федерации и ввоза на территорию страны пищевой продукции, медицинского оборудования, сырья, запчастей иностранного производства, в отношении которых установлен особый порядок перемещения, обеспечению соблюдения запретов на осуществление валютных операций.

После введения со стороны недружественных государств ограничений, связанных с внешнеторговой деятельностью, фактическим закрытием границ Евросоюза для экспорта отечественной продукции и импорта необходимых для нашей экономики товаров, уполномоченными федеральными органами исполнительной власти прорабатываются различные варианты изменения логистических цепочек поставок грузов.

Транспортными прокурорами совместно с представителями таможенных органов организованы личные приемы предпринимателей, в ходе которых разъясняется порядок предоставления льгот и преференций. Формируется практика реализации положений административного законодательства, направленных на поддержку особо уязвимых субъектов предпринимательской деятельности — малых и микропредприятий. В апреле—мае в арбитражные суды Центрального федерального округа направлены десять заявлений об изменении вида наказания на предупреждение по неисполненным постановлениям по делам об административных правонарушениях, которыми организациям впервые назначено наказание в виде штрафа.

В связи с приостановлением полетов в аэропортах юга России по предложению Генпрокуратуры был реализован целый ряд компенсационных мер. На открытых маршрутах увеличена частота рейсов, произведена замена самолетов на имеющие увеличенную вместимость. Повышена интенсивность железнодорожного сообщения, введены дополнительные поезда.

При этом нами были выявлены нарушения при строительстве и реконструкции аэропортовых комплексов Внуково, Воронеж, Пермь, Томск, Южно-Сахалинск, связанные с несоблюдением сроков выполнения работ и отклонением от проектов, что послужило основанием для внесения представлений, привлечения виновных к административной ответственности, а также возбуждения уголовных дел по фактам приемки невыполненных работ.

— Какие изменения произошли в последнее время в состоянии преступности в стране?

— Среди новых тенденций могу, например, выделить такую — за прошедшие шесть месяцев этого года резко увеличился размер причиненного преступлениями материального ущерба — с 222 млрд до 494 млрд руб.

С другой стороны, отмечу, что с учетом принятых прокурорами мер правоохранительными органами изъято имущества, денег, ценностей на общую сумму 224 млрд руб. (или больше на 442,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года), а стоимость арестованного имущества увеличилась почти в два раза — до 129 млрд руб.

Несмотря на сокращение регистрируемой преступности в сфере незаконного оборота наркотиков (с 34 235 до 30 187, или на 11,8% по ст. 228 УК РФ и с 57 185 до 57 104, или на 0,1% по ст. 228.1 УК РФ) и рост показателей расследованных и направленных в суд преступлений, связанных со сбытом наркотиков, фиксируется значительное увеличение числа выявленных фактов производства наркотиков (с 320 до 380). Считаю, что в этой связи требует пристального внимания работа правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность по выявлению нарколабораторий, а также лиц и организаций, осуществляющих ввоз и производство на территории страны прекурсоров наркотических средств, специальных реагентов и химического оборудования.

Отмечу и рост преступлений, совершенных мигрантами. В Москве и области за полгода зарегистрировано 4229 и 3302 таких преступления, или на 17% и 15% больше.

Полагаю, что необходимо обеспечить неотвратимость ответственности за организацию нелегальной миграции, совершенствовать институты обеспечения безопасности государства, направленные на выявление и устранение причин национальной конфронтации, в том числе между сообществами мигрантов.

— Какова на сегодняшний день ситуация в работе ФСИН?

— Всего за шесть месяцев в этой сфере проведено 30,7 тыс. прокурорских проверок, выявлено 84,9 тыс. нарушений законов, для их устранения внесено 5464 протеста, 18,5 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых привлечены к дисциплинарной ответственности почти 27 тыс. должностных лиц.

В органы предварительного расследования направлено 128 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуждено 97 уголовных дел.

В связи с системными упущениями в организации надзора по моему поручению проведена внеочередная сплошная аттестация прокурорских работников, надзирающих за соблюдением законности в уголовно-исправительной системе.

На заседаниях высшей аттестационной комиссии Генпрокуратуры рассмотрены аттестации первых заместителей и заместителей прокуроров субъектов Российской Федерации, в должностные обязанности которых входили вопросы деятельности подразделений, осуществляющих надзор в указанной сфере.

По результатам приняты соответствующие кадровые решения. Многие уже у нас не работают, а по некоторым приняты решения о понижении в должностях.

— Почему вы подали в Верховный суд иск о признании регулярного украинского военного подразделения «Азов» экстремистской организацией?

— Мы собрали доказательства совершения членами объединения «Азов» преступлений экстремистской и террористической направленности, в том числе факты участия обученных в нем наемников в военных действиях, обеспечении их оружием и боеприпасами. Установлены факты применения членами «Азова» запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе этой работы мы однозначно пришли к выводам о деятельности «Азова» как националистического формирования, основанного на нацистской идеологии и поддерживающего запрещенные в России экстремистские организации.

Преступления, совершенные боевиками «Азова», могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны.

Мы установили факты, свидетельствующие о том, что боевиками «Азова» взяты за основу труды идеологов фашизма, включая нацистскую символику и лозунги.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос — подача в Верховный суд России иска о признании «Азова» террористической организацией и запрете ее деятельности на территории России была безусловной и очевидной.

Вам известно, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, однако в его открытой части были заслушаны показания специалистов, представивших дополнительные доказательства преступной деятельности батальона «Азов».

Так, в суде выступили правозащитники, журналисты, общественные деятели, изучающие на протяжении многих лет деятельность «Азова», которые представили видео- и аудиоматериалы, в том числе показания очевидцев, о совершаемых его боевиками пытках и убийствах мирных граждан, включая малолетних детей, умышленных нападениях на гражданские объекты, минировании и закладывании взрывных устройств в местах пребывания гражданского населения. Суд согласился с мнением о необходимости запретить деятельность объединения «Азов» немедленно.