Господин Лавров напомнил, что СССР признал ОАЭ 8 декабря 1971 года, через несколько дней после создания государства, и выразил готовность установить дипломатические отношения. Основой нынешнего сотрудничества министр назвал Декларацию о стратегическом партнерстве, подписанную в Москве 1 июня 2018 года.