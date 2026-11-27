Лавров назвал ОАЭ по-настоящему стратегическим партнером России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Объединенные Арабские Эмираты «по-настоящему» стратегическим партнером России. Он выступил 27 ноября на открытии выставки к 55-летию установления дипломатических отношений двух стран.
По оценке Сергея Лаврова, отношения Москвы и Абу-Даби служат примером равноправного взаимодействия государств в многополярном мире. «Двустороннее сотрудничество базируется на принципах... взаимного уважения, учета национальных интересов»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
Господин Лавров напомнил, что СССР признал ОАЭ 8 декабря 1971 года, через несколько дней после создания государства, и выразил готовность установить дипломатические отношения. Основой нынешнего сотрудничества министр назвал Декларацию о стратегическом партнерстве, подписанную в Москве 1 июня 2018 года.