«Все можно было, в принципе, предотвратить»

Расследование обстоятельств гибели 13 горняков 18 марта 2024 года в шахте рудника «Пионер» (АО «Покровский рудник») в Амурской области завершено, причины установлены. Степень вины фигурантов уголовных дел установят суды. О том, как шло расследование, корреспонденту «Ъ» Анне Яшиной рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Амурского следственного управления СКР Иван Залунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рудник «Пионер» в Амурской области Фото: СУ СКР по Амурской области Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Амурского следственного управления СКР Иван Залунин Фото: СУ СКР по Амурской области Следующая фотография 1 / 2 Рудник «Пионер» в Амурской области Фото: СУ СКР по Амурской области Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Амурского следственного управления СКР Иван Залунин Фото: СУ СКР по Амурской области

— Трагедия произошла под землей, а что вы увидели на поверхности, приехав на место происшествия?

— До того как руду на «Пионере» начали добывать подземным способом, ее несколько лет (с 2008 года.— «Ъ») добывали открытым, и в результате этого на поверхности образовался огромный карьер: порядка 700–800 м в длину, около 500 м в ширину и глубиной до 300 м в отдельных местах. После того как добычу открытым способом прекратили, этот карьер заполнялся песчано-иловыми отложениями, водой. И эта масса через огромный пролом в дне карьера (примерно 250х85 м) ушла в подземную горную выработку. В самом же котловане остались огромные глыбы льда толщиной до 3 м.

На начальной стадии (расследования.— «Ъ») работники рудника утверждали, что в подземные горные выработки попало незначительное количество воды, пульпы. Но было очевидно, что вся эта масса, которая здесь была, она же куда-то должна была деться. По дальнейшим подсчетам, весь объем обвалившейся в карьер горной породы составил порядка 200 тыс. кубометров.

— Верили, что люди могут быть еще живы, или все стало сразу ясно?

— Человек, наверное, так устроен, что ему хочется верить в лучшее. По нашим данным, люди в шахте (ее глубина около 300 м) находились на разных горизонтах: кто-то на глубоких, а часть была на горизонтах повыше. И оставалась какая-то надежда на спасение. Вы знаете, чем, к сожалению, закончилась спасательная операция.

— Как развивалась трагедия?

— Я думаю, все произошло достаточно быстро. По показаниям людей, которые находились на более высоких горизонтах, в тот момент, когда содержимое карьера начало проваливаться в шахту, оттуда, снизу, выдавливался воздух, и воздушная волна была настолько сильная, что людей сбивало с ног.

Вообще, все, что предшествовало этой трагедии, началось уже давно. В 2021 году было наводнение в Зейском районе, и тогда котлован «Пионера» вообще полностью был заполнен водой.

— Тогда представители рудника рассказывали СМИ, как они боролись с этим наводнением, эвакуировали людей из шахты…

— Тогда они скорее предотвратили затопление шахты. Вход в нее расположен неподалеку от карьера. Если вода поднялась бы до верха и начала переливаться, она бы, естественно, заполнила подземные горные выработки. После наводнения 2021 года воду откачали, потом в карьер опять поступали осадки. Конечно, была организована система водоотлива, но, по нашей версии, она ненадлежащим образом работала. Поэтому на момент аварии в котловане оказалась вода, что категорически запрещено при комбинированном способе разработки месторождения — когда есть подземная часть и карьер, который по факту находился как раз над шахтой. Правилами предполагается полное осушение, и только после этого возможна отработка месторождения подземным способом.

Мы в ходе расследования связывались с «Роскосмосом», и по снимкам из космоса, по объему зеркала карьера мы получили информацию о том, как менялось количество воды в нем в течение года.

Где-то увеличивался объем, где-то убывал, но версия обвиняемых, что вода откачивалась и воды на момент ЧП там не было, были только песчано-иловые отложения, которые в свое время туда принесло, несостоятельна.

Сама шахта строилась в рамках геологоразведки, которая предполагает в определенных объемах добычу, но дальше требуется уже разработка и экспертиза проекта, и уже на основании этого должно производиться строительство шахтного ствола, ввод в эксплуатацию, а затем добыча. В нашем случае объект не был запроектирован как объект капитального строительства, а только как геологоразведочный.

Когда мы спрашивали обвиняемых, они говорили, что геологоразведка позволяет добывать. Но очевидно, что она позволяет добывать именно в целях геологоразведки, и нельзя просто подменить одну процедуру другой. Понятно, это стоит денег, и, самое главное, это время, то есть золотодобычу пришлось бы отложить на несколько лет и потом к этому вернуться. Но все хотят работать здесь и сейчас. Посчитали, что это не нужно, и построили шахту глубиной в 300 м, не имея необходимых документов на строительство объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахта рудника

Фото: СУ СКР по Амурской области Шахта рудника

Фото: СУ СКР по Амурской области

— Сразу после ЧП вы взаимодействовали с руководителями рудника, которые впоследствии были задержаны. Они понимали, чем для них это ЧП обернется?

— Я думаю, им было понятно, потому что в ходе расследования мы установили, что ситуация изначально была известна руководителям рудника, и я думаю, они понимали, что в последующем все это вскроется.

Мы пришли к выводу, что там изначально были допущены очень серьезные нарушения, в результате которых потом произошла авария. То, что вода не откачивалась из карьера,— это одна из причин. Нами было установлено, что шахта не была документирована надлежащим образом как строительный объект.

— Как отреагировали управляющий директор Бирюков и инженер Черников, когда им предъявили обвинения?

— Они, естественно, не согласились с нашей версией, с нашим обвинением. Выдвигали свои версии произошедшего.

Они заключались в том, что еще на стадии проектирования были допущены нарушения. Карьер и подземную часть выработки разделяет так называемый предохранительный целик — это часть дна карьера, которая рассчитывается с учетом как раз нагрузки, чтобы не произошло обрушение.

В итоге, получается, этот предохранительный целик разрушился, и все, что находилось в карьере, оказалось в подземной выработке.

И их версия была о том, что еще на стадии проектирования были допущены нарушения, что неправильно был рассчитан целик и это привело к его разрушению.

На завершающей стадии расследования, когда было сформулировано окончательное обвинение, и управляющий директор, и главный инженер вину признали.

— К каким выводам пришли эксперты?

— Мы основывались на акте расследования технических причин аварии, которое проводил Ростехнадзор. Выводы экспертов изложены на нескольких листах, и там целый ряд нарушений, которые привели к аварии. И возникли они не в один день. Все это развивалось на протяжении достаточно длительного времени. По материалам уголовного дела, первые вывалы (обрушение отдельных глыб и камней.— «Ъ») дна карьера в шахту возникли как раз в 2021 году, после того большого наводнения. Эксперты пришли к выводу, что с того момента дно карьера, скажем так, ослабевало под действием определенных факторов. И этих факторов было достаточно много. Например, добыча велась с использованием взрывных работ, какие-то промоины образовывались потихонечку, то есть ситуация требовала принятия мер. Все можно было бы, в принципе, предотвратить, если бы надлежащее наблюдение велось.

Нормативная документация в области безопасности опасных производственных объектов устанавливает определенные правила, и среди этих правил как раз постоянный контроль за ситуацией на руднике. Условно говоря, если происходят какие-то вывалы, могут быть назначены экспертизы, еще какие-то мероприятия специальные. Шахта — это не что-то статическое, ситуация постоянно меняется, ее надо наблюдать и соответственно тому, как изменяется ситуация на шахте, принимать определенные меры. В нашем случае этого не происходило, и ситуация развивалась сама собой, пока не пришла к тому, к чему пришла. Если бы контроль осуществлялся, возможно, можно было найти определенные инженерные решения, провести экспертизы, допустим, приостановить работы, зайти с другой стороны, условно говоря. Либо вообще остановить работу рудника, четко сказать, что вот сейчас наша шахта достигла такого состояния, при котором эксплуатировать дальше ее нельзя.

— По-вашему, обвиняемые не понимали, что шахта на грани?

— Обвинение сформулировано так, что они не предвидели эти последствия. Это одна из форм неосторожной вины.

— Что касается сотрудников Ростехнадзора Смирнова и Вайтехович, они вообще бывали на руднике, выезжали туда с проверками?

— Мы установили, что они неоднократно бывали на руднике с проверками. Кроме того, существует еще одна процедура — каждый год рудник согласует планы работ с Ростехнадзором, и как раз эти сотрудники участвовали в процессе согласования. При тех нарушениях, которые мы установили и которые они должны были выявить, согласовывать эти планы было нельзя. По закону сам Ростехнадзор не имеет права приостанавливать работу, но у них есть полномочия обратиться в суд с соответствующим ходатайством, но они, зная об определенных нарушениях, не обратились.

— А они дали показания, что знали об этих нарушениях?

— Это было установлено следствием. Вплоть до направления дела в суд они свою вину не признали. У них позиция была такая, что какие-то нарушения они не имели возможности выявить. Ссылались на то, что слишком мало времени было для проверок.

— Родственники погибших подозревают, что они могли за взятку умолчать об этих нарушениях.

— Мы не установили таких фактов.

— Почему на скамью подсудимых попали не все руководители предприятия?

— Здесь все просто. У каждого работника, в том числе и у руководящего, есть должностные инструкции. И исходя из круга их полномочий, прав и обязанностей, мы сделали вывод о том, кто за что отвечает. В нашей ситуации именно у этих людей, инженера и директора, было право и обязанность приостанавливать работу рудника.

В случае с Ростехнадзором задержанные сотрудники являются работниками профильного отдела по надзору за опасными производственными объектами, и непосредственно за ними был закреплен рудник «Пионер». 50–60% нарушений, которые положены в основу обвинения, можно было выявить, изучив документацию. Буквально за год до трагедии уже началась переписка в этой части между рудником и Ростехнадзором, они требовали устранить определенные нарушения, которые в том числе привели к аварии и которые впоследствии вменялись в вину обвиняемым.

Для устранения руководству рудника давали определенные сроки, хотя, по нашему мнению, они должны были не сроки давать, а выйти в суд и потребовать, чтобы работа организации была остановлена.

Я думаю, это станет большим уроком и для тех, кто занимается добычей, и для тех, кто осуществляет контроль. Люди погибли, организация понесла большие материальные потери. Надо отдать им должное, перед потерпевшими они закрыли и закрывают обещанные финансовые обязательства. Общий ущерб для «Звездного» (подрядная организация) и непосредственно для АО «Покровский рудник» составил порядка 417 млн руб.