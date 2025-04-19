«Все можно было, в принципе, предотвратить»
Следователь СКР рассказал о причинах катастрофы на руднике «Пионер»
Расследование обстоятельств гибели 13 горняков 18 марта 2024 года в шахте рудника «Пионер» (АО «Покровский рудник») в Амурской области завершено, причины установлены. Степень вины фигурантов уголовных дел установят суды. О том, как шло расследование, корреспонденту «Ъ» Анне Яшиной рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Амурского следственного управления СКР Иван Залунин.
— Трагедия произошла под землей, а что вы увидели на поверхности, приехав на место происшествия?
— До того как руду на «Пионере» начали добывать подземным способом, ее несколько лет (с 2008 года.— «Ъ») добывали открытым, и в результате этого на поверхности образовался огромный карьер: порядка 700–800 м в длину, около 500 м в ширину и глубиной до 300 м в отдельных местах. После того как добычу открытым способом прекратили, этот карьер заполнялся песчано-иловыми отложениями, водой. И эта масса через огромный пролом в дне карьера (примерно 250х85 м) ушла в подземную горную выработку. В самом же котловане остались огромные глыбы льда толщиной до 3 м.
На начальной стадии (расследования.— «Ъ») работники рудника утверждали, что в подземные горные выработки попало незначительное количество воды, пульпы. Но было очевидно, что вся эта масса, которая здесь была, она же куда-то должна была деться. По дальнейшим подсчетам, весь объем обвалившейся в карьер горной породы составил порядка 200 тыс. кубометров.
— Верили, что люди могут быть еще живы, или все стало сразу ясно?
— Человек, наверное, так устроен, что ему хочется верить в лучшее. По нашим данным, люди в шахте (ее глубина около 300 м) находились на разных горизонтах: кто-то на глубоких, а часть была на горизонтах повыше. И оставалась какая-то надежда на спасение. Вы знаете, чем, к сожалению, закончилась спасательная операция.
— Как развивалась трагедия?
— Я думаю, все произошло достаточно быстро. По показаниям людей, которые находились на более высоких горизонтах, в тот момент, когда содержимое карьера начало проваливаться в шахту, оттуда, снизу, выдавливался воздух, и воздушная волна была настолько сильная, что людей сбивало с ног.
Вообще, все, что предшествовало этой трагедии, началось уже давно. В 2021 году было наводнение в Зейском районе, и тогда котлован «Пионера» вообще полностью был заполнен водой.
— Тогда представители рудника рассказывали СМИ, как они боролись с этим наводнением, эвакуировали людей из шахты…
— Тогда они скорее предотвратили затопление шахты. Вход в нее расположен неподалеку от карьера. Если вода поднялась бы до верха и начала переливаться, она бы, естественно, заполнила подземные горные выработки. После наводнения 2021 года воду откачали, потом в карьер опять поступали осадки. Конечно, была организована система водоотлива, но, по нашей версии, она ненадлежащим образом работала. Поэтому на момент аварии в котловане оказалась вода, что категорически запрещено при комбинированном способе разработки месторождения — когда есть подземная часть и карьер, который по факту находился как раз над шахтой. Правилами предполагается полное осушение, и только после этого возможна отработка месторождения подземным способом.
Мы в ходе расследования связывались с «Роскосмосом», и по снимкам из космоса, по объему зеркала карьера мы получили информацию о том, как менялось количество воды в нем в течение года.
Где-то увеличивался объем, где-то убывал, но версия обвиняемых, что вода откачивалась и воды на момент ЧП там не было, были только песчано-иловые отложения, которые в свое время туда принесло, несостоятельна.
Сама шахта строилась в рамках геологоразведки, которая предполагает в определенных объемах добычу, но дальше требуется уже разработка и экспертиза проекта, и уже на основании этого должно производиться строительство шахтного ствола, ввод в эксплуатацию, а затем добыча. В нашем случае объект не был запроектирован как объект капитального строительства, а только как геологоразведочный.
Когда мы спрашивали обвиняемых, они говорили, что геологоразведка позволяет добывать. Но очевидно, что она позволяет добывать именно в целях геологоразведки, и нельзя просто подменить одну процедуру другой. Понятно, это стоит денег, и, самое главное, это время, то есть золотодобычу пришлось бы отложить на несколько лет и потом к этому вернуться. Но все хотят работать здесь и сейчас. Посчитали, что это не нужно, и построили шахту глубиной в 300 м, не имея необходимых документов на строительство объекта.
Шахта рудника
Фото: СУ СКР по Амурской области
— Сразу после ЧП вы взаимодействовали с руководителями рудника, которые впоследствии были задержаны. Они понимали, чем для них это ЧП обернется?
— Я думаю, им было понятно, потому что в ходе расследования мы установили, что ситуация изначально была известна руководителям рудника, и я думаю, они понимали, что в последующем все это вскроется.
Мы пришли к выводу, что там изначально были допущены очень серьезные нарушения, в результате которых потом произошла авария. То, что вода не откачивалась из карьера,— это одна из причин. Нами было установлено, что шахта не была документирована надлежащим образом как строительный объект.
— Как отреагировали управляющий директор Бирюков и инженер Черников, когда им предъявили обвинения?
— Они, естественно, не согласились с нашей версией, с нашим обвинением. Выдвигали свои версии произошедшего.
Они заключались в том, что еще на стадии проектирования были допущены нарушения. Карьер и подземную часть выработки разделяет так называемый предохранительный целик — это часть дна карьера, которая рассчитывается с учетом как раз нагрузки, чтобы не произошло обрушение.
В итоге, получается, этот предохранительный целик разрушился, и все, что находилось в карьере, оказалось в подземной выработке.
И их версия была о том, что еще на стадии проектирования были допущены нарушения, что неправильно был рассчитан целик и это привело к его разрушению.
На завершающей стадии расследования, когда было сформулировано окончательное обвинение, и управляющий директор, и главный инженер вину признали.
— К каким выводам пришли эксперты?
— Мы основывались на акте расследования технических причин аварии, которое проводил Ростехнадзор. Выводы экспертов изложены на нескольких листах, и там целый ряд нарушений, которые привели к аварии. И возникли они не в один день. Все это развивалось на протяжении достаточно длительного времени. По материалам уголовного дела, первые вывалы (обрушение отдельных глыб и камней.— «Ъ») дна карьера в шахту возникли как раз в 2021 году, после того большого наводнения. Эксперты пришли к выводу, что с того момента дно карьера, скажем так, ослабевало под действием определенных факторов. И этих факторов было достаточно много. Например, добыча велась с использованием взрывных работ, какие-то промоины образовывались потихонечку, то есть ситуация требовала принятия мер. Все можно было бы, в принципе, предотвратить, если бы надлежащее наблюдение велось.
Нормативная документация в области безопасности опасных производственных объектов устанавливает определенные правила, и среди этих правил как раз постоянный контроль за ситуацией на руднике. Условно говоря, если происходят какие-то вывалы, могут быть назначены экспертизы, еще какие-то мероприятия специальные. Шахта — это не что-то статическое, ситуация постоянно меняется, ее надо наблюдать и соответственно тому, как изменяется ситуация на шахте, принимать определенные меры. В нашем случае этого не происходило, и ситуация развивалась сама собой, пока не пришла к тому, к чему пришла. Если бы контроль осуществлялся, возможно, можно было найти определенные инженерные решения, провести экспертизы, допустим, приостановить работы, зайти с другой стороны, условно говоря. Либо вообще остановить работу рудника, четко сказать, что вот сейчас наша шахта достигла такого состояния, при котором эксплуатировать дальше ее нельзя.
— По-вашему, обвиняемые не понимали, что шахта на грани?
— Обвинение сформулировано так, что они не предвидели эти последствия. Это одна из форм неосторожной вины.
— Что касается сотрудников Ростехнадзора Смирнова и Вайтехович, они вообще бывали на руднике, выезжали туда с проверками?
— Мы установили, что они неоднократно бывали на руднике с проверками. Кроме того, существует еще одна процедура — каждый год рудник согласует планы работ с Ростехнадзором, и как раз эти сотрудники участвовали в процессе согласования. При тех нарушениях, которые мы установили и которые они должны были выявить, согласовывать эти планы было нельзя. По закону сам Ростехнадзор не имеет права приостанавливать работу, но у них есть полномочия обратиться в суд с соответствующим ходатайством, но они, зная об определенных нарушениях, не обратились.
— А они дали показания, что знали об этих нарушениях?
— Это было установлено следствием. Вплоть до направления дела в суд они свою вину не признали. У них позиция была такая, что какие-то нарушения они не имели возможности выявить. Ссылались на то, что слишком мало времени было для проверок.
— Родственники погибших подозревают, что они могли за взятку умолчать об этих нарушениях.
— Мы не установили таких фактов.
— Почему на скамью подсудимых попали не все руководители предприятия?
— Здесь все просто. У каждого работника, в том числе и у руководящего, есть должностные инструкции. И исходя из круга их полномочий, прав и обязанностей, мы сделали вывод о том, кто за что отвечает. В нашей ситуации именно у этих людей, инженера и директора, было право и обязанность приостанавливать работу рудника.
В случае с Ростехнадзором задержанные сотрудники являются работниками профильного отдела по надзору за опасными производственными объектами, и непосредственно за ними был закреплен рудник «Пионер». 50–60% нарушений, которые положены в основу обвинения, можно было выявить, изучив документацию. Буквально за год до трагедии уже началась переписка в этой части между рудником и Ростехнадзором, они требовали устранить определенные нарушения, которые в том числе привели к аварии и которые впоследствии вменялись в вину обвиняемым.
Для устранения руководству рудника давали определенные сроки, хотя, по нашему мнению, они должны были не сроки давать, а выйти в суд и потребовать, чтобы работа организации была остановлена.
Я думаю, это станет большим уроком и для тех, кто занимается добычей, и для тех, кто осуществляет контроль. Люди погибли, организация понесла большие материальные потери. Надо отдать им должное, перед потерпевшими они закрыли и закрывают обещанные финансовые обязательства. Общий ущерб для «Звездного» (подрядная организация) и непосредственно для АО «Покровский рудник» составил порядка 417 млн руб.