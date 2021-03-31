«Ни на какие контакты он не шел» Блицинтервью прокурора Мытищ о спецоперации в Подмосковье

Прокурор подмосковных Мытищ Андрей Гвоздев, участвовавший в операции по обезвреживанию преступника в поселке Вешки, рассказал корреспонденту “Ъ” Николаю Сергееву некоторые подробности происшедшего.

— Как и почему вы оказались на месте происшествия?

— На этот счет есть внутриведомственные приказы и инструкции, предписывающие прокурорам реагировать на чрезвычайные ситуации. Я и сам не мог оставаться в кабинете, когда происходят такие события. Когда приехал в Вешки, на месте уже работали сотрудники ФСБ, Росгвардии и МВД. С Бардановым попытались вступить в переговоры…

— Каким образом?

— Звонили по всем телефонам, которые были зарегистрированы на него. Потом подогнали к дому машину с громкоговорителем. К нему обращались мы, его дочь, другие родственники и друзья, но безрезультатно. Ни на какие контакты он не шел.

— Преступник находился в неадекватном состоянии?

— Чтобы сказать об этом однозначно, нужно заключение соответствующей экспертизы.

— Как вы оцениваете действия силовиков? Со стороны казалось, что десятки профессионалов-спецназовцев много часов не могут справиться пусть и с хорошо вооруженным, но пенсионером-одиночкой!

— Главной задачей являлось обеспечение безопасности жителей Вешек и сохранности их имущества. И эта задача была полностью выполнена.

— Оружие применялось оправданно?

— Барданов первым открыл огонь по оперативникам, бросил в них гранату. Ранил сотрудника Росгвардии. Все дальнейшие действия силовиков проводились уже для пресечения его противоправных действий.

— Известно, что в доме Барданова был небольшой частный зоопарк, его обитатели не пострадали во время перестрелок и пожара?

— В ряде СМИ сообщалось, что злоумышленник выпустил зверей и что они мешали участникам спецоперации. Это не так. Животные все это время находились в специальных вольерах и не подвергались никакой опасности. Сейчас ими занимаются уполномоченные органы.