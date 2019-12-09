«В ОПК зафиксировано 90 тыс. нарушений закона»

В Международный день борьбы с коррупцией генпрокурор России Юрий Чайка рассказал начальнику отдела преступности “Ъ” Максиму Варывдину о том, почему юрлица стали больше платить за взятки, у каких чиновников конфискуют активы, сколько дел возбуждено о хищениях на космодроме и какое количество расследований в отношении предпринимателей надзор признал незаконным.

— По закону именно Генпрокуратура России отвечает за противодействие преступлениям и правонарушениям коррупционной направленности, ведя соответствующую статистику. Как изменилось состояние преступности в этой сфере за последние годы?

— Генпрокуратура России не просто ведет соответствующую статистику, мы являемся координатором всех правоохранительных органов в масштабной комплексной работе по реализации национального плана противодействия коррупции. Усиление прокурорского надзора в этой сфере изменило и показатели качества работы других правоохранительных органов. В результате больше выявляется и регистрируется преступлений коррупционной направленности.

Всего за девять месяцев 2019 года их выявлено 26 114. За тот же период прошлого года — 25 004. За весь 2018 год было зафиксировано 30 495 преступлений, а за позапрошлый год — 29 634. Если в 2017 году доля таких преступлений в общем объеме составляла 1,4%, то только за три квартала этого года — уже 1,7%.

Растет число выявленных фактов получения и дачи взяток, а также посредничества в этом. По состоянию на сентябрь этого года выявлено 11 283 таких преступления. За девять месяцев 2018 года их было 10 179. За весь прошлый год — 12 527. При этом случаи мелкого взяточничества фиксируются все реже. С января по сентябрь 2019 года зарегистрировано 4252 преступления. В прошлом году этот показатель был несколько выше. Чаще пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ.

В 2020 году запланировано проведение координационного совещания руководителей правоохранительных органов, по итогам которого Генпрокуратура совместно с коллегами планирует разработать комплекс дополнительных антикоррупционных мер. Они коснутся в том числе борьбы с «откатами» и возврата из-за рубежа нелегально выведенных активов.

— Что с административными правонарушениями в этой сфере?

— В прошлом году законодательство было дополнено новой нормой, которая дала прокурорам полномочия инициировать аресты активов. Это решило проблему с тем, что руководители уличенных в коррупционных правонарушениях предприятий успевали, так скажем, спрятать свое имущество и обанкротить компании. Если два года назад в бюджет поступало около 20% от сумм назначенных штрафов за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, то в текущем году этот показатель превысил 50% и составил почти 280 млн руб.

В целом за все административные правонарушения коррупционной направленности за последние три года наложены штрафы почти на 3 млрд руб.

Кстати, большинство постановлений о привлечении к административной ответственности в этой сфере связано с незаконным трудоустройством бывших государственных или муниципальных служащих в коммерческие и иные организации (ст. 19.29 КоАП РФ). Новые работодатели чиновников не соблюдали порядок и сроки направления на прежние места службы уведомлений об их трудоустройстве. За это оштрафовали 13 тыс. руководителей на 535 млн руб. Также мы продолжаем раскрывать факты незаконного вознаграждения от имени юридических лиц (ст. 19.28 КоАП РФ). 1,2 тыс. компаний были оштрафованы на общую сумму более 2 млрд руб. Например, по постановлению Генпрокуратуры была привлечена к ответственности авиакомпания «Ай Флай». Ее гендиректор передал взятки руководителю одного из подразделений Росавиации на общую сумму более 2 млн руб. за организацию выдачи разрешительных документов. Санкции оказались куда серьезнее суммы взятки. Для «Ай Флай» штраф превысил 20 млн руб., а ее руководитель, получивший условный срок за дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере, был вынужден выплатить 6,48 млн руб. государству. Уголовное дело в отношении чиновника Росавиации еще рассматривается судом.

— А если руководители компаний вынуждены платить чиновникам?

— Генпрокуратура настояла на соответствующей поправке к законодательству. Если имело место вымогательство, провокации и при этом юрлицо способствовало выявлению правонарушения или проведению расследования, оно освобождается от ответственности.

— Недавно президент России жестко высказался по коррупционным проявлениям при строительстве космодрома Восточный. Сколько по этим фактам было возбуждено уголовных дел, доведено до суда и рассмотрено? Есть данные о причиненном ущербе и его возмещении?

— Отмечу, что после заседания Совета безопасности в 2016 году был создан межведомственный штаб под руководством заместителя генерального прокурора РФ. В то же время мы издали совместный со Следственным комитетом РФ и МВД РФ приказ о взаимодействии на этом направлении. Это кардинально изменило ситуацию и привело к конкретным результатам.

На ноябрь этого года с учетом соединения и выделения в отдельное производство расследование проводилось по 163 уголовным делам. Большинство из них (93) расследовалось Следственным комитетом и его военными следственными подразделениями, 68 — МВД, а еще 2 — ФСБ. Прокуратура утвердила для передачи в суды обвинительные заключения по 109 уголовным делам в отношении 145 человек. Ущерб от преступлений по ним превысил 20,9 млрд руб. При этом уже вынесены и вступили в законную силу 90 судебных решений в отношении более сотни лиц, причинивших ущерб на сумму, превышающую 14 млрд руб. Расследование еще по 25 уголовным делам, абсолютное большинство из которых возбуждено по фактам хищений, продолжается. Причиненный по ним ущерб составил 6,8 млрд руб.

— Оцените состояние законности в оборонно-промышленном комплексе.

— По поручению президента Российской Федерации Генпрокуратура совместно с правоохранительными органами осуществляет системную работу по укреплению законности в сфере ОПК. Итогом нашего сотрудничества является стабильно высокий уровень исполнения гособоронзаказа. На сегодняшний день он превышает 97%. В войска поступило более 5,5 тыс. единиц систем и комплексов вооружения. Уровень оснащения нашей армии современной военной техникой достиг 61%.

Однако, несмотря на положительную динамику развития ОПК в целом, остаются и определенные проблемы. Мы продолжаем выявлять нарушения сроков исполнения контрактов, порядка ценообразования, качества выполняемых работ при реализации программ импортозамещения.

Так, при проверке 42 тыс. исполнителей гособоронзаказа 7 тыс. оказались фирмами-однодневками или посредниками.

Всего за последние два с половиной года в сфере оборонно-промышленного комплекса зафиксировано почти 90 тыс. нарушений закона, на которые внесено около 20 тыс. представлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 23 тыс. должностных лиц. Мерами прокурорского реагирования возмещено 27,5 млрд руб. ущерба. Возбуждено более 1 тыс. уголовных дел.

Например, в Ульяновске было выявлено хищение при исполнении госконтракта на проектирование и строительство объектов военного городка.

Контрольный обмер выявил недовыполнение работ почти на 790 млн руб.

На основании материалов военной прокуратуры возбуждены уголовные дела, которые сейчас расследуются.

К сожалению, имеются недостатки и в деятельности правоохранительных органов, которые расследуют подобные преступления. В этом году выявлены негативные тенденции и нарушения в работе следственных органов МВД России. Речь идет в том числе о низкой эффективности досудебного производства, несоблюдении разумных сроков уголовного судопроизводства, ненадлежащей организации работы по возмещению причиненного государству ущерба. Моим заместителем в адрес начальника следственного департамента МВД России направлена информация о выявленных недостатках. Руководство следственного органа отреагировало очень конструктивно. Все недочеты были устранены. Только к дисциплинарной ответственности привлечены 52 должностных лица, а также приняты меры к повышению эффективности и качества предварительного следствия.

По итогам прошедшей в Генпрокуратуре в октябре текущего года расширенной коллегии с участием заинтересованных госорганов выработан комплекс организационных и правовых мер, направленных на решение существующих проблем и повышение уровня законности в данной сфере.

— Как обстоит дело с коррупцией в самих правоохранительных органах, которые с ней борются?

— Только за период с 2017 года по сентябрь 2019 года за совершение коррупционных преступлений были осуждены почти 32 тыс. человек. Из них около 10% являлись сотрудниками правоохранительных органов. Коррупционная преступность характеризуется высокой степенью латентности, поэтому имеющаяся статистика не всегда отражает реальный масштаб совершаемых деяний.

Весомый вклад в раскрытие коррупционных деяний, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов, вносят отвечающие за контроль и собственную безопасность подразделения МВД России, Следственного комитета Российской Федерации, ФСБ России, прокуратуры и других ведомств. Задачи по активизации данной работы ставились руководителям правоохранительных органов в ходе координационной деятельности Генпрокуратуры. Особо подчеркну, что борьба с мздоимцами в нашей стране ведется бескомпромиссно и без каких-либо скидок на чины, должности и былые заслуги.

— Недавно Генпрокуратура России конфисковала незаконные активы, оцениваемые более чем в 6 млрд руб., у полковника ФСБ Кирилла Черкалина. К кому еще заявлены подобные иски?

— Суды, согласившись с позицией прокуроров, обратили в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя и связанных с ним лиц на 9 млрд руб. и экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова еще на 2,2 млрд руб. Также сейчас на рассмотрении иск об обращении в доход государства 3,2 млрд руб., полученных в ходе сделок между экс-главой Владивостока Игорем Пушкаревым и группой компаний его брата.

У нас появились и новые вопросы к Александру Шестуну. Суд уже рассматривает второй иск Генпрокуратуры на сумму более 1 млрд руб. к экс-главе Серпуховского района. Причем основанием для предъявления иска Шестуну стала его же черная бухгалтерия. Во время обыска в одной из подконтрольных Шестуну фирм был найден документ с перечнем земельных объектов. Они были разделены на два блока с пометками: «Свободные» и «В иске». У прокуроров появилось предположение, что, когда был подан первый иск, Александр Шестун дал команду своим подчиненным сверить те земельные участки, которыми он фактически владел, с теми, которые были обнаружены и заявлены в иске.

Документ со списком земельных объектов стал отправной точкой для новых исковых требований. Выяснилось, что земли, которые были отмечены как «свободные», действительно, были незаконно присвоены Шестуном и оформлены на аффилированных лиц. Эти факты были подтверждены их же показаниями и другими доказательствами. Также были выявлены другие, не указанные в найденном документе незаконно приобретенные объекты. Вот недавно пресса писала о том, что Юлия Шестун (супруга Александра Шестуна.— “Ъ”) ездила на консультации к Михаилу Ходорковскому. Видимо, семья решила получить консультации у «опытного специалиста» о методах ухода от ответственности и отмывания преступных доходов. Правда, сам консультант, как известно, не слишком в этом преуспел.

— Во сколько оценивается конфискат у чиновников?

— Полномочия по предъявлению исков об обращении в доход государства неподтвержденного имущества прокуроры получили с конца 2013 года. За это время было инициировано почти 1,8 тыс. проверок, по результатам которых в суды направлено 169 исковых заявлений на сумму более 36 млрд руб. При этом 96 исков на совокупную стоимость имущества 23,7 млрд руб. удовлетворено.

— Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре России разобраться с уголовными делами в отношении предпринимателей и их арестами, которые иногда бывают необоснованными. Что-то уже сделано?

—.Что касается одного из самых острых сегодня вопросов — избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бизнесменов,— вынужден констатировать, что прокуроры продолжают устанавливать факты незаконного инициирования правоохранительными органами применения к обвиняемым (подозреваемым) этой меры пресечения.

Поэтому из 220 рассмотренных судами ходатайств об избрании арестов (бизнесменам.— “Ъ”) практически каждое десятое не было поддержано прокурорами и не удовлетворено судами.

Кроме того, только в этом году отменено 130 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей. Также прокуроры ставили вопрос о предельно серьезной ответственности следователей, которые возбуждали эти уголовные дела, но пока реакции нет.

Проблема силового давления на бизнес не уходит сегодня с повестки. Мы видим это не только по результатам надзора за следствием. Эта тема буквально лейтмотивом проходит по жалобам предпринимателей. Именно поэтому такой акцент в органах прокуратуры сделан на разработку простых и оперативных механизмов коммуникации с бизнесом. В частности, это прямой электронный канал связи с предпринимателями, который находится на моем личном контроле. Также я считаю правильным выходить на открытый разговор с корпоративным сектором без посредников, особенно с самой уязвимой категорией предпринимателей — малым и средним бизнесом. В сентябре этого года я провел личный прием предпринимателей во Владивостоке, затем в ноябре — в Екатеринбурге. Одним из итогов нашей встречи стал выезд комиссии Генпрокуратуры с комплексной проверкой в Челябинск по жалобе предпринимателей как раз на силовое давление. На следующий год уже запланировано несколько аналогичных мероприятий в разных регионах страны.

— Президент поручал также проанализировать правоприменительную практику и по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков…

— Если говорить о законности возбуждения уголовных дел, то, как правило, такие решения принимаются в установленном порядке и при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления. В этом году прокурорами было отменено 595 постановлений о возбуждении уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это не более 0,2% из их общего числа. И тем не менее мы выносили данный вопрос на координационное совещание правоохранителей в этом году, с тем чтобы довести этот показатель до нуля.

— Отличался ли этот год какими-то законодательными новациями в сфере борьбы с коррупцией?

— Поскольку на сегодняшний день не существует международных реестров, которые можно было бы использовать для проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, по нашей инициативе в феврале 2019 года был принят закон, которым Генпрокуратура была уполномочена осуществлять взаимодействие с компетентными органами иностранных государств при проведении проверок. Ранее проверки осуществлялись кадровыми службами каждого государственного или муниципального органа, в которую чиновник сдает сведения о доходах, расходах, об имуществе и своих имущественных обязательствах.

Отсутствие единого уполномоченного органа, канала и порядка получения таких сведений из-за рубежа приводило к отказам в предоставлении информации со стороны компетентных органов иностранных государств. Запросы по линии прокуратуры, как правило, исполняются надлежащим образом. Получаемые из-за границы сведения используются для выявления нарушений закона и влекут применение мер ответственности. Тем не менее сложности все-таки возникают, и мы рассчитываем с этим разобраться в рамках 8-й сессии конференции государств—участников Конвенции ООН против коррупции, которая состоится 19 декабря в Абу-Даби.