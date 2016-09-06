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15:15
Лукашенко предложил начать белорусско-американские отношения «с нового листа»
16:00
Советник Трампа пообещал правительству Молдавии поддержку со стороны США
14:01
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Медиахолдинги и интернет-компании продлят антипиратский меморандум
16:34
РЖД не планируют продавать Федеральную грузовую компанию
16:29
Зеленский предложил сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов
16:24
Химзавод в Крыму приостановил работу цеха для предотвращения выброса вредных веществ
16:20
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16:16
Путин уволил главу управления информобеспечения президента
16:11
МВД обещает использовать кондиционеры и отопление при конвоировании заключенных
15:54
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
15:41
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15:36
Путин предложил повысить зарплаты федеральным чиновникам в регионах
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Тема
(обновлено: 29.08.2019)
Демонтаж спорных исторических объектов
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8
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5
Памятник Исламу Каримову вызвал протест
В столичном районе Якиманка начался сбор подписей за его демонтаж
3
Суд встал на сторону адмирала
В иске о сносе памятника Александру Колчаку в Иркутске отказано
10
Генпрокуратуру просят разархивировать дело Колчака
В надзорное ведомство поступила жалоба на отказ ФСБ выдать материалы о реабилитации адмирала
2
Над Колчаком нависла угроза сноса
Памятник белому адмиралу в Иркутске требуют снести через суд
5
Адмирал Колчак остался без дома
В Санкт-Петербурге демонтировали мемориальную доску в честь лидера Белого движения
7
Признание после снятия
Смольный признал вину Карла Маннергейма в блокаде Ленинграда
5
В Санкт-Петербурге появилась мемориальная доска адмиралу Колчаку
В отличие от доски Маннергейма ее установка согласована с городскими властями
6
Блокадница Ленинграда выступила против финского маршала
В Санкт-Петербурге подан очередной иск с требованием демонтажа доски в честь Карла Маннергейма
5
Маннергейм еще повисит
Суд отклонил иск к Смольному о демонтаже памятной доски в честь маршала
Колчак идет навстречу Маннергейму
В Петербурге появится еще одна спорная мемориальная доска
2
Линия Маннергейма под давлением
Законность установки мемориальной доски в часть маршала проверит военная прокуратура
14
Власти Санкт-Петербурга обследовали Маннергейма
Администрация Центрального района не предписывала демонтировать мемориальную доску в его честь
Генпрокуратура даст оценку роли Карла Густава Маннергейма в российской истории
Ведомство начало проверку законности установки памятной доски военачальнику
Санкт-Петербург на линии Маннергейма
Памятный знак в его честь может быть признан незаконным
13
«Одна бинарная оппозиция порождает другую, а это порождает тьму вопросов»
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Мост развел Петербург
Общественность и оппозиция продолжают борьбу с наименованием
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Финансы
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия