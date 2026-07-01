В Германии разгорелся спор вокруг планов снести бункер Гитлера

В Берлине разгорелась острая общественная дискуссия после предложения снести бункер Гитлера. Издание BZ написало о планах строительства на его месте жилого дома и офисного центра. Берлинский сенатор Кристиан Геблер, курирующий строительные вопросы, заявил BZ, что власти города не должны препятствовать сносу бункера. Тем более что, по его мнению, это сооружение может стать местом паломничества ультраправых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руины бункера Гитлера (август 1953 года)

Фото: Albert Riethausen / AP Руины бункера Гитлера (август 1953 года)

Фото: Albert Riethausen / AP

Планы по сносу бункера вызвали активную критику со стороны защитников исторического наследия. В частности, Дитмар Арнольд — автор научно-популярных книг по истории и глава объединения, занимающегося исследованиями подземных сооружений Берлина,— заявил, что бункер должен быть сохранен и превращен в музей, рассказывающий об окончании войны.

«Разрушение последних остатков нацистского центра управления в наши дни — это абсолютное безумие»,— считает Арнольд. Берлинский Совет по памятникам также критически оценивает идею снести бункер, который имеет «всестороннее историческое и научное значение».

Бункер Гитлера, о котором идет речь,— единственная сохранившаяся до сегодняшнего дня часть построенной в 1939 году Новой рейхсканцелярии. Здание получило сильные повреждение при бомбежках во время Второй мировой войны, а в 1949 году оставшаяся часть была снесена. Сам Адольф Гитлер покончил с собой не в этом бункере, а в другом, находившемся в 120 м от этого — он был разрушен после Второй мировой войны, а территория над ним в основном застроена.

Яна Рождественская