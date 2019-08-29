Тухачевский выбил Каппеля из Ульяновска

Ульяновск оказался в центре исторического скандала: в городе убрали памятную табличку генерал-лейтенанту белой армии Владимиру Каппелю, поскольку она «не встретила однозначной поддержки населения». Мемориал был установлен в прошлом году на входе в учебный центр Минобороны, тогда на открытии присутствовали курсанты, а табличку освятил митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий. Однако позже городские депутаты-коммунисты выразили протест против увековечивания памяти «главаря белобандитов», их поддержали и ветераны, заявившие о «фальсификации истории».

Инициатором установки мемориальной доски Владимиру Каппелю стал заместитель окружного атамана Волжского казачьего войска Павел Чувилин (владелец и гендиректор ООО «Симбирск-уголь»). Он предложил расположить памятный знак у входа в межвидовой региональный учебный центр войск связи (бывшее Ульяновское военное училище связи). «Ранее на этом месте было расположение Литовского уланского полка, который полностью поддержал Каппеля во время Гражданской войны в 1918 году»,— пояснил он выбор места. По иронии судьбы сейчас это здание находится на улице имени маршала Красной армии Михаила Тухачевского, с которым сражался Каппель.

Владимир Каппель родился в 1883 году в Санкт-Петербургской губернии в офицерской семье. Во время Первой мировой войны дослужился до подполковника, принимал участие в разработке плана Брусиловского прорыва. Будучи убежденным монархистом, ради борьбы с большевиками присоединился к эсерской Народной армии КОМУЧа (Комитет членов Учредительного собрания). В июле 1918 года взял Симбирск, отбил наступление Михаила Тухачевского, но в дальнейшем был вынужден оставить город. В ноябре 1918 года Каппель поддержал Александра Колчака, в белой армии стал генерал-лейтенантом. Погиб в 1920 году во время Великого сибирского ледяного похода. Отступающие белогвардейцы похоронили его тело в китайском Харбине. В 2007 году останки Владимира Каппеля были перевезены в Россию и торжественно перезахоронены в Донском монастыре в Москве.

Согласно документам, которые Павел Чувилин предоставил “Ъ”, и. о. начальника городского управления архитектуры Александр Семенов официально заявил, что мэрия «не возражает против установки мемориальной доски». Городская комиссия по установке памятников согласовала макет мемориала: мраморную доску с портретом генерал-лейтенанта и текстом о решении офицеров Литовского полка присоединиться к отряду Каппеля. Коллективное обращение с подписями представителей 21 общественной организации («Российский общенародный союз», «Боевое братство», «Движение в поддержку политики президента РФ», казачьи землячества и др.) было направлено командованию Центрального военного округа (ЦВО). В Минобороны ответили, что оставляют решение этого вопроса на усмотрение командира учебного центра Александра Молчанова, который поддержал инициативу. Мемориальная доска была торжественно открыта в сентябре 2018 года. На мероприятии присутствовали курсанты и военнослужащие; мемориальную доску освятил митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий, назвавший Владимира Каппеля героем, который посвятил жизнь защите Отечества.

Через месяц депутат ульяновского заксобрания от «Коммунистов России» Максим Сурайкин заявил, что мемориал Каппелю «оскорбляет память жертв белого террора» и что «в таких случаях положено проводить публичные слушания», и предложил заксобранию принять заявление «с предложением демонтировать табличку». Благодаря большинству голосов «Единой России» вопрос не был внесен в повестку. После этого КПРФ провела пикеты протеста и направила депутатские запросы министру обороны Сергею Шойгу и командованию ЦВО. На сайте КПРФ неоднократно появлялись публикации, где Владимира Каппеля называли «палачом и мародером», «главой шайки белобандитов», а занятие его отрядом Симбирска в 1918 году сравнивали с захватом террористами Буденновска. К коммунистам присоединились ветеранские организации, в том числе совет ветеранов и выпускников Ульяновского училища связи, представители которого заявили, что «если не остановить эту омерзительную волну извращения истории, то дойдет и до восхваления Гитлера».

В итоге совет ветеранов училища подал жалобу в военную прокуратуру Ульяновского гарнизона. Там заявили, что доска была установлена без согласования с Минобороны РФ и поэтому подлежит демонтажу. Заместитель командующего ЦВО полковник Виктор Журавлев в письменном ответе Павлу Чувилину поблагодарил его «за активную жизненную позицию в вопросах преодоления последствий Гражданской войны», но отказал в согласовании таблички, заявив, что она «не встретила у общественности однозначной поддержки». В итоге 21 августа военнослужащие учебного центра демонтировали табличку. Сейчас она находится в помещении казачьего спортивно-культурного центра «Братина».

Атаман казачьего землячества Михаил Постнов заявил “Ъ”, что казаки «очень недовольны», но «протестных акций пока не готовят». Пресс-секретарь Симбирской епархии иеромонах Филарет заявил “Ъ”, что «епархия воздержится от комментариев», добавив, что, «когда доска была установлена, прошлись по этому поводу все кому не лень». Павел Чувилин сообщил “Ъ”, что намерен добиться установки мемориальной доски в другом месте, согласовав с администрацией города. В мэрии Ульяновска “Ъ” на просьбу прокомментировать скандал сообщили, что с их стороны «никаких согласований не было», поскольку «разрешение на установку мемориальной доски дает собственник, в данном случае Минобороны».

Отметим, что это не первый случай демонтажа мемориальных знаков, посвященных историческим фигурам. В июне 2016 года в Санкт-Петербурге была установлена памятная табличка в честь Карла Маннергейма, который до 1917 года служил в русской армии, но после революции стал финским военачальником и сражался против СССР во время Великой отечественной войны. Министр культуры Владимир Мединский поддержал установку таблички как способ преодолеть «трагический раскол в обществе», но уже через три месяца ее пришлось снять из-за протестов и неоднократных случаев вандализма. В 2017 году власти Санкт-Петербурга санкционировали установку мемориальной доски в честь лидера Белого движения адмирала Александра Колчака. Однако позже движение «Суть времени» оспорило это решение в суде, напомнив, что адмиралу было отказано в посмертной реабилитации.

Александр Черных; Сергей Титов, Ульяновск