Памятник Солженицыну во Владивостоке переносить не будут
Мэрия столицы Приморья отказалась от планов переноса монумента лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну из центра города на окраину.
«В настоящее время скульптура находится по месту установки. Вопрос о переносе скульптуры не рассматривается», — сообщили Primamedia в пресс-службе горадминистрации. «Останется на Корабельной набережной»,— подтвердили «Ъ» информацию в мэрии города.
Памятник Александру Солженицыну установили на Корабельной набережной Владивостока в сентябре 2015 года. 20 октября 2026-го в сети появились фотографии, на которых скульптуру перемещают на грузовик. Власти города решили его перенести в сквер Веры и Надежды, так как на Корабельной набережной он не соответствует «тематике мемориалов, размещенных на указанной территории». Речь идет о мемориальном комплексе, в который входят советская подводная лодка С-56 и корабль «Красный вымпел».
Однако уже на следующий день памятник Солженицыну вернули на прежнее место. При установке объекта в сквере Веры и Надежды выяснилось, что его габариты «не в полной мере соответствуют нынешним пространственным характеристикам сквера», пояснили в мэрии Владивостока 21 октября. В городскую администрацию поступили обращения жителей, которые жаловались, что «памятник будет ограничивать обзор и затруднять использование площадки». «С учетом обращений горожан и результатов выездных обследований было принято решение временно вернуть монумент на Корабельную набережную»,— добавили в городской администрации.
При этом власти Владивостока не отказывались от переноса памятника — его вновь обещали установить в сквере Веры и Надежды после «доработки площадки». Сроки завершения работ в мэрии не раскрыли.
Скульптура не является объектом культурного наследия. Она классифицируется как «малая архитектурная форма», поэтому решение о ее переносе не предполагало общественных слушаний.