Памятник Солженицыну во Владивостоке переносить не будут

Однако уже на следующий день памятник Солженицыну вернули на прежнее место. При установке объекта в сквере Веры и Надежды выяснилось, что его габариты «не в полной мере соответствуют нынешним пространственным характеристикам сквера», пояснили в мэрии Владивостока 21 октября. В городскую администрацию поступили обращения жителей, которые жаловались, что «памятник будет ограничивать обзор и затруднять использование площадки». «С учетом обращений горожан и результатов выездных обследований было принято решение временно вернуть монумент на Корабельную набережную»,— добавили в городской администрации.