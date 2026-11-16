Памятник Александру Солженицыну во Владивостоке переносить не будут
Мэрия столицы Приморья отказалась от планов перенести монумент лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну из центра города на окраину. В пресс-службе администрации Владивостока сообщили ТАСС, что памятник останется на Корабельной набережной. Там также напомнили, что скульптура не является объектом культурного наследия и находится в муниципальной собственности. «Публичные слушания по вопросу переноса не проводились, так как проведение опроса общественного мнения жителей Владивостока о месте размещения малых архитектурных форм действующим законодательством не предусмотрено»,— сообщили в мэрии.
Монумент Александру Солженицыну установили на Корабельной набережной в сентябре 2015 года. В конце октября 2026 года городская администрация сообщила о планах перенести монумент в сквер Веры и Надежды, поскольку он не соответствует «тематике мемориалов, размещенных на указанной территории». Речь идет о мемориальном комплексе, в который входят советская подводная лодка С-56 и корабль «Красный вымпел». 20 октября 2026 года в сети появились фотографии, на которых скульптуру грузят на автомобиль, но на следующий день памятник вернули на прежнее место.
Во время попытки установить его в сквере Веры и Надежды выяснилось, что габариты монумента «не в полной мере соответствуют нынешним пространственным характеристикам сквера», пояснили в мэрии. Кроме того, администрация Владивостока получила обращения жителей: они опасались, что памятник будет ограничивать обзор и затруднять использование площадки. При этом до сих городские власти от планов переноса не отказывались: памятник обещали перенести после доработки площадки.
Газета «Коммерсантъ» №212от 17.11.2026, стр. 5