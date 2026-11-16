Монумент Александру Солженицыну установили на Корабельной набережной в сентябре 2015 года. В конце октября 2026 года городская администрация сообщила о планах перенести монумент в сквер Веры и Надежды, поскольку он не соответствует «тематике мемориалов, размещенных на указанной территории». Речь идет о мемориальном комплексе, в который входят советская подводная лодка С-56 и корабль «Красный вымпел». 20 октября 2026 года в сети появились фотографии, на которых скульптуру грузят на автомобиль, но на следующий день памятник вернули на прежнее место.