Во Владивостоке демонтировали памятник Александру Солженицыну
Памятник русскому писателю Александру Солженицыну перенесут в сквер Веры и Надежды во Владивостоке до конца недели, заявили «Интерфаксу» в городской администрации. 20 октября он был демонтирован с Корабельной набережной. Скульптура не является объектом культурного наследия — она классифицируется как «малая архитектурная форма», поэтому решение о его переносе не предполагало общественных слушаний. Как ранее сообщали СМИ, на перенос мэрия потратит более 200 тыс. руб.
Монумент высотой 2,5 м был установлен в 2015 году в память о его визите во Владивосток в 1994 году. Местная общественность восприняла мемориал неоднозначно — на нем неоднократно появлялись оскорбительные надписи. В частности, активист КПРФ Максим Шинкаренко, заявивший, что «Солженицын — предатель своей страны, антисоветчик и русофоб», оставил там табличку «Иуда». Тогда господину Шинкаренко вменили мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), но затем суд закрыл дело «за отсутствием состава правонарушения». В 2021 году, уже в статусе депутата думы Владивостока (созыва 2017–2022 годов), Максим Шинкаренко направил мэру города обращение о необходимости сноса памятника писателю, однако городские власти отказались это требование удовлетворить.
В 2023 году житель Амурской области Андрей Гук подал иск о демонтаже скульптуры. По его мнению, она посвящена «спорной фигуре» и не должна соседствовать с памятниками военным подвигам приморцев. На набережной также располагается мемориальный комплекс из советской подводной лодки С-56 и корабля «Красный вымпел». Ленинский райсуд Владивостока иск отклонил.
В марте 2026-го городская мэрия все же решила перенести монумент на основании предложения «руководства Тихоокеанским флотом и ветеранов». По версии властей, скульптуру сочли «неподходящей тематике мемориалов и памятников, размещенных на указанной территории».
Газета «Коммерсантъ» №195от 21.10.2026, стр. 5