Во Владивостоке демонтировали памятник Александру Солженицыну

Монумент высотой 2,5 м был установлен в 2015 году в память о его визите во Владивосток в 1994 году. Местная общественность восприняла мемориал неоднозначно — на нем неоднократно появлялись оскорбительные надписи. В частности, активист КПРФ Максим Шинкаренко, заявивший, что «Солженицын — предатель своей страны, антисоветчик и русофоб», оставил там табличку «Иуда». Тогда господину Шинкаренко вменили мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), но затем суд закрыл дело «за отсутствием состава правонарушения». В 2021 году, уже в статусе депутата думы Владивостока (созыва 2017–2022 годов), Максим Шинкаренко направил мэру города обращение о необходимости сноса памятника писателю, однако городские власти отказались это требование удовлетворить.