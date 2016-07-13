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24 июня, понедельник
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06:19
ВЦИОМ: почти половина россиян против четырехдневной рабочей недели
09:13
ЦИК Украины не разрешил партии Саакашвили участвовать в выборах в Раду
10:04
Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии Молдавии
10:11
Aviasales назвал самые недорогие зарубежные курорты
07:55
Мэр Челябинска ушел в отставку
10:19
«Ведомости»: Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией
10:17
Работникам крупных банков в России запретили фотографировать экраны компьютеров
09:54
Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
09:39
На госпрограмму развития моногородов выделят 57 млрд рублей
09:28
В России создали собственную вакцину от полиомиелита
09:03
Столицу Индонезии планируется перенести с острова Ява к 2024 году
08:59
Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ
08:29
Суд в США отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки
07:15
Libеration: власти Франции начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
07:05
Главные новости к утру 24 июня
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(обновлено: 24.06.2019)
Недвижимость. Интервью
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Алексей Бутовецкий об отмене категорий земли и земельной реформе
1
«Для всех нас, девелоперов жилья, стартует тест на выживаемость»
Президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий о лобби застройщиков жилья и новых правилах игры на рынке
1
«Власти начинают решать проблему, когда уже появились обманутые дольщики»
Николай Алексеенко, гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК)
«Мы совместно обсуждаем механизм, который не парализует рынок»
Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ России
«Два активных девелопера в одном проекте — это история не про эффективность»
Совладелец Vesper Борис Азаренко об ипотеке на рынке элитного жилья и покупателях такой недвижимости
2
«Иллюзий по поводу того, что все хорошо на рынке, нет»
Основной владелец группы ЛСР Андрей Молчанов о падении спроса и ужесточении регулирования
2
«Дольщики — это чаще всего неквалифицированные инвесторы»
Президент НОЗА и владелец «Баркли» Леонид Казинец о перспективах жилищного строительства
6
«Улучшения общественных пространств — это не только строительство дорог или небоскребов»
Гендиректор КБ «Стрелка» о том, могут ли власти городов благоустроить среду без крупных затрат
«Нормальный выход из ситуации — отдать активы кредиторам»
Максим Блажко, основатель «Дон-Строя» и «Нордстар тауэр»
2
«Мы не на Олимпиаде, в конце концов»
Владелец концерна «Россиум» Роман Авдеев о том, почему он не стремится стать крупнейшим девелопером
1
«Кадастровая стоимость — это не конкретная величина, а диапазон цен»
Замруководителя Росреестра объяснил новый подход к кадастровой оценке
6
«Мы хотим избежать давления на уже принявших решение жителей»
Глава ДИТ Москвы Артем Ермолаев о реновации, «электронных школах» и спорах с операторами связи
10
«Запись в реестре — более надежная гарантия, чем бумажное свидетельство»
Глава Росреестра Виктория Абрамченко об учете и регистрации недвижимости
«Сейчас мы просто выживаем»
Руководство кинотеатра «35 мм» рассказало “Ъ” о вариантах переезда
2
"В Петербурге должна быть новая архитектурная доминанта"
Гендиректор "Лахта-центра" Елена Илюхина о том, зачем городу небоскреб
34
«Чтобы сотворить чудо, надо порвать все жилы»
Глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин о глобальном переселении москвичей из пятиэтажек
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия