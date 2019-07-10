«Последние несколько лет мы больше работаем на перспективу» Блицинтервью

Гендиректор киностудии Горького Сергей Зернов о том, на что планируется направить средства от продажи непрофильных активов.

— Киностудия Горького сейчас в плюсе? Какая динамика по выручке и прибыли?

— По итогам прошлого года киностудия заработала 29,3 млн руб. чистой прибыли, по сравнению с 2017 годом показатель вырос на 13%. Выручка по РСБУ за тот же период выросла на 5%, до 422,9 млн руб.

— Какие проекты оказались самыми прибыльными?

— В последние годы самыми успешными стали анимационные проекты, в которых киностудия выступает сопродюсером. К примеру, вторую часть одной из российских мультипликационных франшиз «Белка и Стрелка» купила студия Universal для проката в США. Для отечественной анимации это беспрецедентно.

— Планируете делать ставку на анимацию и дальше?

— Было бы странно не пытаться развивать это. Сейчас мы совместно с анимационной студией «КиноАтис» готовим к выходу третью и, скорее всего, заключительную часть саги о космических собаках. В прокат она выйдет в следующем году.

Еще одно важное для нас направление — развитие международной копродукции в анимации. У нас был удачный, несмотря на прокатные сложности, опыт сотрудничества с чешскими и бельгийскими коллегами в производстве мультфильма «Гурвинек: Волшебная игра», в этом году мы планируем совместно со словенской компанией запустить новый мультфильм на актуальную экологическую тему. Также рассчитываем на международный успех нашего нового анимационного проекта «Кощей: Похититель невест», он сейчас на начальном этапе производства.

— А как же неанимационные фильмы?

— Мы делали ставку не на чистые жанровые формы и проверенных авторов, скорее, пытались нащупать новые темы и формы, в частности, в игровом кино. Последние несколько лет мы больше работаем на перспективу, нежели думаем об извлечении мгновенной прибыли здесь и сейчас. Это не значит, что мы безразличны к кассе, сейчас мы уже гораздо лучше чувствуем запросы рынка.

— Планируется ли в перспективе приблизиться к темпам, которые были в советские годы?

— Разумеется, масштабы деятельности студии сегодня нельзя сопоставить с советскими показателями. Задачи вернуться к советским темпам производства перед нами не стоит. Условия были принципиально другими: постоянный творческий штат, тематический план, прямой государственный заказ и искусственно созданное отсутствие конкуренции. Хотя нам, безусловно, есть куда расти, студия и сейчас более чем конкурентоспособна.

— На деньги от продажи непрофильных активов киностудия планирует реконструкцию. Что именно планируется сделать?

— Долгосрочная программа киностудии рассчитана до 2023 года. Точные сроки зависят от продаж непрофильных активов. Предполагается масштабная модернизация, в том числе строительство многофункционального павильонного комплекса, реконструкция инженерных сооружений и коммуникаций. В результате мы планируем увеличить производственные мощности вдвое. Мы и сейчас производим немало по современным меркам: два-три игровых полных метра, один-два полнометражных мультфильма, четыре-пять документальных картин в год.

Кино все-таки искусство индустриальное, и, как бы нам ни хотелось чистого творчества, многое зависит от технических возможностей. Надо признать, что до сих пор мы чувствуем себя довольно скованно в этом плане и поэтому обращались в основном к камерным историям в разных жанрах, но технологические усовершенствования должны способствовать большей ориентации на зрелищность наших новых фильмов.

Интервью взяла Валерия Лебедева