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(обновлено: 27.06.2019)
Гибель детей в Карелии
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Карельских чиновников вернули суду
Отменен оправдательный приговор сотрудникам Роспотребнадзора по делу о трагедии на Сямозере
Трое из шести обвиняемых по «сямозерскому делу» оправданы судом
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В рамках дела о гибели подростков московских чиновниц обвиняют в халатности
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Начался суд над обвиняемыми в гибели 14 подростков на Сямозере
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