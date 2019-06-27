Карельских чиновников вернули суду

Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционные жалобы и прокурорские представления на приговор Петрозаводского горсуда по делу о гибели детей на Сямозере. Бывшим руководителям ООО «Парк-отель "Сямозеро"» сроки наказания были оставлены в силе, а оправдательный приговор, вынесенный чиновникам местного Роспотребнадзора, суд отменил.

Сегодня состоялось заседание высшего судебного органа Карелии, на котором рассматривались апелляционные жалобы защиты осужденных и прокурорские представления на оправдательный приговор чиновникам. Напомним, судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов признал бывшего директора ООО «Парк-отель "Сямозеро"» Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, болезни и вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу и сам поставил его в опасное для жизни и здоровья состояние). Им назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев колонии общего режима каждому.

Бывшего начальника карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко, временно исполняющую обязанности начальника ведомства Людмилу Котович суд признал невиновными по делу о гибели детей на Сямозере в связи с отсутствием состава преступления в действиях. Также суд оправдал инструктора лагеря Валерия Круподерщикова по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но признал его виновным по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, но освободил Круподерщикова от наказания из-за истечения срока давности. Второго инструктора, Павла Ильина, суд оправдал.

В апелляционных жалобах, поступивших в Верховный суд, в частности, говорилось о том, что экс-директор ООО «Парк-отель "Сямозеро"» Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов были не согласны с назначенным им наказанием.

Госпожа Решетова по-прежнему считает себя невиновной: она настаивала, что в момент ЧП находилась в Москве и, по ее словам, не могла повлиять на происходящее.

Также она была не согласна с тем, что ее детей суд отправил в социальное учреждение, а не опекунам. Господин Виноградов же, признавший вину еще в первые дни после трагедии, посчитал наказание слишком суровым.

Обвинение и потерпевшие — родители погибших и пострадавших детей — были не согласны с тем, что остальные четверо обвиняемых остались на свободе.

Суд заслушивал доводы сторон целый рабочий день. В итоге он отменил оправдательный приговор Людмиле Котович и Анатолию Коваленко и направил их дело в городской суд на новое рассмотрение. Апелляционную жалобу директора лагеря Елены Решетовой суд оставил без удовлетворения, отменив, однако, решение о передаче ее детей в социальное учреждение. Дети будут переданы опекуну. Решение городского суда по заместителю госпожи Решетовой Вадиму Виноградову также оставлено в силе.

При этом суд утвердил приговоры городского суда инструкторам Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову. Судом также постановлено увеличить потерпевшим выплаты со стороны Решетовой, Виноградова и Круподерщикова. Точные суммы будут названы в мотивировочной части решения суда.

Трагедия на Сямозере произошла в Карелии 18 июня 2016 года. Группа детей под руководством инструкторов вышла на лодках в Сямозеро и попала в шторм. Одно из плавсредств перевернулось. Дети оказались в воде. В результате 14 подростков в возрасте от 11 до 15 лет погибли. Это не первое уголовное дело, связанное с трагедией. 31 июля 2017 года вступил в силу приговор в отношении фельдшера Суоярвской районной больницы, которая не приняла вызов тонущих на Сямозере детей. Она была признана виновной в халатности и приговорена к трем годам колонии-поселения. Отбывать наказание Ирина Щербакова должна будет после того, как ее десятилетней дочери исполнится 14 лет.

Алексей Смирнов, Петрозаводск