Дело Сямозера дошло до московских чиновниц

72 3 мин. ...

В Басманном суде Москвы прошли прения по делу бывших сотрудниц департамента труда и социальной защиты московской мэрии Татьяны Барсуковой и Елены Семкиной. Они обвиняются в халатности, следствием которой стала гибель 14 детей на карельском Сямозере в 2016 году. По версии прокуратуры, чиновницы утвердили техзадание на детский отдых, которое не гарантировало необходимых мер безопасности. Гособвинитель запросил для подсудимых соответственно 6 лет 11 месяцев и 6 лет 10 месяцев колонии. В свою очередь, адвокаты настаивали на отсутствии причинно-следственной связи между действиями обвиняемых и трагедией и просили подзащитных оправдать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Барсукова

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Татьяна Барсукова

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Выступая в прениях, прокурор напомнил, что трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда группа детей под руководством инструкторов вышла в поход на каноэ и попала в шторм. Накануне местное управление МЧС предупреждало о наступающей непогоде, однако руководитель детского лагеря Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов проигнорировали это сообщение и утвердили поход, опасаясь, что за неисполнение плана мероприятий ООО «Парк-отель "Сямозеро"» могли бы лишить финансирования на следующий год.

В результате одна из попавших в шторм лодок перевернулась, 14 подростков в возрасте 11–15 лет утонули. Но, несмотря на столь масштабное происшествие, руководство ООО сообщило в МЧС лишь на следующий день, из-за чего к поискам пропавших спасатели приступили слишком поздно.

Елену Решетову и Вадима Виноградова Петрозаводский городской суд признал виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведшие по неосторожности к гибели двух и более лиц), а также по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии) и приговорил каждого к 9,5 года колонии общего режима.

Вина же столичных чиновниц Татьяны Барсуковой и Елены Семкиной, по версии следствия, заключалась в том, что они в нарушение должностного регламента поручили подготовку технического задания для государственного тендера по закупке путевок школьникам из малоимущих семей своей коллеге, которая изготовила проект, «не обеспечивающий безопасное выполнение программы отдыха в детском лагере». Однако обвиняемые, говорится в деле, не изучив проект должным образом, «утвердили техзадание для проведения электронного аукциона, которое не гарантировало присутствие в оздоровительном учреждении специалистов, а также наличие необходимого и исправного туристического снаряжения».

Прокурор предложил признать Татьяну Барсукову и Елену Семкину виновными по ст. 293 УК РФ (халатность) и приговорить соответственно к 6 годам 11 месяцам и 6 годам 10 месяцам колонии общего режима.

Подсудимые свою вину не признали.

Выступая в прениях, их адвокаты заявляли, что отсутствует причинно-следственная связь между выполнением подсудимыми должностных обязанностей и гибелью детей. При этом адвокат подсудимой Барсуковой Михаил Бурмистров напомнил прокурору, что в ГСУ СКР четыре раза отказывали в возбуждении уголовного дела против подзащитных. А когда оно в 2018 году поступило в суд, председательствующая вернула его прокурору, поскольку тоже не усмотрела причастности чиновниц к трагедии и на Сямозере. При этом адвокаты настаивали, что руководители детского лагеря откровенно пренебрегали условиями контракта, заключенного с ними правительством Москвы. В частности, указал господин Бурмистров, были нарушены все правила безопасности и прежде всего то, которое обязывает проводить «водный поход», на спокойной воде, а не в преддверии шторма. При этом работники лагеря должны были оповестить о мероприятии МЧС, чего также сделано не было. Да и в сам поход детей отправили на не полностью готовых каноэ, которые к тому же оказались перегружены. Тем не менее, отметили адвокаты, замдиректора лагеря Виноградов приказал плыть. Напомнили защитники и об отсутствии в походе моторной лодки, а также о том, что спасательные жилеты не подходили детям по размеру, из-за чего они попросту соскальзывали с тонувших.

Обо всем этом, заявили защитники, подсудимые Барсукова и Семкина знать не могли, так же как и о халатности фельдшера Суоярвской больницы, куда дозвонился один из подростков с просьбой о помощи. Та, напомним, проигнорировала сообщение. Спасатели позже заявляли, что если бы сигнал о помощи поступил к ним от фельдшера вовремя и они начали бы работу не через 18 часов после трагедии на воде, то, по всей видимости, столь тяжких последствий можно было бы избежать.

Указав на то, что к гибели детей привели действия не бывших чиновниц, а лиц, непосредственно отвечавших за отдых детей, адвокаты попросили обвиняемых Барсукову и Семкину полностью оправдать.

Оглашение приговора назначено на 16 мая.

Алексей Соковнин